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الحفاظ على السلطة وسر سعي بوتين لتعديل الدستور

يرى محللون ومراقبون أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يسعى لإضافة مقترحات دينية مثيرة للجدل للتشويش على تعديلات أخرى قد تزيد من إحكام سلطته على البلاد
تحرير:وفاء بسيوني ٠٤ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:١٢ م
الرئيس بوتين
الرئيس بوتين
أثار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الكثير من الجدل نتيجة سعيه لعدم السماح بزواج المثليين، وسبق أن أكد على أن بلاده لن تشرع زواج المثليين طالما أنه يتواجد في الكرملين، وفي إطار سعيه لقطع الطريق على أي محاولة لسن تشريعات تضع أطرًا قانونية لزواج المثليين في روسيا، قدم بوتين مجموعة من المقترحات لتعديل دستور بلاده، تشمل حصر ذكر الزواج كـ"اتحاد بين الرجل والمرأة"، وسبق أن أوضح الرئيس الروسي أنه لن يسمح بتقويض المفهوم التقليدي للأم والأب بسبب ما أسماه "الوالد رقم 1" و"الوالد رقم 2".
وأكد بوتين رفضه القاطع لتبني هذا المفهوم في روسيا، عوضا عن كلمتي الأب والأم المعهودتين في المجتمع الروسي، وفي إطار التعديلات الدستورية المقترحة، تضمنت مقترحات بوتين لتعديل الدستور ذكر اسم "الرب" وهو ما يعتبره معارضوه مناقضًا للتقليد الشيوعي الروسي الذي يفصل بين الدين والدولة. موافقة وتصويت وحظي مشروع
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فيروس- كورونا (7)

تسجيل أول إصابة بكورونا في مكاتب الاتحاد الأوروبي

أورد موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في مكاتب الاتحاد الأوروبي في بروكسل. من ناحية أخرى، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام، في تغريدة نشرتها على "تويتر"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تبرع براتبه للربع الأخير من 2019، والبالغ 100 ألف دولار، لدعم جهود التصدى لفيورس كورونا فى البلاد، قائلة: "لقد التزم الرئيس دونالد ترامب بالتبرع براتبه أثناء وجوده في منصبه. تنفيذا لهذا الوعد وحماية للشعب الأمريكي، فإنه يتبرع براتبه للربع الأخير من 2019".
العرب في الانتخابات الإسرائيلية 1

رغم قضايا الفساد.. هل يعود نتنياهو للمشهد السياسي؟

رغم قضايا الفساد التي تلاحقه وفي مفاجأة لم تكن متوقعة، أظهرت النتائج الأولية واستطلاعات الرأي فوز حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي أعلن النصر ضد كل الصعاب في الانتخابات العامة في البلاد، على حد وصفه. وشهدت إسرائيل، أول من أمس الإثنين، انتخابات الكنيست، وهي الثالثة التي تجري خلال عام، وسط مخاوف من استمرار حالة عدم الحسم واللجوء لانتخابات رابعة. وفي دورتي الانتخابات السابقتين، لم يتمكن أي من زعيمي الحزبين الرئيسيين "الليكود وأبيض وأزرق" من الفوز بالعدد الكافي من المقاعد في البرلمان، الذي يبلغ عدد مقاعده 120.
فيروس- كورونا (16)

اليابان تخفض رحلاتها الجوية الداخلية للحد من كورونا

ذكرت شركتا طيران "أول نيبون ايروايز وجيه .ايه. ال اليابانيتان"، في بيان لهما، اليوم الأربعاء، أنه سيتم خفض عدد الرحلات الداخلية لمدة 7 أيام، وهو أول استقطاع في الخدمات الجوية في اليابان إثر تفشي فيروس كورونا الجديد، وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن الشركتين أعلنتا خفض عدد الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من مطار هانيدا في العاصمة طوكيو ومطار إتامي في أوساكا ومواقع أخرى اعتبارا من بعد غد الجمعة وحتى الخميس الذي يليه، بسبب انخفاض عدد المسافرين.
فيروس- كورونا (18)

بولندا تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات البولندية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا، وأكد وزير الصحة البولندي ووكاش شوموسكي، أن المريض يعالج بمستشفى في "زيلونا جورا" في غرب بولندا وأنه في حالة جيدة، وذلك حسبما أفادت "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها. من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، اليوم، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في محافظة السليمانية. وقالت صحة الإقليم، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، إن التشخيص الجديد يعود لرجل يبلغ من العمر 70 عاما، من محافظة السليمانية.
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روسيا-والصين

روسيا تحبط عمليتين إرهابيتين ضد مؤسسات تعليمية

أحبط جهاز الأمن الفدرالي الروسي عمليتين إرهابيتين ضد مؤسسات تعليمية في مدينة كيرتش بشبه جزيرة القرم، واعتقل مراهقين وبحوزتهما عبوات ناسفة يدوية الصنع. وذكر بيان لجهاز الأمن الفدرالي الروسي اليوم الثلاثاء أنه جرى اعتقال المشتبه بهما، وهما من سكان مدينة كيرتش بالقرم ومن مواليد عامي 2003 و2004.
روسيا-والصين

روسيا: إصابة اثنين في حادث طعن بكنيسة في موسكو

أعلنت وزارة الداخلية الروسية، اليوم الأحد، وقوع حادثة طعن بكنيسة في وسط موسكو مما أسفر عن إصابة شخصين. وقالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية إيرينا فولك -في تصريح لوكالة أنباء "تاس" الروسية- "إن الشرطة اعتقلت الفاعل بعد مطاردته واتضح أنه من سكان منطقة ليبستيك ويبلغ من العمر 26 عاما".
الغاز

وزير الطاقة الروسي: «التيار الشمالي-2» سيكتمل رغم جهود بعض الدول لإيقافه

أكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الإثنين، أن مشروع "التيار الشمالي-2" لإمدادات الغاز سيكتمل رغم جهود عدة دول لإيقافه. وقال وزير الطاقة الروسي - في مقال نشره بمجلة "سياسة الطاقة"، وأوردت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية مقتطفات منه - "إن مشروع "التيار الشمالي-2" شفاف ومربح ليس فقط لروسيا، وإنما أيضًا للدول الأوروبية، إذ سيعزز إمدادات الغاز إلى بلدان شمال ووسط أوروبا، وبأسعار تنافسية تخدم استهلاك تلك الدول". وأشار إلى أن مجلس الشيوخ الأمريكي وإدارة الرئيس دونالد ترامب يعارضان تنفيذ هذا المشروع، حيث تقول الولايات المتحدة إن هذا المشروع يؤثر على استقلال الطاقة لبعض الدول الأوروبية الضعيفة.
الكرملين

الكرملين يتخذ إجراءات وقائية للصحفيين بسبب «كورونا»

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اتخاذ الكرملين إجراءات وقائية للصحفيين قبل أي اجتماعات رئاسية بسبب فيروس "كورونا الجديد". وقال بيسكوف حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم (الجمعة) ـ إن الكرملين يتخذ أيضًا كافة الإجراءات اللازمة وفحص الصحفيين قبل حضورهم أي اجتماعات رئاسية للتأكد من خلوهم من الفيروس، مشيرًا إلى أن هذه الفحوص مجرد "إجراءات احترازية".
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