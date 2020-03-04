إرهاب

والد الشهيد أحمد شوشة بعد إعدام عشماوي: الرئيس وعد فأوفى

تحرير:محمد أبو زيد ٠٤ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:١٠ م
هشام عشماوي
هشام عشماوي
عبر والد الشهيد، الملازم أول أحمد حافظ شوشة، شهيد حادث الواحات الإرهابي، الذي وقع في أكتوبر 2017، عن سعادته بعد تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابي هشام عشماوي، قائلا في تصريحات لـ«التحرير»: مش قادر أوصف فرحتي النهاردة، وحاسس إنه عيد لكل شعب مصر بعد القصاص من هشام عشماوي؛ لأن لما بتحصل عملية إرهابية شعب مصر كله بيتألم مش أهالي الشهداء وحدهم»، متابعًا: «أسرتي كلها سعيدة والجيران والناس كلها بتهنيني وأنا بشكر الرئيس السيسي إللي بيحب مصر من قلبه، ووعد فأوفى بالعهد إللي قطعوا على نفسه بأنه يحافظ على مصر وترابها».
وأضاف شوشة: «الرئيس قال إنه هجيب حق ولادي، وجاب عشماوي من ليبيا واتقدم لمحاكمة عادلة واتحكم عليه بالإعدام والحكم اتنفذ وربنا يحفظ مصر جيش وشرطة وشعب وأرض».  وفي تصريحات سابقة لـ«لتحرير» قال والد الشهيد متذكرا ما حدث وقت استشهاد نجله: «كان فيه معلومات بوجود بؤرة إرهابية
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هشام-عشماوى

والد النقيب إسلام مشهور: هشام عشماوي خاين لوطنه وأهله

عبر اللواء محمد مشهور، والد النقيب إسلام مشهور، الذي استشهد خلال العملية الإرهابية بالواحات عن سعادته بتنفيذ حكم الإعدام بحق الإرهابي هشام عشماوي، قائلا في تصريحات لـ«التحرير»: تنفيذ الحكم بحق عشماوي أثلج صدورنا، والقصاص العادل من الخائن لوطنه وأهله وحق الشهداء بيرجع زي ما قال السيد الرئيس ولما بيوعد بيوفي، وقال إن حق ولادي هاييجي وفعلا حق ولادنا بيرجع وإحنا سعداء وفخورين بولادنا اللي استشهدوا وكل تنمية وإصلاح بيتم بنحس إن ولادنا شركاء فيه ودمهم مارحش هدر وفخورين بجيشنا وشرطتنا وقضاءنا العادل".
هشام عشماوى 2

والد الشهيد عمرو صلاح عن إعدام «عشماوي»: مصر وراها جيش قوي

عبر المهندس صلاح عفيفي، والد النقيب عمرو صلاح، أحد شهداء حادث الواحات الإرهابي، عن سعادته بعد تنفيذ حكم الإعدام بحق الإرهابي هشام عشماوي، قائلا: في تصريحات لـ«التحرير»: «النهاردة قطعنا رأس الأفعى والفرحة الكبيرة يوم ما نقضي على آخر إرهابي، ومصر عمرها ما بتسيب حق ولادها اللي ضحوا بشبابهم ودمهم عشان بلدهم، مصر ممكن تمرض لكن بترجع أقوى من الأول وبتتعافى سريعا»، متابعًا: «أسرتي كلها كانت سعيدة بتنفيذ الحكم على عشماوي، والرئيس وعد وأوفى، بعد عملية الواحات الرئيس جاب حق ولادنا كلهم في خلال أيام».
انفجار في أفغانستان

مقتل وإصابة عشرات من شرطة أفغانستان في هجوم لطالبان

كشفت وسائل إعلام أفغانية، اليوم الأربعاء، عن مقتل العشرات من أفراد الشرطة الأفغانية بهجوم لطالبان في ولاية أوروزغان الواقعة بوسط البلاد. ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية، عن زرغاي عبادي، متحدث باسم حاكم ولاية أوروزغان، اليوم الأربعاء، أن "عشرات الأفراد من الشرطة الأفغانية قتلوا وجرح أخرون في هجوم بمنطقة ترينكوت بالولاية"، مضيفا: "8 من مقاتلي طالبان قتلوا و جرح 4 آخرون خلال المواجهات مع الشرطة"، وفي السياق نفسه، كشفت الوكالة الفرنسية عن مقتل 20 جنديا وشرطيا في هجمات لطالبان في أفغانستان، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.
إطلاق-نار (1)

إصابة شخص برصاص مسلح يحتجز عشرات الرهائن في الفلبين

أعلنت الشرطة الفلبينية، اليوم الإثنين، إصابة شخص برصاص مسلح يحتجز عشرات الرهائن في مركز للتسوق بالعاصمة مانيلا، موضحة أن الشخص المصاب حالته مستقرة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما صرح فرانسيس زامورا عمدة مدينة سان خوان بمانيلا، بأن فريقا من المفاوضين يحاول التواصل مع المسلح –الذي كان يعمل حارس أمن بالمركز- ويعتقد أنه نفذ الهجوم ردا على قرار تسريحه من العمل، موضحا أن منفذ الهجوم حاول إقناع زملائه بالانضمام له، لكنه فشل، وهو يدعي أن بحوزته قنبلة يدوية الى جانب المسدس الذي أصاب به أحد الرهائن الذين يتراوح عددهم بين 30 و40 شخصا.
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