سعر الدولار اليوم الخميس 5 مارس 2020 في البنوك

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٧ ص

سعر الدولار اليوم

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الخميس، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.59 جنيه، ونحو 15.69 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في بنك الأسكندرية ليسجل نحو 15.67 جنيه للبيع، و15.57 جنيه للشراء، بينما بلغ أقل سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل نحو 15.71 جنيه للبيع، و15.61 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من بنك كريدي إجريكول، وبنك البركة نحو 15.70 جنيه للبيع، و15.60 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم فى البنوكسجل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك المصري الخليجي، بنك قناة السويس، والمصرف المتحد نحو 15.68 جنيه للبيع، و15.58 جنيه للشراء.كما سجل سعر الدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والبنك العربي الإفريقي، وبنك الاستثمار العربي نحو 15.69 جنيه للبيع، و15.59