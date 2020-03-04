تدريبات خاصة للاعبي الأهلي قبل موقعة صن داونز

تحرير:علي الزيني ٠٤ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٣ م

الأهلي - صن داونز

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدرب السويسري رينيه فايلر، تدريباته على مجمع ملاعب جامعة بريتوريا، استعدادًا لمواجهة نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن مواجهات إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا. وعقد رينيه فايلر، محاضرة نظرية للاعبين قبل انطلاق المران، وتحدث معهم عن بعض الجوانب المتعلقة بمواجهة صن داونز، وشرح البرنامج التدريبي الذي يرغب في تنفيذه في اليوم الثالث للفريق في جنوب إفريقيا.

وشارك على معلول في التدريبات الجماعية، بعدما خاض البرنامج الذي حدده خالد محمود طبيب الفريق، بعدما اشتكى من إجهاد في العضلة الأمامية، عقب انتهاء مباراة الذهاب أمام صن داونز، ومن المقرر أن ينتظم في التدريبات الجماعية غدًا الأربعاء، لتجهيزه لموقعة الإياب. وخصص فايلر فقرة للتعامل مع الكرات العرضية، وشهدت

وشارك على معلول في التدريبات الجماعية، بعدما خاض البرنامج الذي حدده خالد محمود طبيب الفريق، بعدما اشتكى من إجهاد في العضلة الأمامية، عقب انتهاء مباراة الذهاب أمام صن داونز، ومن المقرر أن ينتظم في التدريبات الجماعية غدًا الأربعاء، لتجهيزه لموقعة الإياب.



وخصص فايلر فقرة للتعامل مع الكرات العرضية، وشهدت تألق أيمن أشرف وأحمد فتحي وعلي معلول، بجانب مصطفى شوبير حارس المرمى.



ووضع الأهلي قدمًا في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما حقق الفوز على صن داونز، بهدفين نظيفين، سجلهما علي معلول، في مباراة الذهاب، التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي، يوم السبت المقبل.