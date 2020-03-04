لطيفة تطرح أغنية «كن جميلًا» على اليوتيوب (فيديو)

تحرير:محمد أبو زيد ٠٤ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٢ م

لطيفة

طرحت الفنانة التونسية لطيفة، أغنية جديدة تحمل عنوان «كن جميلًا» عبر قناة «يوتيوب» من ألبومها «أقوى واحدة». الأغنية من قصيدة «فلسفة الحياة» للشاعر الراحل إيليا أبو ماضي، وألحان إسلام صبري. وطرحت الفنانة التونسية لطيفة، مؤخرًا عددًا من الأغاني: «أقوى واحدة»، و«قلاب»، من كلمات وألحان إسلام صبري، الذي تتعاون معه لطيفة من خلال 3 أغاني في الألبوم الجديد، والتي يتكون من 14 أغنية تعاونت فيهم مع عددًا كبيرًا من الشعراء والملحنين والموزعين.

وأغنية «ما تقربليش»، هي من كلمات إبراهيم شتا، وألحان أحمد يوسف، توزيع أحمد دياب، وإخراج عادل جمال. ونشرت لطيفة أغنية «كن جميلًا» على صفحتها عبر «فيسبوك»، علقت على الفيديو: «كن چميلا ترى الوجود چميلا ?? من قضيدة #فلسفة_الحياة للشاعر #إيليا_أبو_ماضي الحان اسلام