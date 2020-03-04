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البنك المركزي: القطاع المصرفي لن يتأثر بفيروس كورونا

تحرير:أحمد البرماوي ٠٤ مارس ٢٠٢٠ - ٠٣:٤٠ م
جمال نجم
جمال نجم
قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إن القطاع المصرفي لن يتأثر بانتشار فيروس كورونا، وأن البنك المركزي أطلق العديد من المبادرات لدعم الاقتصاد في قطاعات: السياحة والصناعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتمويل العقاري، و"المتعثرين " وغيرها، بما يجنب الاقتصاد أي تداعيات اقتصادية لانتشار الفيروس. وأشار نجم في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إلى أن مناقشة قانون البنوك الجديد بالبرلمان أوشكت على الانتهاء، تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان لإقراره.
وقال نجم - على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده البنك المركزي اليوم الأربعاء بمناسبة مرور عام على إطلاق "مبادرة رواد النيل"- إن القانون لاقي استحسانا وإشادة من جانب أعضاء اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، مشيدا بالجهد الكبير الذي قام به أعضاء اللجنة في مناقشة ومراجعة القانون الذي يواكب أحدث التطورات الرقابية
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نيفين جامع

رفع الحد الأقصى لتمويل المشروعات الصناعية إلى 10 ملايين جنيه

قالت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن الجهاز رفع الحد الأقصى لقيمة التمويل الممنوح للمشروعات الصناعية الجديدة من خلال الإقراض المباشر. وارتفعت القيمة لتصل إلى 10 ملايين جنيه بدلاً من 5 ملايين جنيه سابقا، بفائدة منخفضة تصل إلى 5%، بحسب ما قالته جامع في بيان صحفي اليوم الأربعاء. وأضافت أن الجهاز يتعاون الآن مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتنفيذ مبادرة سيادة رئيس الجمهورية بإنشاء 4500 مصنع من خلال المجمعات الصناعية المختلفة التي تنفذها الدولة حالياً لتشجيع التصنيع المحلي، من خلال توفير حزمة متنوعة من المنتجات التمويلية المختلفة بأسعار عائد تنافسية لتلبية احتياجات كافة شرائح العملاء من أصحاب المشروعات الصغيرة.
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البنك المركزي: تسوية مديونيات 226 عميل بـ52 مليار جنيه

توصل البنك المركزي إلى تسوية مديونيات بقيمة 52 مليار جنيه مع نحو 226 عميل ضمن مبادرة تسوية المديونيات المتعثرة وذلك حتى 27 فبراير الماضي. جاء ذلك ضمن تصريحات جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي على هامش مؤتمر البنك المركزي للاحتفال بمرور عام على إطلاق مبادرة النيل لدعم ريادة الأعمال، مشيراً إلى أن البنك المركزي اتجه للاجتماع مع العملاء الذين لا يمكن أن يستفيدوا من مبادرة المتعثرين بسبب كبر حجم مديونياتهم أو تنوعها.
بورصة

البورصة تخسر 5.2 مليار جنيه بنهاية جلسات اليوم

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم على أداء متباين للمؤشرات وسجل رأس المال السوقى للبورصة خسائر قدرها 5.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 636.507 مليار جنيه، وسط توجه بيعي للمستثمرين العرب والاجانب. وعلى صعيد المؤشرات سجل المؤشر الرئيسي EGX30 تراجع بنسبة 1.91% ويغلق عند مستوى 12182 نقطة ، بينما ارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 1141 نقطة.
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«اتصالات مصر» تفوز بجائزتين من «BT100» للعام الثاني

حصدت شركة اتصالات مصر جائزتين خلال فعاليات قمة BT100، وذلك تكليلًا لجهودها المثمرة على مدار العام الماضي، وتم تكريمها ضمن "أفضل 50 شركة أداء خلال عام 2019"، كما تم اختيار المهندس جمال السادات – رئيس مجلس إدارة شركة اتصالات مصر ورئيس مجلس الأعمال المصري الإماراتي ضمن "أفضل 50 شخصية مؤثرة في الاقتصاد المصري"، وذلك خلال فعاليات حفل BT100 السنوي الثالث، وجاءت تلك الجوائز تأكيدا لدور شركة اتصالات مصر الفعال في تنمية الاقتصاد المصري، والذي يتماشى مع رؤية مصر 2030. أقيمت الاحتفالية بحضور عدد كبير من الوزراء والمديرين التنفيذيين للشركات المختلفة.
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طارق-عامر-محافظ-البنك-المركزى

5 أسباب دفعت البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، خلال ثاني اجتماعات اللجنة خلال عام 2020، أول أمس، الخميس، لتسجل نحو 12.25%، و13.25% على التوالي، كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر العملية الرئيسية عند مستوى 12.75%، وكذلك سعر الائتمان والخصم عند مستوى 12.75%. ويعد سعر الفائدة أداة رئيسية لضبط السياسة النقدية فى البلاد، وهو عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة، كما إنه يعتبر إحدى أدوات الحكومة لتحقيق معدل نمو اقتصادى جيد،
البنك-المركزى-المصرى

قبل اجتماع المركزي غدًا.. ما مصير أسعار الفائدة؟

تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غدًا، الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بخفضها على خلفية تباطؤ الاقتصاد العالمي وخفض البنوك المركزية العالمية سعر الفائدة جراء تفشي فيروس كورونا في الصين. وقررت لجنة السياسة النقدية تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، خلال أولى اجتماعات اللجنة مع بداية عام 2020، لتسجل نحو 12.25%، و13.25% على التوالي، كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر العملية الرئيسية عند مستوى 12.75%، وكذلك سعر الائتمان والخصم عند مستوى 12.75%.
سبائك-ذهب (4)

123 مليون دولار زيادة في احتياطي الذهب نهاية يناير

ارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 3.424 مليار دولار بنهاية شهر يناير الماضي، في مقابل نحو 3.303 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر 2019، بزيادة بلغت نحو 123 مليون دولار، بحسب بيانات البنك المركزي المصري. وتتم معادلة هذه النسبة بقيمة من الاحتياطي النقدي، شاملا ودائع وعمليات مبادلة الذهب. وأعلن المركزي ارتفاع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي ليصل إلى مستوى 45.457 مليار دولار بنهاية شهر يناير الماضي، في مقابل نحو 45.420 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2019، بزيادة بلغت نحو 37 مليون دولار.
الدولار (2)

سعر الدولار اليوم الأحد 9 فبراير 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأحد، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.72 جنيه، ونحو 15.82 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في بنك إتش إس بي سي، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والمصرف المتحد ليسجل نحو 15.81 جنيه للبيع، و15.71 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك المشرق ليسجل نحو 15.88 جنيه للبيع، و15.78 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من بنك الاستثمار العربي، والمصرف العربي الدولي نحو 15.84 جنيه للبيع، و15.74 جنيه للشراء.
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