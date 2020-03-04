فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

لطيفة تطرح أغنية «كن جميلًا» على اليوتيوب (فيديو)

تحرير:محمد أبو زيد ٠٤ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٢ م
لطيفة
لطيفة
طرحت الفنانة التونسية لطيفة، أغنية جديدة تحمل عنوان «كن جميلًا» عبر قناة «يوتيوب» من ألبومها «أقوى واحدة». الأغنية من قصيدة «فلسفة الحياة» للشاعر الراحل إيليا أبو ماضي، وألحان إسلام صبري. وطرحت الفنانة التونسية لطيفة، مؤخرًا عددًا من الأغاني: «أقوى واحدة»، و«قلاب»، من كلمات وألحان إسلام صبري، الذي تتعاون معه لطيفة من خلال 3 أغاني في الألبوم الجديد، والتي يتكون من 14 أغنية تعاونت فيهم مع عددًا كبيرًا من الشعراء والملحنين والموزعين.
وأغنية «ما تقربليش»، هي من كلمات إبراهيم شتا، وألحان أحمد يوسف، توزيع أحمد دياب، وإخراج عادل جمال. ونشرت لطيفة أغنية «كن جميلًا» على صفحتها عبر «فيسبوك»، علقت على الفيديو: «كن چميلا ترى الوجود چميلا ?? من قضيدة #فلسفة_الحياة للشاعر #إيليا_أبو_ماضي الحان اسلام
اقرأ المزيد
مهرجان- دندرة- للموسيقى

نسمة عبد العزيز ودينا الوديدي يحييان حفلا في مهرجان «دندرة»

أحيت الفنانة دينا الوديدي، مساء اليوم الأحد، حفلا غنائيا في الليلة الثالثة من مهرجان دندرة الأول للموسيقي والغناء، في قصر ثقافة قنا، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا. كما قدمت الفنانة نسمة عبدالعزيز، عازفة الماريمبا، عددًا من أعمالها الموسيقية التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير. يذكر أن دينا الوديدي مغنية وملحنة وممثلة مصرية، عرفت بدور المؤدية الرئيسية لمجموعة من الموسيقيين الذين عملوا على نطاق واسع خلال السنتين الماضيتين، حيث دمجوا بين الموسيقى المحلية والعالمية.
رامي صبري

لعدم احترامه الجماهير.. رامي صبري يُعلن اعتزاله تشجيع الزمالك

أعلن المطرب رامي صبري، اعتزاله تشجيع نادي الزمالك، بعد انسحابه أمام غريمه الأهلي في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز. وكتب "صبري" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "اليوم أعلن اعتزالي تشجيع نادي الزمالك لعدم احترامه للجماهير وعدم حضوره لماتش النادي الأهلي المحترم".
داليا-مصطفى

داليا مصطفى: أنا جالي هلع من أغاني حمو بيكا

أعربت الفنانة داليا مصطفى، عن سعادتها بقرار نقابة الموسيقيين، مؤخرًا، بمنع مطربي المهرجانات من الغناء في الأماكن السياحية والملاهي الليلية، وقالت خلال لقائها في برنامج "أسرار النجوم" مع الإعلامية إنجي علي، عبر إذاعة "نجوم إف إم"، إن ثقافة الشعوب وتعاملهم تُعرف من موسيقاهم، مؤكدة أنها لا تعترض على المهرجانات، لكن على كلمات تلك الأغاني، مضيفة: "أمير طعيمة كان كاتب بوست أنا قريته جالي هلع من الأغاني اللي بيغنيها بيكا، بيتقال ألفاظ يا نهار أسود كنت بقول إيه قلة الأدب دي بيتكلم عن علاقات جنسية مُحرمة في أغنية والأطفال بتسمع ومش فاهمين".
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]