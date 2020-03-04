عائد من إيران.. تعافي أول حالة مصابة بـ«كورونا» في البحرين

تحرير:وكالات ٠٤ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٧ م

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الأربعاء، تعافي أول مواطن بحريني مصاب بفيروس «كورونا» الجديد، وإخراجه من مركز العزل والعلاج، موضحة، أن ذلك جاء بعد تلقيه الرعاية اللازمة تحت إشراف الطاقم الطبي المتخصص في أحد المراكز الخاصة بالعزل والعلاج، وفق أفضل المعايير الدولية، بحسب ما أوصت به منظمة الصحة العالمية، مؤكدة على أنه تم إخراج الحالة بعد إجراء الفحوصات المخبرية والتأكد من خلوه من الفيروس؛ وستجري متابعة الحالة المتعافية طبيا بحسب الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص، بما يحفظ صحة وسلامة الجميع، وفقصا لسبوتنيك.

وبينت الوزارة، أن المواطن المتعافي هو من العائدين من إيران، خلال شهر فبراير الماضي، قبل إعلان إيران تفشي الفيروس في مدنها.وجددت الوزارة دعوتها للمواطنين والمقيمين العائدين من إيران خلال شهر فبراير الماضي، قبل إعلان إيران تفشي فيروس «كورونا» بمدنها، الاتصال على الرقم المعلن لجدولة موعد الفحص، أو التسجيل