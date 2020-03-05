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شركة طيران بريطانية تعلن إفلاسها بسبب «كورونا»

٠٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:١٣ ص
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
أعلنت شركة الطيران البريطانية "فلايبي" إفلاسها، اليوم الخميس، بعدما كبدها فيروس كورونا المستجد خسائر فادحة جديدة. وقالت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية: "إنها لم تعد من أكبر شركات الطيران في بريطانيا، مشيرة إلى دخولها مرحلة الإفلاس وأنها باتت تحت الوصاية، وأنه تم إيقاف جميع الرحلات الجوية وتوقف عمل الشركة في المملكة المتحدة. وتعتبر الشركة البريطانية أكبر مشغل للرحلات الداخلية في المملكة المتحدة، حيث كانت تنقل نحو 8 ملايين مسافر سنويا من 43 مطارا في أوروبا و28 في بريطانيا.
وفشلت شركة "فلايبي"، التي توظف نحو 2000 شخص، في تغيير مسارها التجاري نحو الأفضل بعد استحواذ تحالف شركات "كونيكت إيروايز" عليها العام الماضي، وذلك بسبب ضعف الطلب والمنافسة القوية، ثم جاء تفشي فيروس كورونا، الذي شل شركات الطيران في العالم، ليسدد الضربة القاضية لـ"فلايبي" ويسرع بانهيارها.من ناحية أخرى،
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فيروس- كورونا (18)

كورونا: بوسنة تسجل أول حالة.. وتحذيرات من موجة ثانية

أعلنت السلطات في البوسنة، عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، اليوم الخميس، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. حذر باحث متخصص من هونج كونج، اليوم، من خطورة تفشي موجة ثانية لفيروس كورونا تعقب الأولى، مع انخفاض حالات الإصابة بالعدوى واستعادة النشاط الطبيعي تدريجيا نتيجة الإجراءات الصينية لمكافحة الفيروس. وقال بن كاولينج رئيس قسم علم الأوبئة والإحصاء الحيوي بجامعة هونج كونج، إن السلطات الصينية اتخذت مجموعة متكاملة وغير مسبوقة من التدابير بعد 20 يناير الماضي.
الأمم-المتحدة

وفاة الأمين العام السابق للأمم المتحدة «دي كوييار» عن عمر 100 عام

توفي، أمس الأربعاء، في البيرو، الأمين العام السابق للأمم المتحدة خافيير بيريز دي كوييار، الذي ترأس المنظمة الأممية خلال الحرب العراقية الإيرانية وأيضا خلال الحرب الأهلية في السلفادور، وفق ما أعلنت عائلته. وقال ابنه فرانسيسكو بيريز دي كوييار لراديو "ار بي بي" البيروفي: "توفي والدي بعد أسبوع حافل بالتعقيدات عند الساعة الثامنة و9 دقائق مساء الليلة (الواحدة و9 دقائق بتوقيت جرينتش)، وهو الآن يرقد في سلام". وشغل دي كوييار، الذي ولد في ليما في البيرو عام 1920، منصبه كخامس أمين عام للأمم من عام 1981 حتى 1991، وهو الأمين العام الأول والوحيد من دول أميركا اللاتينية.
فيروس- كورونا (14)

ارتفاع وفيات كورونا لـ107 في إيطاليا.. وغلق المدارس والجامعات

أعلنت السلطات في إيطاليا، ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا الجديد إلى 107 حالة، بعد تأكيد وفاة 28 اليوم الأربعاء، إذ أضاف مسؤول إيطالي، في تصريحات: «أنه تقرر غلق المدارس والجامعات إلى يوم 15 مارس». وفي السياق، قال رئيس الدفاع المدني الإيطالي أنجيلو بوريلي: «إن عدد ضحايا فيروس كورونا في إيطاليا ارتفع من 79 إلى 107، وإجمالي عدد حالات الإصابة إلى أكثر من 3 آلاف»، قائلًا: «دعونا نبدأ بحالات الشفاء، في يوم واحد تم شفاء 116، أي أن العدد الإجمالي ارتفع إلى 276 شخصا تم شفائهم، بينما زاد عدد الوفيات 28 شخصا ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 107».
بوتين-يهدد-بتمويل «نورد-ستريم-2»-رغم-عقوبات-واشنطن

الحفاظ على السلطة وسر سعي بوتين لتعديل الدستور

أثار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الكثير من الجدل نتيجة سعيه لعدم السماح بزواج المثليين، وسبق أن أكد على أن بلاده لن تشرع زواج المثليين طالما أنه يتواجد في الكرملين، وفي إطار سعيه لقطع الطريق على أي محاولة لسن تشريعات تضع أطرًا قانونية لزواج المثليين في روسيا، قدم بوتين مجموعة من المقترحات لتعديل دستور بلاده، تشمل حصر ذكر الزواج كـ"اتحاد بين الرجل والمرأة"، وسبق أن أوضح الرئيس الروسي أنه لن يسمح بتقويض المفهوم التقليدي للأم والأب بسبب ما أسماه "الوالد رقم 1" و"الوالد رقم 2".
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فيروس- كورونا (16)

اليابان تخفض رحلاتها الجوية الداخلية للحد من كورونا

ذكرت شركتا طيران "أول نيبون ايروايز وجيه .ايه. ال اليابانيتان"، في بيان لهما، اليوم الأربعاء، أنه سيتم خفض عدد الرحلات الداخلية لمدة 7 أيام، وهو أول استقطاع في الخدمات الجوية في اليابان إثر تفشي فيروس كورونا الجديد، وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن الشركتين أعلنتا خفض عدد الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من مطار هانيدا في العاصمة طوكيو ومطار إتامي في أوساكا ومواقع أخرى اعتبارا من بعد غد الجمعة وحتى الخميس الذي يليه، بسبب انخفاض عدد المسافرين.
فيروس- كورونا (16)

الصين: 2915 وفاة و80 ألف إصابة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، في تقريرها اليومي، اليوم الإثنين، عن 42 حالة وفاة، و202 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، أمس الأحد، مما يرفع إجمالي الوفيات في شتى أنحاء البلاد إلى 2915، والإصابات المؤكدة إلى 80174 حتى نهاية أمس، متابعة بأن جميع حالات الوفيات المسجلة كانت في مقاطعة هوبي (مركز تفشي فيروس كورونا الجديد وسط الصين) التي سجلت أيضا 196 حالة إصابة مؤكدة جديدة، بينما تم تسجيل 6 حالات إصابة جديدة فقط بالفيروس في باقي أنحاء الصين.
كورونا

أستراليا وتايلاند تسجلان أول حالة وفاة بفيروس كورونا

أعلن مسؤول بقطاع الصحة في أستراليا، اليوم الأحد، أن رجلا مصابا بفيروس كورونا توفي، صباح اليوم، بمستشفى في مدينة بيرث وذلك في أول حالة وفاة بالفيروس في البلاد. وقال مسؤول الصحة في ولاية أستراليا الغربية اندرو روبرتسون للصحفيين: "نقدم تعازينا لأسرته وللأسف فهو أول حالة وفاة بفيروس كورونا لدينا في أستراليا". وكان الرجل (78 عاما) يخضع للحجر الصحي بعد إجلائه من السفينة السياحية دايموند برنسيس في اليابان ضمن أكثر من 150 مواطنا أستراليا.? وذكرت السلطات أن زوجة الرجل أصيبت أيضا بالفيروس لكنها في حالة مستقرة.
وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

الصين: 35 حالة وفاة و573 إصابة جديدة بكورونا

قالت السلطات الصحية بالصين، اليوم الأحد، إنها سجلت 35 حالة وفاة بفيروس كورونا، أمس السبت، ليصل العدد الإجمالي إلى 2870، كما تم تسجيل 573 حالة إصابة جديدة ارتفاعا من 427 حالة في اليوم السابق، ما يصل بإجمالي الإصابات إلى 79 ألفا و824 حالة، وضمت الوفيات 34 حالة في إقليم هوبي موطن الفيروس الذي سجل أيضا 570 حالة إصابة جديدة. وكانت اللجنة الوطنية للصحة أعلنت، أمس السبت، أن عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا الجديد في ازدياد يوميا، في بر البلاد الرئيسي لليوم الـ17 على التوالي.
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