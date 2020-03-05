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استغرق ترميمه 14 عاما.. مدبولي يفتتح هرم زوسر المدرج

٠٥ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٠٢ ص
هرم زوسر المدرج - صورة أرشيفية
هرم زوسر المدرج - صورة أرشيفية
يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مشروع ترميم وتطوير منطقة سقارة بالجيزة، بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتطوير المنطقة المحيطة به، ويرافقه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وعدد من الوزراء والمسؤولين. وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن ترميم هرم زوسر أهم مشاريع الترميم التي تنفذها الوزارة، فهو أقدم بناء حجري في العالم، وشمل مشروع الترميم أعمال درء الخطورة، والترميم الخارجي والداخلي للهرم شمل تطوير مسارات الزيارة المؤدية للهرم والممرات الداخلية المؤدية لبئر الدفن.
وأضاف وزيري أن مشروع الترميم شمل أعمال ترميم التابوت الحجري، والترميم الدقيق للحوائط، متابعا أن مشروع الترميم بدأ عام 2006 وتوقفت الأعمال عام 2011 واستأنف فى نهاية عام 2013، وأعمال الترميم شملت الواجهات الخارجية للهرم وتثبيت الحجارة المقلقلة، وترميم مبانى وسلالم المدخل الجنوبى والمدخل الشرقى من الخارج،
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طقس-معتدل

اليوم طقس مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 28

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة نهارا، بارد ليلا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للدفء نهارا على السواحل الشمالية الغربية مع فرص سقوط أمطار متوسطة حار نهارا على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد مع وجود شوائب عالقة نهارا على القاهرة والوجه البحري وتكون الرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر نشطة ومثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.
السفينة MSC GULSUN تعبر القناة في أول رحلة لها عبر قناة السويس 9أغسطس 2019

أسامة ربيع: التعاقد مع شركة هولندية لبناء كراكتين

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، التعاقد مع شركة IHC الهولندية لبناء كراكتين جديدتين لدعم أسطول كراكات الهيئة، ومن المقرر استلام الكراكة الأولى في أكتوبر المقبل، على أن يتم تسليم الكراكة الثانية في فبراير2021، مشيرا إلى امتداد جهود التطوير للوحدات البحرية الأخرى مثل اللنشات والقاطرات حيث تم الانتهاء من تدشين 10 لانشات بحرية جديدة، و3 قاطرات بحرية من أربع قاطرات تتولي الهيئة بنائها بترسانة بورسعيد البحرية، جاء ذلك خلال زيارة وفد من حزب مستقبل وطن، برئاسة النائب عماد حمودة الأمين العام المساعد للحزب ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب.
مصطفى-مدبولي

المعاملة بالمثل.. مصر تحظر دخول القطريين بسبب كورونا

أعلنت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حظر دخول المواطنين القطريين والقادمين عن طريق نقاط وسيطة، وكذا جميع المسافرين حاملي الجنسية القطرية حتى في حال حملهم لإقامة سارية في مصر اعتبارا من يوم غد الجمعة المقبل. وصرح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تقرر تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وحظر دخول المُواطنين القطريين، والقادمين عن طريق نقاط وسيطة، وكذا جميع المسافرين الحاملين للجنسية القطرية، حتى في حالة حملهم لإقامة سارية في مصر، اعتبارا من بداية يوم الجمعة 6 مارس، وحتى إشعار آخر".
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (1)

السيسي يرحب بتشكيل حكومة وحدة وطنية في جنوب السودان

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، جيمس واني إيجا نائب رئيس جنوب السودان، وذلك في حضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي طلب نقل تحياته إلى أخيه الرئيس سلفا كير، مشيدا بعمق العلاقات المصرية الجنوب سودانية، مؤكدا الحرص على تطويرها، وكذا مواصلة مصر بذل مساعيها على المستويين الإقليمي والدولي لتعزيز الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار والسلام في جنوب السودان.
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مصطفى-مدبولي

الوزراء: تلقينا 284 شكوى من 12 محافظة بشأن الأمطار

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، تقريرا من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، تضمن متابعة لما تم تسجيله ورصده من شكاوى وبلاغات من المواطنين تتعلق بتداعيات وآثار الأمطار الغزيرة التى سقطت على بعض المناطق فى عدد من المحافظات. وفى مستهل التقرير، أشار الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إلى أنه تنفيذا لتوجيهات مدبولي، بأهمية فتح المزيد من قنوات التواصل مع المواطنين، لتلقى ورصد أى شكاوى تتعلق بتداعيات التقلبات فى حالة الطقس، تم التنسيق مع مختلف الجهات المعنية للتعامل السريع مع شكاوى المواطنين للتخفيف من آثارها.
مصطفى-مدبولي

شراء مستلزمات مواجهة كورونا.. الوزراء يصدر 9 قرارات

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، في أثناء انعقاد الاجتماع الأسبوعى على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، مع تطبيق الملاحظات التي تم إبداؤها من الوزراء، ويأتي التعديل في ضوء مرور 29 عاما على صدور قانون شركات قطاع الأعمال العام، والتي شهدت تغيرات كثيرة خاصة على المستوى الاقتصادي، كانت تستوجب تطوير القواعد المنظمة للشركات المملوكة للدولة لمواكبة هذه المتغيرات.
مجلس-النواب (1)

طلب مناقشة حول سياسية الحكومة لزيادة الإنتاج السمكي

توجهت إيفلين متى بطرس عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، اليوم الأربعاء، بطلب مناقشة عامة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، لاستبيان سياسة حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لزيادة الإنتاج السمكي في مصر، قائلا: "تتجه دول العالم في الوقت الراهن، نحو توفير الغذاء بشتي السبل ومصر جزء من هذا العالم، تعاني من نقص واضح في البروتين الحيواني ويرجع ذلك إلى صغر حجم الثروة الحيوانية ومحدودية القدرة على زيادتها، ما يدفعنا إلى زيادة الاهتمام بالثروة السمكية".
مصطفى-مدبولي

رئيس الوزراء: نقلة نوعية في ملف النظافة بالمحافظات

أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية أن يشعر المواطن في المحافظات المختلفة بنقلة نوعية في ملف النظافة، مشيرا إلى أن الدولة وفرت الإمكانات اللازمة، وكذا التمويل، وسنتابع مراحل التنفيذ المختلفة حتى يحدث تحسن ملحوظ فى ملف النظافة، جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه مدبولي، لمتابعة الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة، بحضور الدكتور محمد العصار وزير الانتاج الحربى، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اللواء محمد مرسي مدير عام بالهيئة العربية للتصنيع.
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