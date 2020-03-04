البنك المركزي: تسوية مديونيات 226 عميل بـ52 مليار جنيه

تحرير:أحمد البرماوي ٠٤ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٠٠ م

توصل البنك المركزي إلى تسوية مديونيات بقيمة 52 مليار جنيه مع نحو 226 عميل ضمن مبادرة تسوية المديونيات المتعثرة وذلك حتى 27 فبراير الماضي. جاء ذلك ضمن تصريحات جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي على هامش مؤتمر البنك المركزي للاحتفال بمرور عام على إطلاق مبادرة النيل لدعم ريادة الأعمال، مشيراً إلى أن البنك المركزي اتجه للاجتماع مع العملاء الذين لا يمكن أن يستفيدوا من مبادرة المتعثرين بسبب كبر حجم مديونياتهم أو تنوعها.

وأضاف أن «المركزي» أشرف على تسويات مع 155 عميل، بقيمة 10 مليارات جنيه وبلغت حجم الإعفاءات من العوائد المهمشة نحو 10.9 مليار جنيه.



وأوضح أن المفاوضات توصلت إلى وقف الإجراءات القضائية ضد 97 عميل من إجمالي 102 عميل متخذ ضدهم أحكام، كما أبدت البنوك استعدادها لتمويل 88 عميل منهم