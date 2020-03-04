جريمة

علاقة عاطفية وراء ادعاء طالبة تخديرها وسرقتها بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي ٠٤ مارس ٢٠٢٠ - ٠٧:٥٦ م
أرشيفية
أرشيفية
عاد الأب إلى منزله بعد عناء يوم طويل من العمل ليجد نجلته في حالة بكاء شديدة وانهيار تام وملابسها ممزقة وغير قادرة على الحركة، فسارع بسؤالها عن سبب الحالة التي أصابتها، كانت الإجابة أنها تعرضت للسرقة بعد مهاجمتها من جانب سيدتين منتقبتين قامتا بمهاجمتها وتكبيلها، فسارع على الفور بإبلاغ الجهات الأمنية للحصول على حق ابنته إلا أن المفاجأة التي كشفتها المباحث الجنائية، كانت صادمة، حيث تبين أن الواقعة مختلقة، وأن ابنته الطالبة لجأت لتلك الوسيلة خشية افتضاح علاقة تجمعها بشاب «كهربائي».
بدأت الواقعة بتلقي اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغًا من مشرف أمن، 50 عاما، يفيد بسرقة المشغولات الذهبية وتعرض نجلته للسرقة والاعتداء حال وجودها داخل منزل بمفردها. وأوضح فى البلاغ، بحسب والدته، أن سيدتين منتقبتين طرقتا عليها
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انتشال غريق - أرشيفية

انتشال جثة طالب طب مات غارقا في مياه الدقهلية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالدقهلية، مساء اليوم الأربعاء، من انتشال جثمان شاب في العقد الثاني من العمر، مقيم بمنطقة منية سندوب بقرية برق العز التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، إذ عثر عدد من الأهالي على جثمانه بمياه منية سندوب في قرية برق العز في الدقهلية. البداية كانت بتلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة شاب في المنصورة.
لحظة تسلم الإرهابي هشام عشماوي

تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابي هشام عشماوي

تم صباح اليوم الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابي هشام عشماوي. وقضت محكمة جنايات القاهرة، أمس الثلاثاء، بمعاقبة عشماوي و36 آخرين بالإعدام شنقا، ومعاقبة 61 متهما بالسجن المؤبد، و15 آخرين بالمشدد 15 سنة، و10 سنوات لـ21 متهما، ومعاقبة 52 متهما بالمشدد 5 سنوات وانقضاء الدعوى لـ22 متهما لوفاتهم، وألزمت المحكمة الجناة برد قيمة الأشياء التي خربوها وعزلهم من الوظائف الأميرية ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لـ5 سنوات بعد تنفيذ العقوبة، كما ألزمتهم بدفع تعويض 150 مليون جنيه لوزراة الداخلية تعويضا مؤقتا، بالقضية المعروفة إعلاميا «أنصار بيت المقدس».
جثة (5)

«بينهم طفلين».. مصرع أسرة بسبب تسريب الغاز في أسيوط

شهدت قرية دير تاسا التابعة لمركز ساحل سليم جنوب شرق محافظة أسيوط، حادثًا مأساويًا مساء اليوم الثلاثاء، إذ لقت أسرة كاملة مكونة من 4 أفراد أب وأم وطفلين مصرعهما، نتيجة تسرب الغاز بمنزلهم. البداية كانت بتلقي اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد وصول بلاغًا من مستشفى ساحل سليم المركزي بأسيوط، بنقل أسرة مكونة من أب وأم وطفليهما إلى المستشفى مصابين باختناق نتيجة تعرضهم لتسرب الغاز في المنزل ما أدى إلى مصرعهم بالكامل.
سجائر (1)

إحباط تهريب 2560 علبة سجائر ومشروبات كحولية بالغردقة

تمكنت إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالغردقة، بالتعاون مع إدارة الاستخبارات ومباحث السياحة ومباحث الأموال العامة بالغردقة، من ضبط عدد من علب السجائر ومشروبات كحولية أجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية.
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حشيش

ضبط مسجل خطر بـ30 طربة حشيش في الإسكندرية

وجهت الأجهزة الأمنية فى محافظة الإسكندرية، ضربة أمنية قوية ومؤثرة لأحد أكبر مروجي المواد المخدرة لشخص مسجل شقي خطر، بحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة من الحشيش، حيث أعلنت الإدارة العامة لقسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن الإسكندرية، عن تمكنها من ضبط عاطل، مسجل شقي خطر، بحوزته 30 طربة لمخدر الحشيش وتزن نحو 7 كيلو متر خلال أحد الأكمنة المعدة مسبقاً لضبط المتهم الخارج عن القانون وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات التى كانت بحوزته تمهيداً لعرضه على النيابة المختصة.
انقلاب سيارة - أرشيفية

«بعد القطار».. إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بمطروح

أصيب 5 أشخاص، مساء اليوم الخميس، بإصابات متنوعة، إثر حادث انقلاب سيارة بالكيلو 45 طريق «سيوة مطروح»، إذ أكد الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه فور وقوع الحادث تحركت سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وتم نقل المصابين لمستشفى سيوة المركزي. كانت هيئة السكة الحديد، قد أعلنت مساء اليوم، أنه أثناء مسير القطار رقم 654 مطور القادم من الإسكندرية إلى مرسى مطروح، عن خروج جرار القطار والعربات الأولى والثانية والثالثة عن القضبان بين محطتي: «سيدي عبد الرحمن _وغزال»، خط القباري مطروح.
جثة (4)

«بسبب سور المدرسة».. مصرع شخصين وإصابة آخر في قنا

لقي شخصان مصرعهما، بينما أصيب أخرين، مساء اليوم الخميس، إثر انهيار سور إحدى المدارس التابعة المركز فرشوط شمال محافظة قنا. البداية كانت بتلقي اللواء شريف عبد الحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، بمصرع شخصين وإصابة آخر بجروح في انهيار سور المدرسة المهنية بمركز فرشوط شمال قنا، وتم نقلهم جميعًا للمستشفى.
جثة

أثناء التنقيب عن الآثار.. هدم عقار لاستخراج جثة سباك

باءت محاولات لجنة هندسية بحي شرق الإسكندرية في استخراج جثة سباك مدفونة أسفل عقار، بمحطة الرمل، شرق المدينة، أثناء التنقيب عن الآثار، بالفشل وأرفقت اللجنة، في تقريرها، بضرورة هدم العقار والمكون من 3 طوابق حتى سطح الأرض. وكان المستشار أشرف المغربي المحامي العام لنيابات المنتزه، قد أصدر قرارا بتشكيل بتشكيل لجنة من كلية الهندسة وحي شرق والدفاع المدني لاتخاذ اللازم بشأن استخراج جثة "راضي ع"، يبلغ من العمر 28 عاما، سباك، دون حدوث أي أضرار خاصة بالعقارات المجاورة.
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