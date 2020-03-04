جريمة

انتشال جثة طالب طب مات غارقا في مياه الدقهلية

تحرير:محمد أبو زيد ٠٤ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:١٤ م
إنتشال جثة - أرشيفية
إنتشال جثة - أرشيفية
تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالدقهلية، مساء اليوم الأربعاء، من انتشال جثمان شاب في العقد الثاني من العمر، مقيم بمنطقة منية سندوب بقرية برق العز التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، إذ عثر عدد من الأهالي على جثمانه بمياه منية سندوب في قرية برق العز في الدقهلية. البداية كانت بتلقي اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة شاب في المنصورة.
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، ورجال الإنقاذ النهري، وتمكنت القوات الأمنية من انتشال جثة الشاب، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي. وتبين من خلال الفحص والتحريات الأولية لرجال البحث الجنائي، أن الجثمان لشاب يدعى «محمد علي لطفي»، طالب بالفرقة السادسة بكلية الطب جامعة المنصورة. وانتقل
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وزارة-الداخلية

علاقة عاطفية وراء ادعاء طالبة تخديرها وسرقتها بالإسكندرية

عاد الأب إلى منزله بعد عناء يوم طويل من العمل ليجد نجلته في حالة بكاء شديدة وانهيار تام وملابسها ممزقة وغير قادرة على الحركة، فسارع بسؤالها عن سبب الحالة التي أصابتها، كانت الإجابة أنها تعرضت للسرقة بعد مهاجمتها من جانب سيدتين منتقبتين قامتا بمهاجمتها وتكبيلها، فسارع على الفور بإبلاغ الجهات الأمنية للحصول على حق ابنته إلا أن المفاجأة التي كشفتها المباحث الجنائية، كانت صادمة، حيث تبين أن الواقعة مختلقة، وأن ابنته الطالبة لجأت لتلك الوسيلة خشية افتضاح علاقة تجمعها بشاب «كهربائي».
لحظة تسلم الإرهابي هشام عشماوي

تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابي هشام عشماوي

تم صباح اليوم الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابي هشام عشماوي. وقضت محكمة جنايات القاهرة، أمس الثلاثاء، بمعاقبة عشماوي و36 آخرين بالإعدام شنقا، ومعاقبة 61 متهما بالسجن المؤبد، و15 آخرين بالمشدد 15 سنة، و10 سنوات لـ21 متهما، ومعاقبة 52 متهما بالمشدد 5 سنوات وانقضاء الدعوى لـ22 متهما لوفاتهم، وألزمت المحكمة الجناة برد قيمة الأشياء التي خربوها وعزلهم من الوظائف الأميرية ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لـ5 سنوات بعد تنفيذ العقوبة، كما ألزمتهم بدفع تعويض 150 مليون جنيه لوزراة الداخلية تعويضا مؤقتا، بالقضية المعروفة إعلاميا «أنصار بيت المقدس».
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«بينهم طفلين».. مصرع أسرة بسبب تسريب الغاز في أسيوط

شهدت قرية دير تاسا التابعة لمركز ساحل سليم جنوب شرق محافظة أسيوط، حادثًا مأساويًا مساء اليوم الثلاثاء، إذ لقت أسرة كاملة مكونة من 4 أفراد أب وأم وطفلين مصرعهما، نتيجة تسرب الغاز بمنزلهم. البداية كانت بتلقي اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد وصول بلاغًا من مستشفى ساحل سليم المركزي بأسيوط، بنقل أسرة مكونة من أب وأم وطفليهما إلى المستشفى مصابين باختناق نتيجة تعرضهم لتسرب الغاز في المنزل ما أدى إلى مصرعهم بالكامل.
سجائر (1)

إحباط تهريب 2560 علبة سجائر ومشروبات كحولية بالغردقة

تمكنت إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالغردقة، بالتعاون مع إدارة الاستخبارات ومباحث السياحة ومباحث الأموال العامة بالغردقة، من ضبط عدد من علب السجائر ومشروبات كحولية أجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية.
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جثة-فى-شقة

القاتل ليس غريبا.. القبض على المتهم بذبح عاطل السلام

جثة لعاطل داخل شقته فى دار السلام، بها جروح أثر طعنات بالصدر، وجرح ذبحي بالرقبة، وبجوار الجثة "سكين"، كشفت الأجهزة الأمنية ملابسلاتها، إذ تمكنت من القبض على المتهم بارتكاب الواقعة، وتبين أنه صديق المجني عليه. وذلك بعد تلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغا من شرطة النجدة، بوجود شخص متوفي داخل شقة بالعقار رقم 31 شارع أبو العلا أحمد من شارع الحرية بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص عُثر على "م. ح." 33 سنة عاطل ومقيم محل البلاغ والسابق اتهامه في 7 قضايا، جثة مُسجاة على ظهرها أعلى أريكة بصالة الشقة ومغطاه ببطانية "يرتدي ملابسه كاملة".
حريق-جرار-قطار

خفير مزلقان يُضحي بحياته لإنقاذ مواطن في المنيا

أصدرت هيئة السكك الحديدية بيانا، اليوم السبت، أكدت فيه مصرع أحد رجالها، أثناء تدخله لإنقاذ مواطن حاول تخطي المزلقان أثناء مرور قطار بالمنيا.
الرقابة- الإدارية

الرقابة الإدارية ترصد عصابة تتاجر في العملة بـ3 محافظات

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط أفراد ‏تشكيل عصابي من المتاجرين باستقرار الاقتصاد القومي من خلال الاتجار في العملة الأجنبية، إذ كشفت تحريات الرقابة أن التشكيل دأب على جمع العملات الأجنبية والاتجار فيها خارج النظام المصرفي، تحقيقًا للربح السريع بالمخالفة لأحكام القانون. وبعرض ما توصلت إليه تحريات الهيئة على النيابة العامة، التي تأكد لها جدية التحريات، أصدرت الأذون القانونية، ‏وتم التنسيق مع وزارة الداخلية لضبط عناصر التشكيل العصابي.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (5)

فاجعة 8 الصبح.. ماذا حدث في شقة حدائق الأهرام؟

الثامنة صباح اليوم الأحد، اصطحبت "نسمة" نجلها لتوصيله إلى المدرسة في أول يام الفصل الدراسي الثاني، حركة غريبة لاحظتها بمدخل البوابة الثانية "القديمة" بمنطقة حدائق الأهرام غرب محافظة الجيزة، سيارات الشرطة تجوب الشوارع التي قطع صمتها صوت السارينة المعروفة للجميع، أسرعت إلى أحد رجال الشرطة بزيه الميري سألته عن تفاصيل ما يدور، فأخبرها "في جريمة قتل بشعة.. أم وأب ورضيعة مقتولين" وذلك في وحدة سكنية بعقار في منطقة الضغط العالي بالقرب من أحد الأندية الاجتماعية وتحديدا المنطقة (د).
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