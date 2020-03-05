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فيتش سوليوشنز تتوقع ارتفاع سعر الدولار إلى 16.1 جنيه

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٠ ص
الدولار
الدولار
توقعت شركة «فيتش سوليوشنز» البحثية، أن يصل سعر الدولار إلى 16.1 جنيه خلال العام الجاري 2020، في مقابل نحو 16.82 جنيه خلال العام الماضي 2019. وذكرت الشركة في تقرير لها، أنه رغم أن نمو الاستهلاك الخاص كان أقل من النمو السكانى والاقتصادى خلال العامين الماضيين، لكن التوقعات تشير إلى نموه بشكل ملحوظ بمعدل 3.5% خلال العام الحالي 2020، مقابل 0.8% فى 2019. وأوضحت أن ذلك يأتى على خلفية برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي واستقرار معدلات التضخم ما يعطى متنفساً للأسر ويساعد فى الحفاظ على زيادة الأجور الحقيقية.
وتوقع التقرير، حدوث تراجع في معدل البطالة إلى 7.5% من قوة العمل فى ديسمبر المقبل بدلاً من 8% بنهاية العام الماضي 2019، بدعم من التعافى المنتظر للقطاع الخاص غير المنتج للنفط، وخفض البنك المركزى أسعار الفائدة بنحو 2% متوقعة، بخلاف تراجعها 6.5% خلال العامين الماضيين.وذكر، أن ذلك الانخفاض في معدلات البطالة
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بورصة

البورصة تربح 6 مليارات جنيه في مستهل التعاملات

استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم، الخميس، على صعود جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6.279 مليار جنيه مسجلا نحو 642.786 مليار جنيه، في مقابل نحو 636.507 مليار جنيه خلال جلسة أمس، الأربعاء. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى نحو 12212 نقطة، وارتفع مؤشر EGX70EWI لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.47%1141 نقطة ليصل إلى مستوى ، كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 1243 نقطة.
وزير-المالية -محمد-معيط

استمرار تلقى طلبات انهاء منازعات الضرائب حتى يونيو

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قانون إنهاء المنازعات وتعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل ، الذى أقره مجلس النواب، وأصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى، يتضمن مزايا وتيسيرات للممولين حيث يمنحهم فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات، في المرحلة الإدارية دون انتظار الإجراءات الضريبية الطويلة باللجوء للمحاكم، على النحو الذى يساعد في سرعة استقرار المراكز القانونية لهؤلاء الممولين، وتحصيل حق الدولة، مشيرًا إلى أن مصلحة الضرائب المصرية سوف ترفع جميع أنواع الحجوزات فور سداد 10 من المبلغ واجب السداد.
رجل-اعمال-ثراء

مصر ثاني أسرع دول العالم نموًا في عدد الأثرياء

ذكر تقرير صادر من شركة الاستشارات «نايت فرانك»، أن مصر تضم حوالي 764 شخص من أصحاب الثراء الفاحش، لتعد ثاني أسرع الدول نموا، متوقعًا أن يرتفع عدد شديدي الثراء بنسبة 66% بحلول عام 2024. وتحتل الهند المركز الأول بزيادة متوقعة عند 73% من 6 ألاف شخص فاحش الثراء في 2019، وتأتي فييتنام في المركز الثالث تليها الصين واندونيسيا. وأشار التقرير إلى انضمام أكثر من 31 ألف شخص على مستوى العالم، إلى صفوف أصحاب الثراء الفاحش خلال العام الماضي 2019، نتيجة لاستفادة الأثرياء بالفعل من الارتفاعات الكبيرة التي حققتها أسواق الأسهم العالمية وصعود أسعار العقارات.
دولارات

سعر الدولار اليوم الخميس 5 مارس 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الخميس، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.59 جنيه، ونحو 15.69 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في بنك الأسكندرية ليسجل نحو 15.67 جنيه للبيع، و15.57 جنيه للشراء، بينما بلغ أقل سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل نحو 15.71 جنيه للبيع، و15.61 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من بنك كريدي إجريكول، وبنك البركة نحو 15.70 جنيه للبيع، و15.60 جنيه للشراء.
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10 مؤشرات-إيجابية تؤكد قوة-الاقتصاد-المصرى

10 أرقام إيجابية حققها الاقتصاد المصري في 6 أشهر

نجحت سياسات الاصلاح في تحقيق تحسن ملحوظ في معدلات النمو الاقتصادي للبلاد، حيث قامت الحكومة بإتخاذ العديد من الإجراءات الاصلاحية خلال الثلاث سنوات السابقة في مختلف المجالات، بهدف وضع الاقتصاد على مساره الصحيح نحو أداء يواكب إمكانته والإستغلال الأمثل للطاقات الكامنة. وحقق برنامج الاصلاح الاقتصادي نتائج ملموسة منذ بدايته عام 2016، والذي يعد أفضل وأنجح برنامج إصلاح اقتصادي، مقارنة بجميع الأسواق الناشئة على مستوى العالم، بحسب إشادة العديد من المؤسسات الدولية.
دولار

الرابحون والخاسرون من تراجع الدولار أمام الجنيه

تسارعت وتيرة هبوط الدولار أمام الجنيه منذ بداية العام الجاري 2020، ليسجل حاليا متوسط سعر شراء الدولار فى البنوك نحو 15.49 جنيه، ونحو 15.59 جنيه للبيع، في مقابل نحو 17.95 جنيه خلال عام 2018. وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قيمة الجنيه ارتفعت بنحو 10% أمام الدولار خلال 2019، إذ كسر سعر الصرف حاجز الـ16 جنيها للدولار في ديسمبر الماضي، مع الاستمرار في الانخفاض. وأرجعت السعيد، سر الانخفاض لعدة عوامل، في مقدمتها زيادة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، ارتفاع أعداد السائحين، واستقرار تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
دولارات

إتش سي تتوقع وصول الدولار إلى 16.26 جنيه نهاية 2020

توقعت شركة «إتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، حدوث انخفاض بسيط متوقع في معدل سعر الجنيه أمام الدولار ليصل إلى 16.26 في نهاية ديسمبر 2020. وأوضحت الشركة في تقرير أعدته إدارة البحوث، أن يعتدل معدل التضخم ليحقق متوسط 7.7% خلال العام الجاري 2020، مما يعطي البنك المركزي المصري إمكانية من خفض جديد لأسعار الفائدة قد يصل إلى 200 نقطة أساس في 2020 مع استقرار سعر الجنيه المصري. وأكد التقرير، أن الاقتصاد المصري يشهد عدد من المؤشرات الايجابية، بعد أن تخطت الحكومة الإصلاحات الهيكلية وتوصلها لتغطية تكاليفها بالنسبة لأسعار المحروقات في يوليو 2019.
الجنية-المصري

بلومبرج: الجنيه ثاني أفضل العملات أداءً حتى الآن

قالت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، إن معدلات مصر الحقيقية ما زالت بين أعلى المعدلات في العالم، مع استمرار وضع التضخم في منطقة الأمان وأقل من المستهدف للبنك المركزي لعام 2020، وبالتالي فإن الاقتصاد المصري لن يفقد جاذبيته مع أي خفض لأسعار الفائدة. وأضافت الوكالة في تقرير لها اليوم، أن ضخ المستثمرين لمليارات الدولارات في سوق الديون المصرية، جعل الجنيه ثاني أفضل أداء على مستوى العالم حتى الآن، كما أنهى عام 2019، بين أفضل 3 عملات أداء في العالم، مع ارتفاع قياسي بلغ 12%.
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