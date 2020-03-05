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اليوم طقس مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 28

٠٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٣ ص
طقس معتدل - صورة أرشيفية
طقس معتدل - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة نهارا، بارد ليلا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للدفء نهارا على السواحل الشمالية الغربية مع فرص سقوط أمطار متوسطة حار نهارا على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد مع وجود شوائب عالقة نهارا على القاهرة والوجه البحري وتكون الرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر نشطة ومثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.
وحالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة غربا وارتفاع الموج من 1.8 إلى 2.3 متر والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 0.8 إلى 1.3 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.درجات الحرارة المتوقعة اليوم:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة
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هرم زوسر

استغرق ترميمه 14 عاما.. مدبولي يفتتح هرم زوسر المدرج

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مشروع ترميم وتطوير منطقة سقارة بالجيزة، بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتطوير المنطقة المحيطة به، ويرافقه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وعدد من الوزراء والمسؤولين. وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن ترميم هرم زوسر أهم مشاريع الترميم التي تنفذها الوزارة، فهو أقدم بناء حجري في العالم، وشمل مشروع الترميم أعمال درء الخطورة، والترميم الخارجي والداخلي للهرم شمل تطوير مسارات الزيارة المؤدية للهرم والممرات الداخلية المؤدية لبئر الدفن.
السفينة MSC GULSUN تعبر القناة في أول رحلة لها عبر قناة السويس 9أغسطس 2019

أسامة ربيع: التعاقد مع شركة هولندية لبناء كراكتين

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، التعاقد مع شركة IHC الهولندية لبناء كراكتين جديدتين لدعم أسطول كراكات الهيئة، ومن المقرر استلام الكراكة الأولى في أكتوبر المقبل، على أن يتم تسليم الكراكة الثانية في فبراير2021، مشيرا إلى امتداد جهود التطوير للوحدات البحرية الأخرى مثل اللنشات والقاطرات حيث تم الانتهاء من تدشين 10 لانشات بحرية جديدة، و3 قاطرات بحرية من أربع قاطرات تتولي الهيئة بنائها بترسانة بورسعيد البحرية، جاء ذلك خلال زيارة وفد من حزب مستقبل وطن، برئاسة النائب عماد حمودة الأمين العام المساعد للحزب ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب.
مصطفى-مدبولي

المعاملة بالمثل.. مصر تحظر دخول القطريين بسبب كورونا

أعلنت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حظر دخول المواطنين القطريين والقادمين عن طريق نقاط وسيطة، وكذا جميع المسافرين حاملي الجنسية القطرية حتى في حال حملهم لإقامة سارية في مصر اعتبارا من يوم غد الجمعة المقبل. وصرح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تقرر تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وحظر دخول المُواطنين القطريين، والقادمين عن طريق نقاط وسيطة، وكذا جميع المسافرين الحاملين للجنسية القطرية، حتى في حالة حملهم لإقامة سارية في مصر، اعتبارا من بداية يوم الجمعة 6 مارس، وحتى إشعار آخر".
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (1)

السيسي يرحب بتشكيل حكومة وحدة وطنية في جنوب السودان

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، جيمس واني إيجا نائب رئيس جنوب السودان، وذلك في حضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي طلب نقل تحياته إلى أخيه الرئيس سلفا كير، مشيدا بعمق العلاقات المصرية الجنوب سودانية، مؤكدا الحرص على تطويرها، وكذا مواصلة مصر بذل مساعيها على المستويين الإقليمي والدولي لتعزيز الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار والسلام في جنوب السودان.
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طقس-معتدل (2)

غدا طقس مائل للدفء نهارا.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى، فضلا عن انتشار الشبورة صباحا، وتنشط الرياح المثيرة للأتربة أحيانا، فيما يكون الطقس مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على الوجه البحري، وتنتشر الشبورة صباحا، كما تسقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، وتنشط الرياح المثيرة للأتربة أحيانا، كما يتوقع الخبراء أن يكون الطقس مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية الغربية، وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، وتنشط الرياح التي تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس-بارد (2)

اليوم طقس شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 10

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، مائل للدفء نهارا على شمال الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ على جنوب الصعيد، وتتكون الشبورة صباحا على معظم الأنحاء، والرياح تكون معتدلة وتنشط على أقصى غرب السواحل الشمالية الغربية وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، كما توقع الخبراء أن تتعرض السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء إلى أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، على أن تكون الرياح نشطة.
طقس-بارد (2)

غدا طقس شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 10

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الخميس، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، مائل للدفء نهارا على شمال الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ على جنوب الصعيد، وتتكون الشبورة صباحا على معظم الأنحاء، والرياح تكون معتدلة وتنشط على أقصى غرب السواحل الشمالية الغربية وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، كما توقع الخبراء أن تتعرض السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء إلى أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، على أن تكون الرياح نشطة.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (3)

الأرصاد: اليوم طقس شديد البرودة.. وسقوط أمطار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة على أن تكون الرياح معتدلة وذلك في إقليم القاهرة الكبرى، أما بالنسبة لإقليم الوجه البحري فيشهد طقسا مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطارا متوسطة على مناطق متفرقة وتكون الرياح معتدلة، بينما تشهد منطقة السواحل الشمالية الغربية طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا وتكون الرياح نشطة.
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