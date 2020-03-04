ارتفاع وفيات كورونا لـ107 في إيطاليا.. وغلق المدارس والجامعات

تحرير:وكالات ٠٤ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٨ م

كورونا

أعلنت السلطات في إيطاليا، ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا الجديد إلى 107 حالة، بعد تأكيد وفاة 28 اليوم الأربعاء، إذ أضاف مسؤول إيطالي، في تصريحات: «أنه تقرر غلق المدارس والجامعات إلى يوم 15 مارس». وفي السياق، قال رئيس الدفاع المدني الإيطالي أنجيلو بوريلي: «إن عدد ضحايا فيروس كورونا في إيطاليا ارتفع من 79 إلى 107، وإجمالي عدد حالات الإصابة إلى أكثر من 3 آلاف»، قائلًا: «دعونا نبدأ بحالات الشفاء، في يوم واحد تم شفاء 116، أي أن العدد الإجمالي ارتفع إلى 276 شخصا تم شفائهم، بينما زاد عدد الوفيات 28 شخصا ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 107».

ووفقا له، بلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة، بما في ذلك فترة النقاهة والوفيات إلى 3089.وبدأ تفشي الفيروس في إيطاليا بمنطقتي لومبارديا وفينيتو مما جعلها الدولة الأكثر تضررا به في أوروبا، كما أدى انتشاره إلى اتخاذ إجراءات مشددة وانخفاض حاد في النشاط الاقتصادي الإيطالي.وقالت حكومة منطقة لومبارديا، إنها