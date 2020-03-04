والد الشهيد أحمد شوشة بعد إعدام عشماوي: الرئيس وعد فأوفى

تحرير:محمد أبو زيد ٠٤ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:١٠ م

هشام عشماوي

عبر والد الشهيد، الملازم أول أحمد حافظ شوشة، شهيد حادث الواحات الإرهابي، الذي وقع في أكتوبر 2017، عن سعادته بعد تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابي هشام عشماوي، قائلا في تصريحات لـ«التحرير»: مش قادر أوصف فرحتي النهاردة، وحاسس إنه عيد لكل شعب مصر بعد القصاص من هشام عشماوي؛ لأن لما بتحصل عملية إرهابية شعب مصر كله بيتألم مش أهالي الشهداء وحدهم»، متابعًا: «أسرتي كلها سعيدة والجيران والناس كلها بتهنيني وأنا بشكر الرئيس السيسي إللي بيحب مصر من قلبه، ووعد فأوفى بالعهد إللي قطعوا على نفسه بأنه يحافظ على مصر وترابها».

وأضاف شوشة: «الرئيس قال إنه هجيب حق ولادي، وجاب عشماوي من ليبيا واتقدم لمحاكمة عادلة واتحكم عليه بالإعدام والحكم اتنفذ وربنا يحفظ مصر جيش وشرطة وشعب وأرض». وفي تصريحات سابقة لـ«لتحرير» قال والد الشهيد متذكرا ما حدث وقت استشهاد نجله: «كان فيه معلومات بوجود بؤرة إرهابية