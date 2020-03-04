والد النقيب إسلام مشهور: هشام عشماوي خاين لوطنه وأهله

تحرير:محمد أبو زيد ٠٤ مارس ٢٠٢٠ - ٠٥:٢٨ م

هشام عشماوي

عبر اللواء محمد مشهور، والد النقيب إسلام مشهور، الذي استشهد خلال العملية الإرهابية بالواحات عن سعادته بتنفيذ حكم الإعدام بحق الإرهابي هشام عشماوي، قائلا في تصريحات لـ«التحرير»: تنفيذ الحكم بحق عشماوي أثلج صدورنا، والقصاص العادل من الخائن لوطنه وأهله وحق الشهداء بيرجع زي ما قال السيد الرئيس ولما بيوعد بيوفي، وقال إن حق ولادي هاييجي وفعلا حق ولادنا بيرجع وإحنا سعداء وفخورين بولادنا اللي استشهدوا وكل تنمية وإصلاح بيتم بنحس إن ولادنا شركاء فيه ودمهم مارحش هدر وفخورين بجيشنا وشرطتنا وقضاءنا العادل".

وأضاف مشهور: كنت سعيد جدا أنا وزوجتي وأولادي إن حق كل الشهداء بيرجع وشعور مش قادر أوصفه إن حقنا بيرجع وده شيء بيسعدنا وبقول لابني الشهيد أنا فخور بيك يا ابني وإنت كنت دايما بار بأهلك واتولدت علشان تكون شهيد وهو وكل الشهداء بحس إنهم إخوات". وتابع: «عظمة مصر وقوتها في شبابها سواء في الجيش أو الشرطة