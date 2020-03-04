تركي آل الشيخ يتوعد مجلس إدارة الأهلي

تحرير:علي الزيني ٠٤ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٢ م

تركي ال الشيخ - محمود الخطيب

كشف تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، أسباب استقالته من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي، جاء ذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا: "وصلتني الكثير من الاستفسارات والكثير من الأسئلة من أحبابي المحترمين من مصر الحبيبة.. تستفسر عن سبب الاستقالة وتوقيتها"، مضيفا: "أنا أمر الآن بظروف صحية وارتباطات في العمل كبيرة، بالإضافة لتملك نادي الميريا والشروع في المفاوضات لتملك نادي آخر في أوروبا أو أمريكا الجنوبية".

واختتم آل الشيخ، قائلًا: "فضلت الانسحاب والاحتفاظ بالأهلي في قلبي، الجمعية العمومية وانتخابات النادي قريبة، ووقتها لكل حادث حديث.. حفظ الله مصر وحفظ الله أمتنا العربية، ودامت مصر بأمن ورخاء". وكان تركي آل الشيخ، قد تقدم باستقالته من الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي، جاء ذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل