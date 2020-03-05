كورونا: بوسنة تسجل أول حالة.. وتحذيرات من موجة ثانية

٠٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠٩:٥٧ ص

كورونا - صورة أرشيفية

أعلنت السلطات في البوسنة، عن تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، اليوم الخميس، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. حذر باحث متخصص من هونج كونج، اليوم، من خطورة تفشي موجة ثانية لفيروس كورونا تعقب الأولى، مع انخفاض حالات الإصابة بالعدوى واستعادة النشاط الطبيعي تدريجيا نتيجة الإجراءات الصينية لمكافحة الفيروس. وقال بن كاولينج رئيس قسم علم الأوبئة والإحصاء الحيوي بجامعة هونج كونج، إن السلطات الصينية اتخذت مجموعة متكاملة وغير مسبوقة من التدابير بعد 20 يناير الماضي.

وتابع كاولينج أن التدابير أسفرت عن نتائج إيجابية بالفعل"، مشيرا إلى أن استئناف العمل والدراسة وعودة وسائل النقل إلى طبيعتها وإزالة قيود الحجر الصحي، على إيجابيتها، تحمل في طياتها أيضا بعض المخاطر للسكان، وذلك وفقا لما نقلته قناة "روسيا اليوم".وأضاف أن الصين احتوت بالفعل الموجة الأولى من فيروس كورونا