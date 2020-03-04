المعاملة بالمثل.. مصر تحظر دخول القطريين بسبب كورونا

٠٤ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٧ م

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - صورة أرشيفية

أعلنت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حظر دخول المواطنين القطريين والقادمين عن طريق نقاط وسيطة، وكذا جميع المسافرين حاملي الجنسية القطرية حتى في حال حملهم لإقامة سارية في مصر اعتبارا من يوم غد الجمعة المقبل. وصرح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تقرر تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وحظر دخول المُواطنين القطريين، والقادمين عن طريق نقاط وسيطة، وكذا جميع المسافرين الحاملين للجنسية القطرية، حتى في حالة حملهم لإقامة سارية في مصر، اعتبارا من بداية يوم الجمعة 6 مارس، وحتى إشعار آخر".

وذكر سعد، في بيان له، اليوم الأربعاء، أن تم اتخاذ القرار في ضوء ما قررته دولة قطر، من حظر دخول المسافرين من الحاملين للجنسية المصرية، والقادمين عن طريق نقاط وسيطة، وكذا جميع المُسافرين الحاملين للجنسية المصرية، حتى في حالة حملهم لإقامة سارية في دولة قطر، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا،

وذكر سعد، في بيان له، اليوم الأربعاء، أن تم اتخاذ القرار في ضوء ما قررته دولة قطر، من حظر دخول المسافرين من الحاملين للجنسية المصرية، والقادمين عن طريق نقاط وسيطة، وكذا جميع المُسافرين الحاملين للجنسية المصرية، حتى في حالة حملهم لإقامة سارية في دولة قطر، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد".



من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم، تعليق العمرة مؤقتا للمواطنين والمقيمين في المملكة، على أن يتم مراجعة القرار بشكل مستمر وإيقاف العمل به متى ما انتفت الأسباب. وأكد مصدر في الوزارة، بأن "القرار الوقائي يأتي ضمن التدابير الاحترازية التي دأبت حكومة المملكة على اتخاذها للحد من انتشار كورونا، ومنع وصوله إلى الحرمين الشريفين".



