أسامة ربيع: التعاقد مع شركة هولندية لبناء كراكتين

تحرير:محمد مصباح ٠٤ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٢٦ م

قناة السويس - صورة أرشيفية

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، التعاقد مع شركة IHC الهولندية لبناء كراكتين جديدتين لدعم أسطول كراكات الهيئة، ومن المقرر استلام الكراكة الأولى في أكتوبر المقبل، على أن يتم تسليم الكراكة الثانية في فبراير2021، مشيرا إلى امتداد جهود التطوير للوحدات البحرية الأخرى مثل اللنشات والقاطرات حيث تم الانتهاء من تدشين 10 لانشات بحرية جديدة، و3 قاطرات بحرية من أربع قاطرات تتولي الهيئة بنائها بترسانة بورسعيد البحرية، جاء ذلك خلال زيارة وفد من حزب مستقبل وطن، برئاسة النائب عماد حمودة الأمين العام المساعد للحزب ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب.

وأكد ربيع على أهمية تضافر كافة الجهود على المستوى الحكومي ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المنشودة، لافتا إلى أن قناة السويس تعكف حاليا على مواصلة مشروعات التطوير التي استهلتها بحفر القناة الجديدة، حيث تستمر أعمال الصيانة الدورية للمجرى الملاحي من خلال كراكات الهيئة، بالإضافة إلى أعمال التطوير