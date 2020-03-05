البورصة تربح 6 مليارات جنيه في مستهل التعاملات

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٥ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٣٨ ص

البورصة المصرية

استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم، الخميس، على صعود جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6.279 مليار جنيه مسجلا نحو 642.786 مليار جنيه، في مقابل نحو 636.507 مليار جنيه خلال جلسة أمس، الأربعاء. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى نحو 12212 نقطة، وارتفع مؤشر EGX70EWI لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.47%1141 نقطة ليصل إلى مستوى ، كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 1243 نقطة.

واختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة أمس، الأربعاء، على أداء متباين للمؤشرات وسجل رأس المال السوقى للبورصة خسائر قدرها 5.2 مليار جنيه، وسط توجه بيعي للمستثمرين العرب والاجانب. وتراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 12182 نقطة ، بينما ارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى