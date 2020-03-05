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أسعار الذهب اليوم الخميس 5 مارس 2020

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٧ ص
أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
استقرت أسعار الذهب اليوم، الخميس، خلال التعاملات الصباحية في السوق المحلي، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1635 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقًا لما يلى:عيار 21: 720 جنيهًا.عيار 24: 832 جنيهًا.عيار 18: 617 جنيهًا.سعر جنيه الذهب: 5760 جنيهًا.سعر الأوقية: 1635 دولارًا.وقد تتعرض أسعار الذهب اليوم للصعود أو الهبوط خلال التعاملات المسائية وفقًا للسعر العالمي.وأكد تقرير مجلس الذهب العالمي، أن مصر حققت أعلى معدل نمو
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بورصة

البورصة تربح 6 مليارات جنيه في مستهل التعاملات

استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم، الخميس، على صعود جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6.279 مليار جنيه مسجلا نحو 642.786 مليار جنيه، في مقابل نحو 636.507 مليار جنيه خلال جلسة أمس، الأربعاء. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى نحو 12212 نقطة، وارتفع مؤشر EGX70EWI لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.47%1141 نقطة ليصل إلى مستوى ، كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 1243 نقطة.
وزير-المالية -محمد-معيط

استمرار تلقى طلبات انهاء منازعات الضرائب حتى يونيو

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قانون إنهاء المنازعات وتعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل ، الذى أقره مجلس النواب، وأصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى، يتضمن مزايا وتيسيرات للممولين حيث يمنحهم فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات، في المرحلة الإدارية دون انتظار الإجراءات الضريبية الطويلة باللجوء للمحاكم، على النحو الذى يساعد في سرعة استقرار المراكز القانونية لهؤلاء الممولين، وتحصيل حق الدولة، مشيرًا إلى أن مصلحة الضرائب المصرية سوف ترفع جميع أنواع الحجوزات فور سداد 10 من المبلغ واجب السداد.
الدولار-الجنيه

فيتش سوليوشنز تتوقع ارتفاع سعر الدولار إلى 16.1 جنيه

توقعت شركة «فيتش سوليوشنز» البحثية، أن يصل سعر الدولار إلى 16.1 جنيه خلال العام الجاري 2020، في مقابل نحو 16.82 جنيه خلال العام الماضي 2019. وذكرت الشركة في تقرير لها، أنه رغم أن نمو الاستهلاك الخاص كان أقل من النمو السكانى والاقتصادى خلال العامين الماضيين، لكن التوقعات تشير إلى نموه بشكل ملحوظ بمعدل 3.5% خلال العام الحالي 2020، مقابل 0.8% فى 2019. وأوضحت أن ذلك يأتى على خلفية برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي واستقرار معدلات التضخم ما يعطى متنفساً للأسر ويساعد فى الحفاظ على زيادة الأجور الحقيقية.
رجل-اعمال-ثراء

مصر ثاني أسرع دول العالم نموًا في عدد الأثرياء

ذكر تقرير صادر من شركة الاستشارات «نايت فرانك»، أن مصر تضم حوالي 764 شخص من أصحاب الثراء الفاحش، لتعد ثاني أسرع الدول نموا، متوقعًا أن يرتفع عدد شديدي الثراء بنسبة 66% بحلول عام 2024. وتحتل الهند المركز الأول بزيادة متوقعة عند 73% من 6 ألاف شخص فاحش الثراء في 2019، وتأتي فييتنام في المركز الثالث تليها الصين واندونيسيا. وأشار التقرير إلى انضمام أكثر من 31 ألف شخص على مستوى العالم، إلى صفوف أصحاب الثراء الفاحش خلال العام الماضي 2019، نتيجة لاستفادة الأثرياء بالفعل من الارتفاعات الكبيرة التي حققتها أسواق الأسهم العالمية وصعود أسعار العقارات.
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سبائك الذهب

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3 مارس 2020

استقرت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء، خلال التعاملات الصباحية في السوق المحلي، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1609 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
سبائك ذهبية

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 مارس 2020

استقرت أسعار الذهب اليوم، الأحد، خلال التعاملات الصباحية في السوق المحلي، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1568 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
اسعار-الذهب-دهب (6)

الذهب يستقر في السوق المحلي وعيار 21 يسجل 714 جنيها

شهدت أسعار الذهب استقرارًا ملحوظا خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في السوق المحلي، وذلك رغم صعود سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1646 دولارا، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
سبائك الذهب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 26 فبراير 2020

استقرت أسعار الذهب اليوم، الأربعاء، خلال التعاملات الصباحية في السوق المحلي، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1654 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار، مقابل 1.715 مليار دولار خلال 2018.
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