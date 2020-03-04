رياضة

تركي آل الشيخ يتوعد مجلس إدارة الأهلي

تحرير:علي الزيني ٠٤ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٢ م
تركي ال الشيخ - محمود الخطيب
تركي ال الشيخ - محمود الخطيب
كشف تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، أسباب استقالته من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي، جاء ذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا: "وصلتني الكثير من الاستفسارات والكثير من الأسئلة من أحبابي المحترمين من مصر الحبيبة.. تستفسر عن سبب الاستقالة وتوقيتها"، مضيفا: "أنا أمر الآن بظروف صحية وارتباطات في العمل كبيرة، بالإضافة لتملك نادي الميريا والشروع في المفاوضات لتملك نادي آخر في أوروبا أو أمريكا الجنوبية".
واختتم آل الشيخ، قائلًا: "فضلت الانسحاب والاحتفاظ بالأهلي في قلبي، الجمعية العمومية وانتخابات النادي قريبة، ووقتها لكل حادث حديث.. حفظ الله مصر وحفظ الله أمتنا العربية، ودامت مصر بأمن ورخاء". وكان تركي آل الشيخ، قد تقدم باستقالته من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي، جاء ذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل
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عبدالله بكري

عبد الله بكري: يشرفني الانتقال للأهلي

كشف عبد الله بكري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، حقيقة توقيعه على عقود انتقاله إلى النادي الأهلي، جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية، عبر قناة "أون تايم سبورتس"، مساء اليوم الأربعاء، قائلًا: "تابعت بدهشة أنباء توقيعي للأهلي في الفترة السابقة، لأن هذا لم يحدث"، وواصل تصريحاته، قائلًا:"لم يتواصل معي أي مسئول من النادي الأهلي، كان هناك اهتمام وقت وجودي في نادي سموحة، وفي أول موسم لي مع بيراميدز، أما الآن لا يوجد أي جديد في الأمر".
الاهلي- وصن -داونز (5)

تدريبات خاصة للاعبي الأهلي قبل موقعة صن داونز

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدرب السويسري رينيه فايلر، تدريباته على مجمع ملاعب جامعة بريتوريا، استعدادًا لمواجهة نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن مواجهات إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا. وعقد رينيه فايلر، محاضرة نظرية للاعبين قبل انطلاق المران، وتحدث معهم عن بعض الجوانب المتعلقة بمواجهة صن داونز، وشرح البرنامج التدريبي الذي يرغب في تنفيذه في اليوم الثالث للفريق في جنوب إفريقيا.
نيمار

نيمار يتسلح بالفيفا للعودة إلى برشلونة

يتمسك البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، برغبته في العودة إلى برشلونة الصيف المقبل، وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، يرى نيمار أن العلاقة مع مواطنه ليوناردو، المدير الرياضي لسان جيرمان، لا يمكن تحملها، وهذا بعدما رفض ليوناردو التفاوض مع برشلونة، من أجل انتقال نيمار، كما منع مشاركته مع الفريق عندما كان لائقًا. وأشار التقرير إلى أن نيمار، سيحاول الضغط على إدارة سان جيرمان مرة أخرى، من أجل الرحيل إلى برشلونة، معتمدًا على لوائح الاتحاد الدولي (فيفا)، والتي ستقف في صفه الصيف المقبل، على عكس الصيف الماضي، الذي كان فيه سان جيرمان سيد قراره.
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مؤتمر -مرتضى -منصور‎ (9)

مرتضى منصور: الزمالك لن يتعرض لعقوبات

تحدث مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تاخير فريقه عن الوصول لاستاد القاهرة، للقاء الأهلي مشيرًا إلى أنه لا يعلم أين الفريق الآن وانه من المفترض أن يكون في الطريق للملعب . وقال مرتضى في تصريحات لصدى البلد:" سأذهب للمحكمة الرياضية إذا تم خصم نقطة، الزمالك في حال تعثره سيكون بسبب الأمطارو لذلك تم تأخير المباراة" . وأضاف مرتضى:" الأهلي نادي عظيم بتاريخه وبطولاته ومجلس إدارته، الخطيب اللجنة ظلمتنا بدون مبرر، ومفيش في اللائحة أي غرامات" .
محمود الخطيب - عمرو الجنايني

4 قرارات.. مجلس الأهلي يرد على اتحاد الكرة

أصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا بنتائج اجتماع مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب، الذي عقد مساء اليوم الأحد، بمقر النادي بالجزيرة، ومناقشة قرارت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة على خلفية أحداث مباراة السوبر المصري بين فريق الكرة بالنادي والزمالك مساء الخميس الماضي.
سيد عبد الحفيظ - محمود الخطيب

الأهلي في زمن الخطيب أدمن خسارة البطولات

في الثلاثين من شهر نوفمبر عام 2017، تم انتخاب محمود الخطيب رئيسًا لمجلس إدارة الأهلي، بدعوى أنه سينقل فريق كرة القدم إلى مكانة تختلف عن كل من سبقوه، ظن الجميع أن الفريق سيغرد وحيدًا في التتويج بالبطولات، نظرًا لما كان يتمتع به بيبو من موهبة كروية لم يمتلكها إلا القليلون من النجوم التي قدمتهم الملاعب المصرية على مر تاريخها، وبعد مرور ما يزيد على عامين على توليه رئاسة القلعة الحمراء، أتت الرياح بما لا تشتهي سفن الجماهير الأهلاوية، ووضح أن سحر موهبة بيبو لم يشفع له، وفقده بعد توليه رئاسة النادي في ظل الكوارث الكروية التي عاشها فريق الكرة تباعًا.
اسماعيل-يوسف

إسماعيل يوسف: فايلر لم يواجه مواقف صعبة لنحكم عليه

أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن مواجهة فريقه أمام نظيره الأهلي، المقرر إقامتها في السابعة مساء غدً الخميس، على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، على كأس السوبر المصري، ستكون مهمة وصعبة بالنسبة للفريقين. وتحدث يوسف خلال استضافته عبر قناة أبو ظبي الرياضية، قائلًا:" "مباراة السوبر مهمة وتجمع بين فريقين كبيرين، يتنافسان على بطولة، كارتيرون مثل فايلر، كلاهما شخصية هادئة، لا تميل لإثارة الجدل، وكل منهما يعلم أنه تنتظره مباراتين من العيار الثقيل أمام الترجي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا".
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