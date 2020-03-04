انتشال جثة طالب طب مات غارقا في مياه الدقهلية

تحرير:محمد أبو زيد ٠٤ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:١٤ م

إنتشال جثة - أرشيفية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالدقهلية، مساء اليوم الأربعاء، من انتشال جثمان شاب في العقد الثاني من العمر، مقيم بمنطقة منية سندوب بقرية برق العز التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، إذ عثر عدد من الأهالي على جثمانه بمياه منية سندوب في قرية برق العز في الدقهلية. البداية كانت بتلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة شاب في المنصورة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، ورجال الإنقاذ النهري، وتمكنت القوات الأمنية من انتشال جثة الشاب، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي. وتبين من خلال الفحص والتحريات الأولية لرجال البحث الجنائي، أن الجثمان لشاب يدعى «محمد علي لطفي»، طالب بالفرقة السادسة بكلية الطب جامعة المنصورة. وانتقل