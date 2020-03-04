جريمة

والد النقيب إسلام مشهور: هشام عشماوي خاين لوطنه وأهله

تحرير:محمد أبو زيد ٠٤ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٨ م
هشام عشماوي
هشام عشماوي
عبر اللواء محمد مشهور، والد النقيب إسلام مشهور، الذي استشهد خلال العملية الإرهابية بالواحات عن سعادته بتنفيذ حكم الإعدام بحق الإرهابي هشام عشماوي، قائلا في تصريحات لـ«التحرير»: تنفيذ الحكم بحق عشماوي أثلج صدورنا، والقصاص العادل من الخائن لوطنه وأهله وحق الشهداء بيرجع زي ما قال السيد الرئيس ولما بيوعد بيوفي، وقال إن حق ولادي هاييجي وفعلا حق ولادنا بيرجع وإحنا سعداء وفخورين بولادنا اللي استشهدوا وكل تنمية وإصلاح بيتم بنحس إن ولادنا شركاء فيه ودمهم مارحش هدر وفخورين بجيشنا وشرطتنا وقضاءنا العادل".
وأضاف مشهور: كنت سعيد جدا أنا وزوجتي وأولادي إن حق كل الشهداء بيرجع وشعور مش قادر أوصفه إن حقنا بيرجع وده شيء بيسعدنا وبقول لابني الشهيد أنا فخور بيك يا ابني وإنت كنت دايما بار بأهلك واتولدت علشان تكون شهيد وهو وكل الشهداء بحس إنهم إخوات". وتابع: «عظمة مصر وقوتها في شبابها سواء في الجيش أو الشرطة
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لحظة تسلم الإرهابي هشام عشماوي

تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابي هشام عشماوي

تم صباح اليوم الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابي هشام عشماوي. وقضت محكمة جنايات القاهرة، أمس الثلاثاء، بمعاقبة عشماوي و36 آخرين بالإعدام شنقا، ومعاقبة 61 متهما بالسجن المؤبد، و15 آخرين بالمشدد 15 سنة، و10 سنوات لـ21 متهما، ومعاقبة 52 متهما بالمشدد 5 سنوات وانقضاء الدعوى لـ22 متهما لوفاتهم، وألزمت المحكمة الجناة برد قيمة الأشياء التي خربوها وعزلهم من الوظائف الأميرية ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لـ5 سنوات بعد تنفيذ العقوبة، كما ألزمتهم بدفع تعويض 150 مليون جنيه لوزراة الداخلية تعويضا مؤقتا، بالقضية المعروفة إعلاميا «أنصار بيت المقدس».
جثة (5)

«بينهم طفلين».. مصرع أسرة بسبب تسريب الغاز في أسيوط

شهدت قرية دير تاسا التابعة لمركز ساحل سليم جنوب شرق محافظة أسيوط، حادثًا مأساويًا مساء اليوم الثلاثاء، إذ لقت أسرة كاملة مكونة من 4 أفراد أب وأم وطفلين مصرعهما، نتيجة تسرب الغاز بمنزلهم. البداية كانت بتلقي اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد وصول بلاغًا من مستشفى ساحل سليم المركزي بأسيوط، بنقل أسرة مكونة من أب وأم وطفليهما إلى المستشفى مصابين باختناق نتيجة تعرضهم لتسرب الغاز في المنزل ما أدى إلى مصرعهم بالكامل.
سجائر (1)

إحباط تهريب 2560 علبة سجائر ومشروبات كحولية بالغردقة

تمكنت إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالغردقة، بالتعاون مع إدارة الاستخبارات ومباحث السياحة ومباحث الأموال العامة بالغردقة، من ضبط عدد من علب السجائر ومشروبات كحولية أجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية.
قطع-أثرية

التحفظ على 16 طردا تحوي قطع أثرية بميناء الإسكندرية

أصدرت نيابة ميناء الإسكندرية، قرارا بالتحفظ على 16 طردا تحتوي على مجموعة من القطع المشتبه في أثريتها موزعة ضمن مجموعة من المستنسخات الأثرية وقوالب صب المستنسخات بغرض تصديرها إلى إنجلترا، تم ضبطها بمعرفة رجال الإدارة العامة لجمارك الدخيلة وذلك في أثناء إنهاء الإجراءات الجمركيه على مشمول البيان الجمركي رقم 2899 في 16 فبراير الماضي، والصنف وفقا للمستندات منتجات خان الخليلي صناعة يدوية، وبالمعاينة الفعلية تبين للجنة الجمركية وجود تماثيل من الجرانيت وأواني نحاسية بها رسومات إسلامية وجعارين وتمائم قديمة اشتبهت اللجنة في أثريتها.
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هشام-عشماوى

الإعدام لعشماوي و36 آخرين في قضية أنصار بيت المقدس

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة هشام عشماوى و36 آخرين بالإعدام شنقا، ومعاقبة 61 متهمًا بالسجن المؤبد، و15 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة، والسجن 10 سنوات لـ21 متهمًا، كما قضت بمعاقبة 52 متهمًا بالسجن المشدد 5 سنوات وانقضاء الدعوى لـ22 متهمًا لوفاتهم، وألزمت المحكمة المحكوم عليهم برد قيمة الأشياء التي خربوها وعزلهم من الوظائف الأميرية ووضعهم تحت المراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد تنفيذ العقوبة، كما ألزمتهم المحكمة بدفع تعويض 150 مليون جنيه لوزراة الداخلية تعويضًا مؤقتا، بالقضية المعروفة إعلاميا «أنصار بيت المقدس».
عقار -بالشرابية (2)

مصرع ربة منزل وطفليها في انهيار عقار بالشرابية

واقعة مأسوية شهدتها حي الشرابية، راح ضحيتها سيدة وطفليها، إذ لقي مصرعهما إثر انهيار جزئي بعقار قديم مكون من 3 طوابق. غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغًا بانهيار منزل قديم في شارع البستاني بحي الشرابية، فيما نجحت قوات الحماية المدنية من استخراج جثة الأم وطفليها من أسفل الأنقاض. وتبين من المعاينة لرجال المباحث، أن العقار كان آيلًا للسقوط، وصادر له قرار إزالة.
قفاص-محكمة (1)

السجن من 3 لـ7 سنوات لـ16 متهمًا بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بالحكم على 16 متهما بالاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، بالسجن المشدد من 3 إلى 7 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكل متهم. صدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوي، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي، وعلي مختار علي، وأمانة سر محمد فريد و هاني شحاتة. وقضت المحكمة بمعاقبة كل من "محمد.م"، و"محمد.ع"، و"محمد.ع"، و"وليد.ع"، و"محمد.ع"، و"مصطفي.م"، و"محمود.م"، و"فريدة.م"، بالسجن 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكل منهما. وقضت المحكمة بمعاقبة كل من "صلاح.ع"، و"محمد.ع"، و"محمد.ش" و "عبد الرحمن.س"، بالسجن 7 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكل منهما.
الاعدام (1)

بسبب صورة فتاة.. إعدام شخصين والسجن لـ5 آخرين في قنا

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار عثمان سيد محمدين، وعضوية المستشارين جمال الشريف ومحمود شوقي موافي، بمعاقبة شخصين بالإعدام شنقًا، و السجن 15 سنة لـ5 آخرين، بتهمة قتل 3 أشخاص في دشنا، بسبب خلافات على نشر صورة فتاة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بمركز دشنا شمالي قنا. أحداث القضية تعود إلى أواخر شهر يوليه من عام 2017، إذ تلقت الأجهزة الأمنية بمحافطة قنا إخطارا بمقتل 3 أشخاص بقرية فاو بحري التابعة لمركز دشنا فى إثر إطلاق النيران بين عائلتين بالقرية.
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