البورصة تربح 6 مليارات جنيه في مستهل التعاملات
تحرير:رنا عبد الصادق
٠٥ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٣٨ ص
البورصة المصرية
استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم، الخميس، على صعود جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6.279 مليار جنيه مسجلا نحو 642.786 مليار جنيه، في مقابل نحو 636.507 مليار جنيه خلال جلسة أمس، الأربعاء.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى نحو 12212 نقطة، وارتفع مؤشر EGX70EWI لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.47%1141 نقطة ليصل إلى مستوى ، كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 1243 نقطة.
واختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة أمس، الأربعاء، على أداء متباين للمؤشرات وسجل رأس المال السوقى للبورصة خسائر قدرها 5.2 مليار جنيه، وسط توجه بيعي للمستثمرين العرب والاجانب. وتراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 12182 نقطة ، بينما ارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى
واختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة أمس، الأربعاء، على أداء متباين للمؤشرات وسجل رأس المال السوقى للبورصة خسائر قدرها 5.2 مليار جنيه، وسط توجه بيعي للمستثمرين العرب والاجانب.
وتراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 12182 نقطة ، بينما ارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 1141 نقطة.
وجاء التراجع الكبير أمس بسبب هبوط الأسهم الأمريكية أمس بنحو 2%، وذلك بعد تخفيض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، نصف في المئة بشكل مفاجئ، لمواجهة التداعيات الاقتصادية المتوقعة بسبب تفشي فيروس "كورونا" المستجد.
وبلغ حجم التداول على الأسهم 154 مليون ورقة مالية بقيمة 2.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 17.8 ألف عملية لعدد 190 شركة.
وارتفعت أسهم 47 شركات مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 80 شركة، ولم تتغير مستويات 46 شركة.