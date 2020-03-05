وفاة الأمين العام السابق للأمم المتحدة «دي كوييار» عن عمر 100 عام

٠٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٥ ص

الأمم المتحدة - صورة أرشيفية

توفي، أمس الأربعاء، في البيرو، الأمين العام السابق للأمم المتحدة خافيير بيريز دي كوييار، الذي ترأس المنظمة الأممية خلال الحرب العراقية الإيرانية وأيضا خلال الحرب الأهلية في السلفادور، وفق ما أعلنت عائلته. وقال ابنه فرانسيسكو بيريز دي كوييار لراديو "ار بي بي" البيروفي: "توفي والدي بعد أسبوع حافل بالتعقيدات عند الساعة الثامنة و9 دقائق مساء الليلة (الواحدة و9 دقائق بتوقيت جرينتش)، وهو الآن يرقد في سلام". وشغل دي كوييار، الذي ولد في ليما في البيرو عام 1920، منصبه كخامس أمين عام للأمم من عام 1981 حتى 1991، وهو الأمين العام الأول والوحيد من دول أميركا اللاتينية.

وكان الأمين العام الحالي أنطونيو جوتيريش قد بعث لدي كوييار برسالة تهنئة في 19 يناير الماضي بمناسبة بلوغه عامه المئة قال فيها "أقدم لك أمنياتي الكبيرة مع احتفالك بعيدك المئة، ولطالما تمعنت كثيرا في المثال الذي تقدمه وفي خبرتك لاستلهم منهما"، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.وعمل دي كوييار كسفير