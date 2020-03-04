رياضة

تدريبات خاصة للاعبي الأهلي قبل موقعة صن داونز

تحرير:علي الزيني ٠٤ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٣ م
الأهلي - صن داونز
الأهلي - صن داونز
واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدرب السويسري رينيه فايلر، تدريباته على مجمع ملاعب جامعة بريتوريا، استعدادًا لمواجهة نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن مواجهات إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا. وعقد رينيه فايلر، محاضرة نظرية للاعبين قبل انطلاق المران، وتحدث معهم عن بعض الجوانب المتعلقة بمواجهة صن داونز، وشرح البرنامج التدريبي الذي يرغب في تنفيذه في اليوم الثالث للفريق في جنوب إفريقيا.
وشارك على معلول في التدريبات الجماعية، بعدما خاض البرنامج الذي حدده خالد محمود طبيب الفريق، بعدما اشتكى من إجهاد في العضلة الأمامية، عقب انتهاء مباراة الذهاب أمام صن داونز، ومن المقرر أن ينتظم في التدريبات الجماعية غدًا الأربعاء، لتجهيزه لموقعة الإياب. وخصص فايلر فقرة للتعامل مع الكرات العرضية، وشهدت
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الخطيب وتركي‎ (1)

تركي آل الشيخ يتوعد مجلس إدارة الأهلي

كشف تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، أسباب استقالته من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي، جاء ذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا: "وصلتني الكثير من الاستفسارات والكثير من الأسئلة من أحبابي المحترمين من مصر الحبيبة.. تستفسر عن سبب الاستقالة وتوقيتها"، مضيفا: "أنا أمر الآن بظروف صحية وارتباطات في العمل كبيرة، بالإضافة لتملك نادي الميريا والشروع في المفاوضات لتملك نادي آخر في أوروبا أو أمريكا الجنوبية".
عبدالله بكري

عبد الله بكري: يشرفني الانتقال للأهلي

كشف عبد الله بكري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، حقيقة توقيعه على عقود انتقاله إلى النادي الأهلي، جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية، عبر قناة "أون تايم سبورتس"، مساء اليوم الأربعاء، قائلًا: "تابعت بدهشة أنباء توقيعي للأهلي في الفترة السابقة، لأن هذا لم يحدث"، وواصل تصريحاته، قائلًا:"لم يتواصل معي أي مسئول من النادي الأهلي، كان هناك اهتمام وقت وجودي في نادي سموحة، وفي أول موسم لي مع بيراميدز، أما الآن لا يوجد أي جديد في الأمر".
نيمار

نيمار يتسلح بالفيفا للعودة إلى برشلونة

يتمسك البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، برغبته في العودة إلى برشلونة الصيف المقبل، وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، يرى نيمار أن العلاقة مع مواطنه ليوناردو، المدير الرياضي لسان جيرمان، لا يمكن تحملها، وهذا بعدما رفض ليوناردو التفاوض مع برشلونة، من أجل انتقال نيمار، كما منع مشاركته مع الفريق عندما كان لائقًا. وأشار التقرير إلى أن نيمار، سيحاول الضغط على إدارة سان جيرمان مرة أخرى، من أجل الرحيل إلى برشلونة، معتمدًا على لوائح الاتحاد الدولي (فيفا)، والتي ستقف في صفه الصيف المقبل، على عكس الصيف الماضي، الذي كان فيه سان جيرمان سيد قراره.
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مرتضى منصور (2)

مرتضى منصور يفتح النار على محمد فضل بسبب قمة الدوري

وجه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، رسالة إلى محمد فضل، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، بشأن لقاء القمة في الدوري الذي سيجمع الفريق الأبيض بالأهلي. وقال مرتضى عبر قناة الزمالك التليفزيونية: "لن نلعب يا محمد يا فضل لقاء القمة رغمًا عنا، ولاعبو الفريقين سيخوضون السوبر يوم الخميس، وهناك فارقٌ ساعتان بين مصر والإمارات، وسيعودون في وقت متأخر في اليوم التالي لمصر". وأكمل رئيس نادي الزمالك: "الأهلي أمام فريق صعب هو ماميلودي صن داونز، ونحن أمامنا الترجي يريد الثأر من هزيمته منا في لقاء السوبر الإفريقي، ولن نلعب القمة يجب أن تنسى ذلك يا فضل".
باتريس كارتيرون (5)

كارتيرون لا يبحث عن رد الاعتبار أمام الأهلي

قلل باتريس كارتيرون، مدرب الزمالك، من أهمية الحديث حول سعيه لرد الاعتبار أمام فريقه السابق الأهلي، عندما يلتقي قطبا الكرة المصرية في كأس السوبر، غدا الخميس، على ملعب محمد بن زايد في الإمارات. وقال كارتيرون، خلال المؤتمر الصحفي: "بالطبع أريد الفوز بلقبي الثاني مع الزمالك، لكني لا أبحث عن رد الاعتبار أمام الأهلي، لا يجب النظر للأمور هكذا، الأهلي فريق كبير ومنافس صعب، لم يخسر على مدار 15 مباراة بالدوري، وأنتظر مواجهته بفارغ الصبر، وأنا سعيد بتولي قيادة فرق كبرى في إفريقيا، مثل الأهلي والزمالك في مصر، والرجاء المغربي ومازيمبي الكونغولي".
رينيه فايلر (1)

فايلر: رمضان غير جاهز للقمة.. وأتحمل المسؤولية كاملة

حسم المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي موقف الثنائي رمضان صبحي ومحمد مجدي "أفشة" من خوض لقاء الزمالك غداً الخميس في مباراة السوبر التي تقام بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك حسبما أفاد في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الأربعاء. وأوضح المدرب السويسري أن مباراة السوبر لها حسابات خاصة بعيداً عن الدوري وأيضاً عن تتويج الزمالك بلقب السوبر الأفريقي، وأكد رينيه فايلر أن اتباع سياسة التدوير أمر ضروري لمواجهة ضغط اللقاءات موضحاً أنه لا مقارنة بين لقاء الغد ومباراة الفريقين في بداية الموسم لأن لكل مواجهة ظروفها الخاصة.
الاهلى-والزمالك-تصوير-سامح-ابو حسن‎ (4)

الأهلى بالأحمر والزمالك بالأزرق فى السوبر

انتهى الاجتماع الفني لمباراة السوبر، الذي يجمع بين الأهلي والزمالك، بحضور ممثلي الفريقين، بملعب محمد بن زايد، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، علمًا بأن اللقاء سيقام مساء الخميس، في تمام الساعة السابعة مساءً، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة. وسيقود اللقاء طاقم تحكيم نرويجي، بقيادة سيفين أودفار موين، وسيعاونه كل من سيفين أودفار موين، المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثاني كيم توماس، وتوري هانسن حكما رابعا، فيما يتولى مسؤولية تقنية حكم الفيديو (VAR)، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".
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