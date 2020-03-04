عمر كمال عن حذف «عود البطل»: دي ناس كارهين وجودنا

تحرير:محمد أبو زيد ٠٤ مارس ٢٠٢٠ - ١١:١١ م

شاكوش وعمر كمال

أعاد حسن شاكوش، طرح مهرجان «عود البطل» على قناة بـ«يوتيوب»، التي يغنيها مع عمر كمال، واقتربت الأغنية من نصف مليون مشاهدة منذ طرحها قبل ساعتين، بعد حذفها، إذ طرحت الأغنية أمس الاثنين، وتصدرت تريند رقم واحد على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب». وعن سبب حذف الأغنية، قال عمر كمال في تصريحات لـ«التحرير»: دي ناس كارهين وجودنا، أنا ماشوفتش قبل كده أغنية تجيب 7 مليون مشاهدة في يوم، وبعد يوم فوجئنا بحذف الأغنية طبعا مش من جهة رسمية، من أشخاص كارهين ده أو متضايقين من ده، وبدون ذكر أشخاص فيه ناس بإيميلات كيدية قفلوا الأغنية».

وتابع عمر كمال: «رفعنا الأغنية على قناة حسن شاكوش، وقربت من النصف مليون، وسمعنا أن المصنفات رافعين قضية علينا بيقولنا إننا منزلين أغنية بدون ترخيص وإحنا مصنفين الأغنية وهنرد بورق». ووجه «كمال» رسالة: «بقول رسالة مش لحد معين إللي عايز يرد يكون رده بشغل ياجماعة أحسن ما يأذي