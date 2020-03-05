رياضة

أحمد حسن: رفضت المصري.. ووردة سيعود للفراعنة

٠٥ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٤٣ ص
أحمد حسن
أحمد حسن
كشف أحمد حسن مدير المنتخب الوطني السابق، عن رفضه تولي منصب مدير الكرة بالمصري البورسعيدي في الفترة الأخيرة، حيث قال حسن في تصريحات متلفزة، إنه تلقى مفاوضات من جانب مجلس إدارة المصري برئاسة سمير حلبية، ولكنه اعتذر لأنه يرغب في العمل بمجال التدريب. وتحدث مدير المنتخب الوطني السابق عن بعض الكواليس الخاصة بمنتخب مصر، مؤكدًا أن حسام البدري مدرب الفراعنة، تقدم بلائحة مكافآت، من أجل تحفيز اللاعبين، أبرز بنودها زيادة المكافآت إلى 60 ألف جنيه لكل لاعب حال الفوز.
وأوضح أحمد حسن أن عمرو وردة صانع ألعاب لاريسا اليوناني سيتواجد في معسكر منتخب مصر المقبل لمواجهتي توجو يومي 26 و29 مارس الجاري في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.وأكد أن مروان محسن نجم الأهلي سينضم للمنتخب ولكنه لن يلعب أساسيًا، أما الأقرب لقيادة الهجوم سيكون مصطفى محمد نجم الزمالك والمنتخب الأولمبي،
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وليد العطار - عمرو الجنايني

اتحاد الكرة يكشف تفاصيل التعاقد على تقنية الـ«VAR»

قال عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة المصري إن تطبيق تنقية الفيديو "VAR" في الدوري المصري إنجاز تاريخي فخور بتحقيقه، مشيرا إلى أن الشركة التي تتولى إدارة المشروع هي ذاتها التي تديره في الدوريين الإيطالي والإسباني، وذلك في مؤتمر عقده يوم الخميس. وصرح رئيس اتحاد الكرة قائلا: "فخور بتنفيذ اتحاد الكرة لوعود تطبيق تقنية حكم الفيديو في الدوري المصري، ما حدث كان إنجازا تاريخيا، وعدنا منذ تولي المهمة يوم 24 أغسطس الماضي بعد تولي المهمة بتطبيقها في المسابقة، الكل كان يتخوف من عدم تنفيذ الوعد والذي كان تحديا كبيرا".
الاهلي- وصن -داونز (4)

شوبير يكشف تعديلات فايلر لتشكيل الأهلي أمام صن داونز

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن رينيه فايلر مدرب الأهلي، يخطط لإجراء عدد من التعديلات في خطة وتشكيل الأهلي، أمام صن داونز، السبت المقبل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث قال شوبير: "الأقرب حدوث بعض التعديلات في مركز رأس الحربة، وخط الوسط، والجبهة اليسرى، وبعض التعديلات قد تدخل على طريقة اللعب، وربما يعتمد الأهلي على 3 لاعبين في خط الوسط". وتابع شوبير: "قد يدخل بادجي في التشكيل الأساسي، أو يشارك متولي بجانب السولية وديانج، مع عودة رامي ربيعة لقب الدفاع بجانب ياسر إبراهيم، ومن الممكن مشاركة أيمن أشرف، رغم مشاركة معلول بالتدريبات، مؤخرا".
طارق- العشري

طارق العشري: لم أفرض أسلوبي على المصري

أكد طارق العشري، مدرب المصري، أنه تولى تدريب الفريق في وقت صعب للغاية، في ظل النتائج السلبية التي حققها وكان آخرها الخسارة أمام المقاولون في الكأس، علمًا بأن المصري يستعد لمواجهة مضيفه نهضة بركان المغربي، في كأس الكونفيدرالية. وقال العشري: "توليت الفريق في توقيت صعب. كان أمامنا تحديا كبيرا في مباراتي نهضة بركان، المباراة الأولى انتهت (2-2) ويتبقى المواجهة الحاسمة التي ستحدد الفريق المتأهل للدور قبل النهائي، واللاعبون ظهروا بمستوى جيد في مباراة الذهاب خصوصا في خط الدفاع، الذي تحمل المسئولية على الرغم من الغيابات التي يعاني منها الفريق".
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وائل جمعة

وائل جمعة يتغنى بثنائية ياسر إبراهيم ومحمود متولي

أبرز وائل جمعة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، صعوبة مواجهة الإياب مع صن داونز الجنوب إفريقي، المقررة السبت المقبل، في ربع نهائي دوري الأبطال، حيث قال جمعة، خلال تصريحات تليفزيونية: "المواجهة صعبة للغاية، والأهلي لديه رغبة قوية في رد الاعتبار، بعد الهزيمة القاسية بالنسخة الماضية في بريتوريا (5-0)". وأضاف جمعة: "هناك تطور كبير في مستوى ياسر إبراهيم، حيث ظهر بشكل رائع بجانب محمود متولي في لقاء الذهاب، وأرى أنهما الأفضل للمشاركة في الإياب، وهناك عناصر في الأهلي تفتقد خبرة المشاركة تحت ضغط جماهيري، وربما تأثر أداء بعض اللاعبين في الذهاب بذلك".
أحمد شوبير

شوبير يكشف تحضيرات الأهلي لمواجهة صن داونز

أكد الإعلامي أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، أن منتخب مصر بقيادة حسام البدري، في أزمة حقيقية قبل مواجهتي توجو في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2012، حيث قال شوبير في تصريحات إذاعية: "البدري في مأزق بسبب اعتماد الأهلي والزمالك على الأجانب في التشكيل الأساسي، وذلك يؤثر بشكل واضح على جاهزية وحالة اللاعب المصري الذي يعتمد عليه منتخب الفراعنة، والأهلي يعتمد على أليو ديانج وعلي معلول وجونيور أجاي وأحيانًا جيرالدو، والزمالك يعتمد على فرجاني ساسي ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي وأحيانًا كاسونجو".
احمد-حسن-بيراميدز

أحمد حسن: اتحاد الكرة تعمد إيقاف كهربا

علق أحمد حسن نجم الأهلي والزمالك السابق، على قرار لجنة الانضباط التابعة لاتحاد الكرة، بإيقاف محمود عبد المنعم "كهربا" مهاجم الأهلي عقب بطولة السوبر، حتى نهاية الموسم. وقال الصقر في تصريحات تليفزيونية: "أرى أن اتحاد الكرة تعمد إيقاف محمود كهربا حتى نهاية الموسم، وذلك بعد انتقال اللاعب من الزمالك إلى الأهلي". وأضاف أحمد حسن: "هناك تعمد واضح في عقوبة إيقاف كهربا وربما تحايل في القرار، بدليل أن شيكابالا حصل فقط على عقوبة الإيقاف لمدة 8 مباريات، وجاءت العقوبة الأكبر من نصيب كهربا".
محمود-الجوهرى

الجوهري.. قاد ثورة الاحتراف وأخمدته نيران الجبلاية

«سلامًا على من أخلص فى العمل الرياضى داخل مصر وخارجها لاعبا ومدربا للفراعنة أعظم المدربين فى تاريخ الكرة المصرية».. تحل اليوم الخميس، ذكرى ميلاد «الجنرال» أسطورة كرة القدم المصرية، محمود الجوهرى، الذي ولد فى الـ20 من فبراير لعام 1938، وبدأ حياته الكروية كلاعب بالفريق الأول فى النادى الأهلى، وهو لم يتجاوز السابعة عشرة من عمره، وكان ذلك ما بين 1955-1964، وحقق مع المارد الأحمر ست بطولات للدورى العام، وثلاث بطولات لكأس مصر، وبطولة واحدة فى دورى القاهرة وبطولة كأس الجمهورية العربية المتحدة.
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