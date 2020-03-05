شركة طيران بريطانية تعلن إفلاسها بسبب «كورونا»
٠٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:١٣ ص
كورونا - صورة أرشيفية
أعلنت شركة الطيران البريطانية "فلايبي" إفلاسها، اليوم الخميس، بعدما كبدها فيروس كورونا المستجد خسائر فادحة جديدة. وقالت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية: "إنها لم تعد من أكبر شركات الطيران في بريطانيا، مشيرة إلى دخولها مرحلة الإفلاس وأنها باتت تحت الوصاية، وأنه تم إيقاف جميع الرحلات الجوية وتوقف عمل الشركة في المملكة المتحدة. وتعتبر الشركة البريطانية أكبر مشغل للرحلات الداخلية في المملكة المتحدة، حيث كانت تنقل نحو 8 ملايين مسافر سنويا من 43 مطارا في أوروبا و28 في بريطانيا.
وفشلت شركة "فلايبي"، التي توظف نحو 2000 شخص، في تغيير مسارها التجاري نحو الأفضل بعد استحواذ تحالف شركات "كونيكت إيروايز" عليها العام الماضي، وذلك بسبب ضعف الطلب والمنافسة القوية، ثم جاء تفشي فيروس كورونا، الذي شل شركات الطيران في العالم، ليسدد الضربة القاضية لـ"فلايبي" ويسرع بانهيارها.من ناحية أخرى،
وفشلت شركة "فلايبي"، التي توظف نحو 2000 شخص، في تغيير مسارها التجاري نحو الأفضل بعد استحواذ تحالف شركات "كونيكت إيروايز" عليها العام الماضي، وذلك بسبب ضعف الطلب والمنافسة القوية، ثم جاء تفشي فيروس كورونا، الذي شل شركات الطيران في العالم، ليسدد الضربة القاضية لـ"فلايبي" ويسرع بانهيارها.
من ناحية أخرى، أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس، تسجيل 2223 إصابة جدية بفيروس "كورونا" في مختلف أنحاء العالم خلال الـ24 ساعة الماضية، قائلة إن إجمالي عدد المصابين في العالم أجمع بلغ 93 ألفا و90 حالة، منها 80 ألفا و422 حالة في الصين وحدها.
وتعتبر الصين أكثر البلدان تضررا من انتشار هذا الفيروس، وهي كذلك منطلقه، إذ تم تسجيل أولى حالات الإصابة والوفيات في مدينة ووهان، مركز مقاطعة هوبي. وتعد كوريا الجنوبية وإيران أكثر البلدان تضررا بعد الصين.