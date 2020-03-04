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البورصة تخسر 5.2 مليار جنيه بنهاية جلسات اليوم

تحرير:أحمد البرماوي ٠٤ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٥١ م
البورصة
البورصة
اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم على أداء متباين للمؤشرات وسجل رأس المال السوقى للبورصة خسائر قدرها 5.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 636.507 مليار جنيه، وسط توجه بيعي للمستثمرين العرب والاجانب. وعلى صعيد المؤشرات سجل المؤشر الرئيسي EGX30 تراجع بنسبة 1.91% ويغلق عند مستوى 12182 نقطة ، بينما ارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 1141 نقطة.
وبلغ حجم التداول على الأسهم 154 مليون ورقة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 17.8 ألف عملية لعدد 190 شركة، وارتفعت أسهم 47 شركات مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم  80 شركة، ولم تتغير مستويات 46 شركة

جمال نجم

البنك المركزي: القطاع المصرفي لن يتأثر بفيروس كورونا

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إن القطاع المصرفي لن يتأثر بانتشار فيروس كورونا، وأن البنك المركزي أطلق العديد من المبادرات لدعم الاقتصاد في قطاعات: السياحة والصناعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل العقاري، و"المتعثرين " وغيرها، بما يجنب الاقتصاد أي تداعيات اقتصادية لانتشار الفيروس. وأشار نجم في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إلى أن مناقشة قانون البنوك الجديد بالبرلمان أوشكت على الانتهاء، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان لإقراره.
نيفين جامع

رفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات الصناعية إلى 10 ملايين جنيه

قالت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز رفع الحد الأقصى لقيمة التمويل الممنوح للمشروعات الصناعية الجديدة من خلال الإقراض المباشر. وارتفعت القيمة لتصل إلى 10 ملايين جنيه بدلاً من 5 ملايين جنيه سابقا، بفائدة منخفضة تصل إلى 5%، بحسب ما قالته جامع في بيان صحفي اليوم الأربعاء. وأضافت أن الجهاز يتعاون الآن مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتنفيذ مبادرة سيادة رئيس الجمهورية بإنشاء 4500 مصنع من خلال المجمعات الصناعية المختلفة التي تنفذها الدولة حالياً لتشجيع التصنيع المحلي، من خلال توفير حزمة متنوعة من المنتجات التمويلية المختلفة بأسعار عائد تنافسية لتلبية احتياجات كافة شرائح العملاء من أصحاب المشروعات الصغيرة.
البنك-المركزي

البنك المركزي: تسوية مديونيات 226 عميل بـ52 مليار جنيه

توصل البنك المركزي إلى تسوية مديونيات بقيمة 52 مليار جنيه مع نحو 226 عميل ضمن مبادرة تسوية المديونيات المتعثرة وذلك حتى 27 فبراير الماضي. جاء ذلك ضمن تصريحات جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي على هامش مؤتمر البنك المركزي للاحتفال بمرور عام على إطلاق مبادرة النيل لدعم ريادة الأعمال، مشيراً إلى أن البنك المركزي اتجه للاجتماع مع العملاء الذين لا يمكن أن يستفيدوا من مبادرة المتعثرين بسبب كبر حجم مديونياتهم أو تنوعها.
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«اتصالات مصر» تفوز بجائزتين من «BT100» للعام الثاني

حصدت شركة اتصالات مصر جائزتين خلال فعاليات قمة BT100، وذلك تكليلًا لجهودها المثمرة على مدار العام الماضي، وتم تكريمها ضمن "أفضل 50 شركة أداء خلال عام 2019"، كما تم اختيار المهندس جمال السادات – رئيس مجلس إدارة شركة اتصالات مصر ورئيس مجلس الأعمال المصري الإماراتي ضمن "أفضل 50 شخصية مؤثرة في الاقتصاد المصري"، وذلك خلال فعاليات حفل BT100 السنوي الثالث، وجاءت تلك الجوائز تأكيدا لدور شركة اتصالات مصر الفعال في تنمية الاقتصاد المصري، والذي يتماشى مع رؤية مصر 2030. أقيمت الاحتفالية بحضور عدد كبير من الوزراء والمديرين التنفيذيين للشركات المختلفة.
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