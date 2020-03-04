علاقة عاطفية وراء ادعاء طالبة تخديرها وسرقتها بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠٤ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٥٦ م

أرشيفية

عاد الأب إلى منزله بعد عناء يوم طويل من العمل ليجد نجلته في حالة بكاء شديدة وانهيار تام وملابسها ممزقة وغير قادرة على الحركة، فسارع بسؤالها عن سبب الحالة التي أصابتها، كانت الإجابة أنها تعرضت للسرقة بعد مهاجمتها من جانب سيدتين منتقبتين قامتا بمهاجمتها وتكبيلها، فسارع على الفور بإبلاغ الجهات الأمنية للحصول على حق ابنته إلا أن المفاجأة التي كشفتها المباحث الجنائية، كانت صادمة، حيث تبين أن الواقعة مختلقة، وأن ابنته الطالبة لجأت لتلك الوسيلة خشية افتضاح علاقة تجمعها بشاب «كهربائي».

بدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغًا من مشرف أمن، 50 عاما، يفيد بسرقة المشغولات الذهبية وتعرض نجلته للسرقة والاعتداء حال وجودها داخل منزل بمفردها. وأوضح فى البلاغ، بحسب والدته، أن سيدتين منتقبتين طرقتا عليها