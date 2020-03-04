سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

عائد من إيران.. تعافي أول حالة مصابة بـ«كورونا» في البحرين

تحرير:وكالات ٠٤ مارس ٢٠٢٠ - ٠٦:٠٧ م
كورونا_أرشيفية
كورونا_أرشيفية
أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الأربعاء، تعافي أول مواطن بحريني مصاب بفيروس «كورونا» الجديد، وإخراجه من مركز العزل والعلاج، موضحة، أن ذلك جاء بعد تلقيه الرعاية اللازمة تحت إشراف الطاقم الطبي المتخصص في أحد المراكز الخاصة بالعزل والعلاج، وفق أفضل المعايير الدولية، بحسب ما أوصت به منظمة الصحة العالمية، مؤكدة على أنه تم إخراج الحالة بعد إجراء الفحوصات المخبرية والتأكد من خلوه من الفيروس؛ وستجري متابعة الحالة المتعافية طبيا بحسب الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص، بما يحفظ صحة وسلامة الجميع، وفقصا لسبوتنيك.
وبينت الوزارة، أن المواطن المتعافي هو من العائدين من إيران، خلال شهر فبراير الماضي، قبل إعلان إيران تفشي الفيروس في مدنها.وجددت الوزارة دعوتها للمواطنين والمقيمين العائدين من إيران خلال شهر فبراير الماضي، قبل إعلان إيران تفشي فيروس «كورونا» بمدنها، الاتصال على الرقم المعلن لجدولة موعد الفحص، أو التسجيل
اقرأ المزيد
كورونا 2

السعودية تُعلن عن ثاني إصابة بفيروس «كورونا»

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، عن ثاني إصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد، إذ قالت الوزارة في بيان لها نشرته على «تويتر»، إن الإصابة الجديدة «لمواطن لم يفصح عند المنفذ السعودي عن تواجده في إيران، وكان مرافقا في السفر مع الحالة الأولى»، وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت الاثنين الماضي، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة لمواطن قادم من إيران، قائلة: «الصحة تعلن عن ظهور نتائج مخبرية تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين، دون أن يفصح عند المنفذ السعودي عن تواجده في إيران».
فيروس- كورونا (8)

العراق يسجل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا

نقل موقع "السومرية" العراقي، اليوم الأربعاء، عن مصادر في إقليم كردستان، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا لمصاب كبير بالسن من محافظة السليمانية. وأعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق أن المتوفى جراء فيروس كورونا، هو إمام مسجد، ويبلغ من العمر حوالى 70 عاما، مشيرة إلى أن وضعه الصحي لم يكن مستقرا، وخضع للعناية الطبية المشددة، إلا أنه لم يتحمل أعراض المرض، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم". وكانت محافظة السليمانية قد أعلنت، في وقت سابق، تسجيل 5 إصابات بفيروس كورونا.
قصف-سوريا

الدفاع التركية: قصف 82 موقعًا للجيش السوري في إدلب

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، عن قصف 82 موقعا للجيش السوري، أسفرت عن تدمير 9 دبابات، ومدفعين، و6 راجمات صواريخ، وعربتين عسكريتين. وبحسب وكالة أنباء «الأناضول» التركية، أن الجيش التركي قصف 82 هدفًا تابعا للجيش السوري في إدلب والقصف لا يزال مستمرًا، مؤكدة: تحييد 299 عنصرًا من النظام السوري في محافظة إدلب». كان الجيش السوري، قد أعلن عن إسقاط طائرة مسيرة تركية، شرق بلدة خان السبل، في ريف إدلب، شمال غربي سوريا، وسط تصاعد الأعمال العسكرية بين الجانبين، بحسب سبوتنيك.
فيروس- كورونا (14)

بينهم إيطالي..ارتفاع مصابي كورونا بالجزائر لـ8 حالات

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في الجزائر إلى 8 حالات، إذ قالت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء: «إن الثمانية هم سبعة جزائريين من أسرة واحدة ورجل إيطالي». وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية، أمس الاثنين، عن تسجيل إصابتين جديدتين مؤكدتين بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد الإصابات بالفيروس إلى خمس حالات. وحسب بيان الوزارة، فإن الحالتين الجديدتين من نفس عائلة الحالتين اللتين تم الإعلان عنهما الأحد الماضي في ولاية البليدة وسط الجزائر.
اقرأ المزيد من الأخبار
متحف- اللوفر

الخطر كبير جدًا.. إغلاق متحف «اللوفر» بفرنسا خوفًا من كورونا

أغلقت السلطات الفرنسية متحف «اللوفر» وسط مخاوف من تفشي عدوى الإصابة بفيروس كورونا المستجد، إذ ذكرت شبكة «فرانس 24» الناطقة باللغة الإنجليزية، اليوم الأحد، أن انتشار فيروس كورونا أدى إلى إغلاق متحف اللوفر، حيث يخشى العمال الذين يحرسون مقتنياته من الأعمال الفنية من أن يصابوا بالفيروس من جراء تدفق الزوار على المتحف من جميع أنحاء العالم. وقال بيان قصير صادر عن متحف اللوفر: «إن اجتماع الموظفين بشأن جهود الوقاية من الفيروس أسفر عن منع فتح المتحف كما كان مقرر صباح اليوم، وأن الراغبين في زيارته لا يزالوا ينتظرون دخوله».
فيروس-كورونا (2)

البحرين: تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في البحرين، اليوم الأحد، تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مؤكدة في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية بنا، أنه تم فحص 1977 شخصا قادما من إيران والدول الموبوءة، وقد تبين سلامة 1930 شخصا وخلوهم من فيروس كورونا، فيما يخضع 47 مصابا للعلاج وهم جميعا في حالة صحية مستقرة، موضحة أنه ضمن الـ47 حالة تم تشخيص 6 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا «كوفيد19» اليوم، وهي لثلاث بحرينيات ومواطنين اثنين بحرينيين ومواطن سعودي كانوا قد وصلوا عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي ليصل العدد إلى 47 حالة مصابة.
كورونا 2

البحرين تُعلن إصابة سعودية قادمة من إيران بـ«كورونا»

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الجمعة، عن تسجيل حالتين جديدتين لمصابتين بفيروس كورونا، إحداهما مواطنة بحرينية والأخرى من السعودية كانتا قد وصلتا عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران. كانت وزارة الصحة البحرينية، قد أعلنت الثلاثاء الماضي، تسجيل 6 حالات جديدة مصابة بفيروس «كورونا»، لمواطنين بحرينيين قادمين من إيران عن طريق الشارقة عبر مطار البحرين الدولي، ليصل بذلك العدد الإجمالي للحالات المصابة حتى الآن إلى 23 حالة مصابة في المملكة البحرينية.
فيروس-كورونا (2)

ارتفاع عدد مصابي كورونا إلى 23 حالة في البحرين

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 6 حالات جديدة مصابة بفيروس "كورونا" لمواطنين بحرينيين قادمين من إيران عن طريق الشارقة عبر مطار البحرين الدولي، ليصل العدد الإجمالي للحالات المصابة حتى الآن إلى 23 حالة مصابة في المملكة. وأكدت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية أنها تقوم بإجراء الفحوص اللازمة لكافة المسافرين القادمين من الدول الموبوءة فور وصولهم إلى مطار البحرين الدولي في القاعة المخصصة لهذا الشأن.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]