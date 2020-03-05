فيتش سوليوشنز تتوقع ارتفاع سعر الدولار إلى 16.1 جنيه

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٠ ص

الدولار

توقعت شركة «فيتش سوليوشنز» البحثية، أن يصل سعر الدولار إلى 16.1 جنيه خلال العام الجاري 2020، في مقابل نحو 16.82 جنيه خلال العام الماضي 2019. وذكرت الشركة في تقرير لها، أنه رغم أن نمو الاستهلاك الخاص كان أقل من النمو السكانى والاقتصادى خلال العامين الماضيين، لكن التوقعات تشير إلى نموه بشكل ملحوظ بمعدل 3.5% خلال العام الحالي 2020، مقابل 0.8% فى 2019. وأوضحت أن ذلك يأتى على خلفية برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي واستقرار معدلات التضخم ما يعطى متنفساً للأسر ويساعد فى الحفاظ على زيادة الأجور الحقيقية.

وتوقع التقرير، حدوث تراجع في معدل البطالة إلى 7.5% من قوة العمل فى ديسمبر المقبل بدلاً من 8% بنهاية العام الماضي 2019، بدعم من التعافى المنتظر للقطاع الخاص غير المنتج للنفط، وخفض البنك المركزى أسعار الفائدة بنحو 2% متوقعة، بخلاف تراجعها 6.5% خلال العامين الماضيين.وذكر، أن ذلك الانخفاض في معدلات البطالة