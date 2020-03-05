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البورصة تربح 6 مليارات جنيه في مستهل التعاملات

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٥ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٣٨ ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم، الخميس، على صعود جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6.279 مليار جنيه مسجلا نحو 642.786 مليار جنيه، في مقابل نحو 636.507 مليار جنيه خلال جلسة أمس، الأربعاء. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى نحو 12212 نقطة، وارتفع مؤشر EGX70EWI لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.47%1141 نقطة ليصل إلى مستوى ، كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 1243 نقطة.
واختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة أمس، الأربعاء، على أداء متباين للمؤشرات وسجل رأس المال السوقى للبورصة خسائر قدرها 5.2 مليار جنيه، وسط توجه بيعي للمستثمرين العرب والاجانب. وتراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.91% ليغلق عند مستوى 12182 نقطة ، بينما ارتفع مؤشر EGX70 EWI بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى
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وزير-المالية -محمد-معيط

استمرار تلقى طلبات انهاء منازعات الضرائب حتى يونيو

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قانون إنهاء المنازعات وتعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل ، الذى أقره مجلس النواب، وأصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى، يتضمن مزايا وتيسيرات للممولين حيث يمنحهم فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات، في المرحلة الإدارية دون انتظار الإجراءات الضريبية الطويلة باللجوء للمحاكم، على النحو الذى يساعد في سرعة استقرار المراكز القانونية لهؤلاء الممولين، وتحصيل حق الدولة، مشيرًا إلى أن مصلحة الضرائب المصرية سوف ترفع جميع أنواع الحجوزات فور سداد 10 من المبلغ واجب السداد.
الدولار-الجنيه

فيتش سوليوشنز تتوقع ارتفاع سعر الدولار إلى 16.1 جنيه

توقعت شركة «فيتش سوليوشنز» البحثية، أن يصل سعر الدولار إلى 16.1 جنيه خلال العام الجاري 2020، في مقابل نحو 16.82 جنيه خلال العام الماضي 2019. وذكرت الشركة في تقرير لها، أنه رغم أن نمو الاستهلاك الخاص كان أقل من النمو السكانى والاقتصادى خلال العامين الماضيين، لكن التوقعات تشير إلى نموه بشكل ملحوظ بمعدل 3.5% خلال العام الحالي 2020، مقابل 0.8% فى 2019. وأوضحت أن ذلك يأتى على خلفية برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي واستقرار معدلات التضخم ما يعطى متنفساً للأسر ويساعد فى الحفاظ على زيادة الأجور الحقيقية.
رجل-اعمال-ثراء

مصر ثاني أسرع دول العالم نموًا في عدد الأثرياء

ذكر تقرير صادر من شركة الاستشارات «نايت فرانك»، أن مصر تضم حوالي 764 شخص من أصحاب الثراء الفاحش، لتعد ثاني أسرع الدول نموا، متوقعًا أن يرتفع عدد شديدي الثراء بنسبة 66% بحلول عام 2024. وتحتل الهند المركز الأول بزيادة متوقعة عند 73% من 6 ألاف شخص فاحش الثراء في 2019، وتأتي فييتنام في المركز الثالث تليها الصين واندونيسيا. وأشار التقرير إلى انضمام أكثر من 31 ألف شخص على مستوى العالم، إلى صفوف أصحاب الثراء الفاحش خلال العام الماضي 2019، نتيجة لاستفادة الأثرياء بالفعل من الارتفاعات الكبيرة التي حققتها أسواق الأسهم العالمية وصعود أسعار العقارات.
دولارات

سعر الدولار اليوم الخميس 5 مارس 2020 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الخميس، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 15.59 جنيه، ونحو 15.69 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في بنك الأسكندرية ليسجل نحو 15.67 جنيه للبيع، و15.57 جنيه للشراء، بينما بلغ أقل سعر للدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ليسجل نحو 15.71 جنيه للبيع، و15.61 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في كل من بنك كريدي إجريكول، وبنك البركة نحو 15.70 جنيه للبيع، و15.60 جنيه للشراء.
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البورصة

البورصة تتعافى من كورونا وتربح 6 مليارات جنيه

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات جلسة اليوم، الثلاثاء، على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدعوما بشراء المصريين، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى نحو 641.790 مليار جنيه، في مقابل نحو 635.661 مليار جنيه خلال جلسة أمس، الإثنين. وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 1.05%، ليغلق عند مستوى 12419.52 نقطة، كما ارتفع مؤشر "EGX70- WEI" بنسبة 1.05%، ليغلق عند مستوى 1137.9 نقطة، وارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنحو 0.93 %، ليغلق عند مستوى 1252.01. نقطة.
بورصة (1)

البورصة تربح 4 مليارات جنيه في مستهل التعاملات

استهلت مؤشرات البورصة تعاملات اليوم، الثلاثاء، على صعود جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 4 مليارات جنيه، ليسجل نحو 639.559 مليار جنيه، في مقابل نحو 635.661 مليار جنيه خلال جلسة أمس، الإثنين. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إى جى إكس30" بنسبة 54. 0%، بما يعادل 66 نقطة ليصل إلى مستوى 1356 نقطة، كما صعد المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70 متساوى الأوزان "بنسبة 34. 0%، بما يعادل 3.88 نقطة، ليصل إلى مستوى 1129.1 نقطة.
بورصة (1)

الأحد الأسود.. كورونا يفقد البورصة 32 مليار جنيه

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات أولى جلسات شهر مارس الجاري، على تراجع جماعي للمؤشرات، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 32.1 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى نحو 634.9 مليار جنيه، في مقابل نحو 667 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع الماضي. وأوقفت إدارة البورصة التعامل على جميع الأسهم والمؤشرات، لمدة نصف ساعة، خلال جلسة منتصف التعاملات، نتيجة تجاوز مؤشر "إي جي إكس 100" نسبة الهبوط المحددة والمقدرة بـ5%. كما أوقفت البورصة المصرية التداول في بداية تعاملات اليوم على مجموعة كبيرة من الأسهم بعد أن تخطت خسائرها 5%.
بورصة (2)

كورونا يهبط بالبورصة ويكبدها خسائر بـ30 مليار جنيه

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم، الأحد، أولى جلسات شهر مارس، على تراجع للمؤشرات، وسجل رأس المال السوقى للبورصة خسائر تصل إلى 30 مليار جنيه بضغط مبيعات المستثمرين الأجانب ليصل إلى مستوى 637.1 مليار جنيه، بالتزامن مع التراجعات الحادة للأسواق العالمية على مدار الأسبوع الماضي في ظل المخاوف الراهنة من انتشار فيروس كورونا وتأثيره السلبي على الاقتصاد العالمي. وانخفض مؤشر EGX30 بنسبة 5.22% ليصل إلى مستوى 12329 نقطة، وانخفض مؤشر EGX70 EWI بنسبة 4.6% ليصل إلى مستوى 1154 نقطة، كما انخفض مؤشر EGX100 بنحو 3.4% ليصل إلى 1266 نقطة.
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