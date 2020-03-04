السعودية تُعلن عن ثاني إصابة بفيروس «كورونا»

تحرير:وكالات ٠٤ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:١٦ م

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، عن ثاني إصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد، إذ قالت الوزارة في بيان لها نشرته على «تويتر»، إن الإصابة الجديدة «لمواطن لم يفصح عند المنفذ السعودي عن تواجده في إيران، وكان مرافقا في السفر مع الحالة الأولى»، وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت الاثنين الماضي، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة لمواطن قادم من إيران، قائلة: «الصحة تعلن عن ظهور نتائج مخبرية تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين، دون أن يفصح عند المنفذ السعودي عن تواجده في إيران».

وأوضحت الوزارة: «أن الحالة معزولة في المستشفى وجاري التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات المعتمدة»، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.وأوقفت السعودية تصدير جميع المنتجات الطبية والمخبرية التي تستخدم في الكشف أو الوقاية من فيروس كورونا الجديد عبر المنافذ الجمركية.وقالت الهيئة العامة للجمارك السعودية،