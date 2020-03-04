عبد الله بكري: يشرفني الانتقال للأهلي

تحرير:علي الزيني ٠٤ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٠ م

عبدالله بكري

كشف عبد الله بكري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، حقيقة توقيعه على عقود انتقاله إلى النادي الأهلي، جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية، عبر قناة "أون تايم سبورتس"، مساء اليوم الأربعاء، قائلًا: "تابعت بدهشة أنباء توقيعي للأهلي في الفترة السابقة، لأن هذا لم يحدث"، وواصل تصريحاته، قائلًا:"لم يتواصل معي أي مسئول من النادي الأهلي، كان هناك اهتمام وقت وجودي في نادي سموحة، وفي أول موسم لي مع بيراميدز، أما الآن لا يوجد أي جديد في الأمر".

وبسؤاله عن أي فريق يفضل بين الأهلي والزمالك، أجاب بكري، قائلًا: "أنا لاعب محترف أقاتل للقميص الذي أرتديه، ليس لدي أي تفضيل". واختتم لاعب بيراميدز، قائلًا: "يشرفني الانتقال للنادي الأهلي مثل أي لاعب آخر في مصر، لكن لو وقعت على عقود انتقالي كنت سأعلن على الفور، غير أنني مرتبط بعقد مع بيراميدز حتى صيف