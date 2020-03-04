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المعاملة بالمثل.. مصر تحظر دخول القطريين بسبب كورونا

٠٤ مارس ٢٠٢٠ - ٠٢:٥٧ م
مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - صورة أرشيفية
مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - صورة أرشيفية
أعلنت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حظر دخول المواطنين القطريين والقادمين عن طريق نقاط وسيطة، وكذا جميع المسافرين حاملي الجنسية القطرية حتى في حال حملهم لإقامة سارية في مصر اعتبارا من يوم غد الجمعة المقبل. وصرح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تقرر تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وحظر دخول المُواطنين القطريين، والقادمين عن طريق نقاط وسيطة، وكذا جميع المسافرين الحاملين للجنسية القطرية، حتى في حالة حملهم لإقامة سارية في مصر، اعتبارا من بداية يوم الجمعة 6 مارس، وحتى إشعار آخر".
وذكر سعد، في بيان له، اليوم الأربعاء، أن تم اتخاذ القرار في ضوء ما قررته دولة قطر، من حظر دخول المسافرين من الحاملين للجنسية المصرية، والقادمين عن طريق نقاط وسيطة، وكذا جميع المُسافرين الحاملين للجنسية المصرية، حتى في حالة حملهم لإقامة سارية في دولة قطر، في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا،
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السفينة MSC GULSUN تعبر القناة في أول رحلة لها عبر قناة السويس 9أغسطس 2019

أسامة ربيع: التعاقد مع شركة هولندية لبناء كراكتين

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، التعاقد مع شركة IHC الهولندية لبناء كراكتين جديدتين لدعم أسطول كراكات الهيئة، ومن المقرر استلام الكراكة الأولى في أكتوبر المقبل، على أن يتم تسليم الكراكة الثانية في فبراير2021، مشيرا إلى امتداد جهود التطوير للوحدات البحرية الأخرى مثل اللنشات والقاطرات حيث تم الانتهاء من تدشين 10 لانشات بحرية جديدة، و3 قاطرات بحرية من أربع قاطرات تتولي الهيئة بنائها بترسانة بورسعيد البحرية، جاء ذلك خلال زيارة وفد من حزب مستقبل وطن، برئاسة النائب عماد حمودة الأمين العام المساعد للحزب ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (1)

السيسي يرحب بتشكيل حكومة وحدة وطنية في جنوب السودان

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، جيمس واني إيجا نائب رئيس جنوب السودان، وذلك في حضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي طلب نقل تحياته إلى أخيه الرئيس سلفا كير، مشيدا بعمق العلاقات المصرية الجنوب سودانية، مؤكدا الحرص على تطويرها، وكذا مواصلة مصر بذل مساعيها على المستويين الإقليمي والدولي لتعزيز الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار والسلام في جنوب السودان.
طقس-معتدل

الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 28

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الخميس، طقس مائل للحرارة نهارا، بارد ليلا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للدفء نهارا على السواحل الشمالية الغربية مع فرص سقوط أمطار متوسطة حار نهارا على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد مع وجود شوائب عالقة نهارا على القاهرة والوجه البحري وتكون الرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر نشطة ومثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.
ادمان-ادوية-مخدرات (1)

نائب: بعض الصيدليات تتسبب في زيادة إدمان المخدرات

أكد طارق متولي نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، أن معدلات الإدمان فى حالة تزايد مستمر في مصر، وفق ما رصدته الدراسات الحديثة، مؤكدا أن بعض الأصناف الدوائية تتصدر قائمة التداول، وأن مبيعات الترامادول وأدوية الجدول الأخرى فى السوق السوداء كبيرة للغاية، ويصل حجم تجارتها إلى مليارات الجنيهات طوال العام، إذ أن بعض الصيدليات تصرف هذه الأدوية بدون روشتة طبيب، ما يتسبب في سهولة تداولها، موضحا أن مركز الدراسات الدوائية وعلاج الإدمان، كشف عن ارتفاع معدلات تعاطى المخدرات، سواء فى صورتها الخام أو المصنعة.
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مصطفى-مدبولي

مدبولي يتابع جهود إدارة الأزمات للوقاية من «كورونا»

تابع مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، جهود قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من أخطارها، بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في إطار متابعة الإجراءات التي تتخذها كافة الأجهزة المعنية للوقاية من فيروس "كورونا" (COVID-19). وأكد أسامة الجوهري القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات، أن قطاع إدارة الأزمات والكوارث بالمركز، سيبدأ التعاون مع وزارة التربية والتعليم، وقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، والأزهر الشريف، لتنظيم دورات تدريب توعوية لمديري مدارس التربية والتعليم، والمعاهد الأزهرية والمدرسين، والأطقم الصحية على إجراءات الوقاية ومكافحة العدوى من فيروس كورونا.
مصطفى-مدبولي

رئيس الوزراء يتابع إجراءات التعامل مع الأجنبي المصاب بكورونا

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، في إطار متابعته إجراءات التعامل مع الحالة الأجنبية الإيجابية المكتشفة لـ"كورونا" وفحص المخالطين، وكذا المُستجدات التي تتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية، التي تتخذها كافة الأجهزة المعنية للتعامل الفوري مع أي حالات يُشتبه في إصابتها بفيروس "كورونا" (COVID-19). وخلال التقرير، أشار الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، على نحو تفصيلي خلال التقرير، إلى الحالة الإيجابية التي تم الكشف عنها مساء أمس، لأجنبى، يعمل في إحدى الشركات المصرية، والذي وصل إلى مصر في فبراير 2020، وقضى فترة ترانزيت في إحدى الدول لمدة 4 ساعات.
مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

الحكومة: عينة الدنماركية المشتبه في إصابتها بكورونا «سلبية»

أصدر مجلس رئاسة الوزراء بيانا رسميا، اليوم الإثنين، بشأن الاشتباه في إصابة سيدة دنماركية بفيروس كورونا واحتجازها بمستشفى حميات إمبابة، موضحة أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، تلقى تقريرا من قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، بنتائج العينات الخاصة بالسيدة الدنماركية، يفيد بسلبية للكورونا وسلبية للأنفلونزا، وذلك في إطار المتابعة لأي مستجدات تتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها كافة الأجهزة المعنية للتعامل الفوري مع أي حالات يُشتبه في إصابتها بفيروس "كورونا" (COVID-19).
اجتمع- السيد- الرئيس

3 توجيهات من السيسي لمواجهة فيروس كورونا

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بحضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء طبيب مجدي أمين مبارك، مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، إذ صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف الوبائي العالمي لفيروس «كورونا المستجد»، وكذلك خطة وزارة الصحة والسكان الاحترازية في هذا الشأن على المستوى الوطني.
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