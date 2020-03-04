والد الشهيد عمرو صلاح عن إعدام «عشماوي»: مصر وراها جيش قوي

تحرير:محمد أبو زيد ٠٤ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٩ م

هشام عشماوي

عبر المهندس صلاح عفيفي، والد النقيب عمرو صلاح، أحد شهداء حادث الواحات الإرهابي، عن سعادته بعد تنفيذ حكم الإعدام بحق الإرهابي هشام عشماوي، قائلا: في تصريحات لـ«التحرير»: «النهاردة قطعنا رأس الأفعى والفرحة الكبيرة يوم ما نقضي على آخر إرهابي، ومصر عمرها ما بتسيب حق ولادها اللي ضحوا بشبابهم ودمهم عشان بلدهم، مصر ممكن تمرض لكن بترجع أقوى من الأول وبتتعافى سريعا»، متابعًا: «أسرتي كلها كانت سعيدة بتنفيذ الحكم على عشماوي، والرئيس وعد وأوفى، بعد عملية الواحات الرئيس جاب حق ولادنا كلهم في خلال أيام».

وأضاف والد الشهيد: «الجيش والشرطة والشعب يد واحدة ضد الإرهاب الخسيس، ومصر مذكورة في القرآن، ووراها جيش قوي ورئيس وفي». يذكر أن النقيب عمرو صلاح الضابط بإدارة العمليات الخاصة، بقطاع الأمن المركزي استشهد في اشتباكات مع إرهابيين بمنطقة الواحات يوم 20 أكتوبر 2017. شارك صلاح في فيلم «الخلية»