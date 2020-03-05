استغرق ترميمه 14 عاما.. مدبولي يفتتح هرم زوسر المدرج

٠٥ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٠٢ ص

هرم زوسر المدرج - صورة أرشيفية

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مشروع ترميم وتطوير منطقة سقارة بالجيزة، بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتطوير المنطقة المحيطة به، ويرافقه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وعدد من الوزراء والمسؤولين. وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن ترميم هرم زوسر أهم مشاريع الترميم التي تنفذها الوزارة، فهو أقدم بناء حجري في العالم، وشمل مشروع الترميم أعمال درء الخطورة، والترميم الخارجي والداخلي للهرم شمل تطوير مسارات الزيارة المؤدية للهرم والممرات الداخلية المؤدية لبئر الدفن.

وأضاف وزيري أن مشروع الترميم شمل أعمال ترميم التابوت الحجري، والترميم الدقيق للحوائط، متابعا أن مشروع الترميم بدأ عام 2006 وتوقفت الأعمال عام 2011 واستأنف فى نهاية عام 2013، وأعمال الترميم شملت الواجهات الخارجية للهرم وتثبيت الحجارة المقلقلة، وترميم مبانى وسلالم المدخل الجنوبى والمدخل الشرقى من الخارج،