مصر ثاني أسرع دول العالم نموًا في عدد الأثرياء

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٤ ص

الأثرياء

ذكر تقرير صادر من شركة الاستشارات «نايت فرانك»، أن مصر تضم حوالي 764 شخص من أصحاب الثراء الفاحش، لتعد ثاني أسرع الدول نموا، متوقعًا أن يرتفع عدد شديدي الثراء بنسبة 66% بحلول عام 2024. وتحتل الهند المركز الأول بزيادة متوقعة عند 73% من 6 ألاف شخص فاحش الثراء في 2019، وتأتي فييتنام في المركز الثالث تليها الصين واندونيسيا. وأشار التقرير إلى انضمام أكثر من 31 ألف شخص على مستوى العالم، إلى صفوف أصحاب الثراء الفاحش خلال العام الماضي 2019، نتيجة لاستفادة الأثرياء بالفعل من الارتفاعات الكبيرة التي حققتها أسواق الأسهم العالمية وصعود أسعار العقارات.

وأوضح التقرير، أن عدد الأشخاص من أصحاب الثراء الفاحش، أصحاب الأصول التي تزيد عن 30 مليون دولار، ارتفع بنسبة 6% العام الماضي إلى 513.244 شخص.ويقدر التقرير، أن يتضخم عدد الأشخاص فاحشي الثراء بنسبة 27% إلى 650 ألف شخص بحلول 2024 في ظل تكوين ثروات ضخمة في الهند ومصر وفييتنام والصين واندونيسيا.وذكر التقرير