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كورونا: بوسنة تسجل أول حالة.. وتحذيرات من موجة ثانية

٠٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٧ ص
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
أعلنت السلطات في البوسنة، عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، اليوم الخميس، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. حذر باحث متخصص من هونج كونج، اليوم، من خطورة تفشي موجة ثانية لفيروس كورونا تعقب الأولى، مع انخفاض حالات الإصابة بالعدوى واستعادة النشاط الطبيعي تدريجيا نتيجة الإجراءات الصينية لمكافحة الفيروس. وقال بن كاولينج رئيس قسم علم الأوبئة والإحصاء الحيوي بجامعة هونج كونج، إن السلطات الصينية اتخذت مجموعة متكاملة وغير مسبوقة من التدابير بعد 20 يناير الماضي.
وتابع كاولينج أن التدابير أسفرت عن نتائج إيجابية بالفعل"، مشيرا إلى أن استئناف العمل والدراسة وعودة وسائل النقل إلى طبيعتها وإزالة قيود الحجر الصحي، على إيجابيتها، تحمل في طياتها أيضا بعض المخاطر للسكان، وذلك وفقا لما نقلته قناة "روسيا اليوم".وأضاف أن الصين احتوت بالفعل الموجة الأولى من فيروس كورونا
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فيروس- كورونا (19)

شركة طيران بريطانية تعلن إفلاسها بسبب «كورونا»

أعلنت شركة الطيران البريطانية "فلايبي" إفلاسها، اليوم الخميس، بعدما كبدها فيروس كورونا المستجد خسائر فادحة جديدة. وقالت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية: "إنها لم تعد من أكبر شركات الطيران في بريطانيا، مشيرة إلى دخولها مرحلة الإفلاس وأنها باتت تحت الوصاية، وأنه تم إيقاف جميع الرحلات الجوية وتوقف عمل الشركة في المملكة المتحدة. وتعتبر الشركة البريطانية أكبر مشغل للرحلات الداخلية في المملكة المتحدة، حيث كانت تنقل نحو 8 ملايين مسافر سنويا من 43 مطارا في أوروبا و28 في بريطانيا.
الأمم-المتحدة

وفاة الأمين العام السابق للأمم المتحدة «دي كوييار» عن عمر 100 عام

توفي، أمس الأربعاء، في البيرو، الأمين العام السابق للأمم المتحدة خافيير بيريز دي كوييار، الذي ترأس المنظمة الأممية خلال الحرب العراقية الإيرانية وأيضا خلال الحرب الأهلية في السلفادور، وفق ما أعلنت عائلته. وقال ابنه فرانسيسكو بيريز دي كوييار لراديو "ار بي بي" البيروفي: "توفي والدي بعد أسبوع حافل بالتعقيدات عند الساعة الثامنة و9 دقائق مساء الليلة (الواحدة و9 دقائق بتوقيت جرينتش)، وهو الآن يرقد في سلام". وشغل دي كوييار، الذي ولد في ليما في البيرو عام 1920، منصبه كخامس أمين عام للأمم من عام 1981 حتى 1991، وهو الأمين العام الأول والوحيد من دول أميركا اللاتينية.
فيروس- كورونا (14)

ارتفاع وفيات كورونا لـ107 في إيطاليا.. وغلق المدارس والجامعات

أعلنت السلطات في إيطاليا، ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا الجديد إلى 107 حالة، بعد تأكيد وفاة 28 اليوم الأربعاء، إذ أضاف مسؤول إيطالي، في تصريحات: «أنه تقرر غلق المدارس والجامعات إلى يوم 15 مارس». وفي السياق، قال رئيس الدفاع المدني الإيطالي أنجيلو بوريلي: «إن عدد ضحايا فيروس كورونا في إيطاليا ارتفع من 79 إلى 107، وإجمالي عدد حالات الإصابة إلى أكثر من 3 آلاف»، قائلًا: «دعونا نبدأ بحالات الشفاء، في يوم واحد تم شفاء 116، أي أن العدد الإجمالي ارتفع إلى 276 شخصا تم شفائهم، بينما زاد عدد الوفيات 28 شخصا ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 107».
بوتين-يهدد-بتمويل «نورد-ستريم-2»-رغم-عقوبات-واشنطن

الحفاظ على السلطة وسر سعي بوتين لتعديل الدستور

أثار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الكثير من الجدل نتيجة سعيه لعدم السماح بزواج المثليين، وسبق أن أكد على أن بلاده لن تشرع زواج المثليين طالما أنه يتواجد في الكرملين، وفي إطار سعيه لقطع الطريق على أي محاولة لسن تشريعات تضع أطرًا قانونية لزواج المثليين في روسيا، قدم بوتين مجموعة من المقترحات لتعديل دستور بلاده، تشمل حصر ذكر الزواج كـ"اتحاد بين الرجل والمرأة"، وسبق أن أوضح الرئيس الروسي أنه لن يسمح بتقويض المفهوم التقليدي للأم والأب بسبب ما أسماه "الوالد رقم 1" و"الوالد رقم 2".
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فيروس- كورونا (16)

الصين: 2915 وفاة و80 ألف إصابة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، في تقريرها اليومي، اليوم الإثنين، عن 42 حالة وفاة، و202 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، أمس الأحد، مما يرفع إجمالي الوفيات في شتى أنحاء البلاد إلى 2915، والإصابات المؤكدة إلى 80174 حتى نهاية أمس، متابعة بأن جميع حالات الوفيات المسجلة كانت في مقاطعة هوبي (مركز تفشي فيروس كورونا الجديد وسط الصين) التي سجلت أيضا 196 حالة إصابة مؤكدة جديدة، بينما تم تسجيل 6 حالات إصابة جديدة فقط بالفيروس في باقي أنحاء الصين.
وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

الصين: 2348 حالة وفاة و76 ألف إصابة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، عن تلقيها تقارير بتسجيل 397 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد، و109 وفيات يوم أمس الجمعة، ما يرفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في شتى أنحاء البلاد إلى 2348 وفاة و76 ألف 76394 إصابة مؤكدة، مضيفة أنه من بين الوفيات، 106 وفيات تم تسجيلها في مقاطعة هوبي بوسط الصين (مركز انتشار الفيروس)، وواحدة في مقاطعة خبي، وواحدة في شنجهاي، وواحدة في منطقة شينجيانغ، وتم تسجيل 1361 حالة جديدة يشتبه بإصابتها بالفيروس أمس.
وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

إصابة أول شرطي بفيروس كورونا في هونج كونج

كشفت السلطات في هونج كونج عن إصابة شرطي بالالتهاب الرئوي الحاد الناجم عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19). وأفادت سلطات هونج كونج ـ في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم (الجمعة) ـ بأنه "تم وضع 59 شرطيا تحت الحجر الصحي عقب حضور الشرطي المصاب بـ"كورونا" والذي يبلغ من العمر 48 عاما مأدبة طعام معهم في الحي الغربي للمدينة بسبب مخاوف من انتشار العدوى بهذا الفيروس المميت فيما بينهم".
كورونا

الصين: 2007 وفيات و74 ألف إصابة بسبب كورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، في تقريرها اليومي، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1749 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) و136 حالة وفاة جديدة، أمس الثلاثاء، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 2007 حالات، والإصابات المؤكدة إلى 74 ألفا و279 إصابة في شتى أنحاء البلاد حتى نهاية يوم أمس، مضيفة أنه من بين الوفيات، 132 حالة في مقاطعة هوبي (مركز انتشار الفيروس وسط الصين) وحالة واحدة في كل من مقاطعات هيلونج جيانج وشاندونج وقوانج دونج وقويتشو.
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