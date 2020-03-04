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السعودية تُعلن عن ثاني إصابة بفيروس «كورونا»

تحرير:وكالات ٠٤ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:١٦ م
كورونا_أرشيفية
كورونا_أرشيفية
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، عن ثاني إصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد، إذ قالت الوزارة في بيان لها نشرته على «تويتر»، إن الإصابة الجديدة «لمواطن لم يفصح عند المنفذ السعودي عن تواجده في إيران، وكان مرافقا في السفر مع الحالة الأولى»، وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت الاثنين الماضي، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة لمواطن قادم من إيران، قائلة: «الصحة تعلن عن ظهور نتائج مخبرية تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين، دون أن يفصح عند المنفذ السعودي عن تواجده في إيران».
وأوضحت الوزارة: «أن الحالة معزولة في المستشفى وجاري التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات المعتمدة»، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.وأوقفت السعودية تصدير جميع المنتجات الطبية والمخبرية التي تستخدم في الكشف أو الوقاية من فيروس كورونا الجديد عبر المنافذ الجمركية.وقالت الهيئة العامة للجمارك السعودية،
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فيروس- كورونا (13)

عائد من إيران.. تعافي أول حالة مصابة بـ«كورونا» في البحرين

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الأربعاء، تعافي أول مواطن بحريني مصاب بفيروس «كورونا» الجديد، وإخراجه من مركز العزل والعلاج، موضحة، أن ذلك جاء بعد تلقيه الرعاية اللازمة تحت إشراف الطاقم الطبي المتخصص في أحد المراكز الخاصة بالعزل والعلاج، وفق أفضل المعايير الدولية، بحسب ما أوصت به منظمة الصحة العالمية، مؤكدة على أنه تم إخراج الحالة بعد إجراء الفحوصات المخبرية والتأكد من خلوه من الفيروس؛ وستجري متابعة الحالة المتعافية طبيا بحسب الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص، بما يحفظ صحة وسلامة الجميع، وفقصا لسبوتنيك.
فيروس- كورونا (8)

العراق يسجل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا

نقل موقع "السومرية" العراقي، اليوم الأربعاء، عن مصادر في إقليم كردستان، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا لمصاب كبير بالسن من محافظة السليمانية. وأعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق أن المتوفى جراء فيروس كورونا، هو إمام مسجد، ويبلغ من العمر حوالى 70 عاما، مشيرة إلى أن وضعه الصحي لم يكن مستقرا، وخضع للعناية الطبية المشددة، إلا أنه لم يتحمل أعراض المرض، وذلك حسبما نقلت وكالة "روسيا اليوم". وكانت محافظة السليمانية قد أعلنت، في وقت سابق، تسجيل 5 إصابات بفيروس كورونا.
قصف-سوريا

الدفاع التركية: قصف 82 موقعًا للجيش السوري في إدلب

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، عن قصف 82 موقعا للجيش السوري، أسفرت عن تدمير 9 دبابات، ومدفعين، و6 راجمات صواريخ، وعربتين عسكريتين. وبحسب وكالة أنباء «الأناضول» التركية، أن الجيش التركي قصف 82 هدفًا تابعا للجيش السوري في إدلب والقصف لا يزال مستمرًا، مؤكدة: تحييد 299 عنصرًا من النظام السوري في محافظة إدلب». كان الجيش السوري، قد أعلن عن إسقاط طائرة مسيرة تركية، شرق بلدة خان السبل، في ريف إدلب، شمال غربي سوريا، وسط تصاعد الأعمال العسكرية بين الجانبين، بحسب سبوتنيك.
فيروس- كورونا (14)

بينهم إيطالي..ارتفاع مصابي كورونا بالجزائر لـ8 حالات

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد في الجزائر إلى 8 حالات، إذ قالت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء: «إن الثمانية هم سبعة جزائريين من أسرة واحدة ورجل إيطالي». وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية، أمس الاثنين، عن تسجيل إصابتين جديدتين مؤكدتين بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك عدد الإصابات بالفيروس إلى خمس حالات. وحسب بيان الوزارة، فإن الحالتين الجديدتين من نفس عائلة الحالتين اللتين تم الإعلان عنهما الأحد الماضي في ولاية البليدة وسط الجزائر.
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تظاهر العراقيين بالكمامات

ارتفاع أسعار الكمامات في السعودية بنسبة 1700%

رصدت صحيفة "عكاظ" السعودية، ارتفاع أسعار الكمامات بنسبة 1700% في بعض المحلات التجارية داخل المملكة. ووفقا لما نشرته الصحيفة، تقوم بعض المحلات ببيع كرتونة الكمامات (50 كمامة) بسعر 10.5 ريال، فيما تعرضها مواقع عبر الإنترنت بسعر 189 ريالا. وتواصلت الصحيفة مع المورد الرئيسي لأشهر أنواع الكمامات، إذ بين مدير التسويق في إحدى الشركات المتخصصة يزيد الغامدي، أن الكمامات التي تباع في الأسواق تم استيرادها خلال الفترة الماضية من الصين، وفي الوقت الحالي توقف الاستيراد تزامنا مع تفشي فيروس كورونا.
كورونا

وقف تصدير المنتجات الطبية المتعلقة بكورونا في السعودية

أوقفت السعودية تصدير جميع المنتجات الطبية والمخبرية التي تستخدم في الكشف أو الوقاية من فيروس كورونا الجديد عبر المنافذ الجمركية، إذ قالت الهيئة العامة للجمارك السعودية، إنه تم إيقاف التصدير عبر منافذها الجمركية، البرية والبحرية والجوية، لجميع المنتجات والمستلزمات والتجهيزات الطبية والمخبرية التي تستخدم في الكشف عن أو الوقاية من فيروس «كوفيد 19»، وفقا للقائمة المعتمدة من وزارة الصحة، وفقًا لسكاي نيوز.
كورونا

بعد ارتفاع ضحايا كورونا.. إيران للمواطنين: التزموا منازلكم

طالبت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، المواطنين بالتزام منازلهم، مع ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا في إيران لـ43 شخصا، في وقت قالت المعارضة، إن الأرقام الحقيقية أكبر بكثير، إذ قال المتحدث باسم وزارة الصحة الصحية، كيانوش جهانبور: «للأسف توفي تسعة أشخاص بسبب الفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية فارتفع عدد الوفيات إلى 43، ما عدد المصابين بلغ 593 شخصا». لكن وسائل إعلام والمعارضة الإيرانية، قالت: «إن أرقام ضحاي كورونا تترا وح بين 200- 300، فضلا عن إصابة الآلاف»، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز.
فيروس-كورونا (2)

السعودية تُعلق التأشيرات السياحية للدول المنتشر بها «كورونا»

قررت وزارة السياحة السعودية، اليوم الجمعة، تعليق التأشيرات السياحية للدول التي ينتشر بها فيروس «كورونا»، إذ أكدت الوزارة أنها من خلال التنسيق مع الجهات الصحية المختصة في المملكة قررت تعليق إصدار التأشيرات السياحية الإلكترونية مؤقتا للقادمين من: «الصين، إيطاليا، كوريا، اليابان، ماليزيا، سنغافورة، كازاخستان»، وعند وصول القادمين من تلك الدول، كما قررت إيقاف العمل مؤقتا بالتأشيرات السياحية المصدرة سابقا لمواطني الدول المشار لها أعلاه، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
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