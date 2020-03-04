البورصة تخسر 5.2 مليار جنيه بنهاية جلسات اليوم

تحرير:أحمد البرماوي ٠٤ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٥١ م

البورصة

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم على أداء متباين للمؤشرات وسجل رأس المال السوقى للبورصة خسائر قدرها 5.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 636.507 مليار جنيه، وسط توجه بيعي للمستثمرين العرب والاجانب. وعلى صعيد المؤشرات سجل المؤشر الرئيسي EGX30 تراجع بنسبة 1.91% ويغلق عند مستوى 12182 نقطة ، بينما ارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 1141 نقطة.