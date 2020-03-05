وفاة الأمين العام السابق للأمم المتحدة «دي كوييار» عن عمر 100 عام
٠٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٥ ص
الأمم المتحدة - صورة أرشيفية
توفي، أمس الأربعاء، في البيرو، الأمين العام السابق للأمم المتحدة خافيير بيريز دي كوييار، الذي ترأس المنظمة الأممية خلال الحرب العراقية الإيرانية وأيضا خلال الحرب الأهلية في السلفادور، وفق ما أعلنت عائلته. وقال ابنه فرانسيسكو بيريز دي كوييار لراديو "ار بي بي" البيروفي: "توفي والدي بعد أسبوع حافل بالتعقيدات عند الساعة الثامنة و9 دقائق مساء الليلة (الواحدة و9 دقائق بتوقيت جرينتش)، وهو الآن يرقد في سلام". وشغل دي كوييار، الذي ولد في ليما في البيرو عام 1920، منصبه كخامس أمين عام للأمم من عام 1981 حتى 1991، وهو الأمين العام الأول والوحيد من دول أميركا اللاتينية.
وكان الأمين العام الحالي أنطونيو جوتيريش قد بعث لدي كوييار برسالة تهنئة في 19 يناير الماضي بمناسبة بلوغه عامه المئة قال فيها "أقدم لك أمنياتي الكبيرة مع احتفالك بعيدك المئة، ولطالما تمعنت كثيرا في المثال الذي تقدمه وفي خبرتك لاستلهم منهما"، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.وعمل دي كوييار كسفير
وكان الأمين العام الحالي أنطونيو جوتيريش قد بعث لدي كوييار برسالة تهنئة في 19 يناير الماضي بمناسبة بلوغه عامه المئة قال فيها "أقدم لك أمنياتي الكبيرة مع احتفالك بعيدك المئة، ولطالما تمعنت كثيرا في المثال الذي تقدمه وفي خبرتك لاستلهم منهما"، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
وعمل دي كوييار كسفير لبلاده في عدة دول منها سويسرا والاتحاد السوفيتي وبولندا وفنزويلا، وكان ممثلا دائما لبلده لدى الأمم المتحدة، وعين ممثلا خاصا للأمين العام في قبرص عام 1975، وممثلا خاصا لمعالجة الوضع في أفغانستان.
في عام 1982، بدأ دي كوييار سنواته العشر على رأس المنظمة بمفاوضات مكثفة بين بريطانيا والأرجنتين بشأن جزر فوكلاند المتنازع عليها، وانتهت عام 1991 وفق جوتيريش ب"اتفاقات السلام التاريخية في السلفادور.
وأعلن فرانسيسكو بيريز دي كوييار أن جثمان والده سيسجى في وزارة الخارجية حتى يوم الجمعة حيث ستقام مراسم الدفن.