أحمد حسن: رفضت المصري.. ووردة سيعود للفراعنة

٠٥ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٤٣ ص

أحمد حسن

كشف أحمد حسن مدير المنتخب الوطني السابق، عن رفضه تولي منصب مدير الكرة بالمصري البورسعيدي في الفترة الأخيرة، حيث قال حسن في تصريحات متلفزة، إنه تلقى مفاوضات من جانب مجلس إدارة المصري برئاسة سمير حلبية، ولكنه اعتذر لأنه يرغب في العمل بمجال التدريب. وتحدث مدير المنتخب الوطني السابق عن بعض الكواليس الخاصة بمنتخب مصر، مؤكدًا أن حسام البدري مدرب الفراعنة، تقدم بلائحة مكافآت، من أجل تحفيز اللاعبين، أبرز بنودها زيادة المكافآت إلى 60 ألف جنيه لكل لاعب حال الفوز.

وأوضح أحمد حسن أن عمرو وردة صانع ألعاب لاريسا اليوناني سيتواجد في معسكر منتخب مصر المقبل لمواجهتي توجو يومي 26 و29 مارس الجاري في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.وأكد أن مروان محسن نجم الأهلي سينضم للمنتخب ولكنه لن يلعب أساسيًا، أما الأقرب لقيادة الهجوم سيكون مصطفى محمد نجم الزمالك والمنتخب الأولمبي،

وأوضح أحمد حسن أن عمرو وردة صانع ألعاب لاريسا اليوناني سيتواجد في معسكر منتخب مصر المقبل لمواجهتي توجو يومي 26 و29 مارس الجاري في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021.



وأكد أن مروان محسن نجم الأهلي سينضم للمنتخب ولكنه لن يلعب أساسيًا، أما الأقرب لقيادة الهجوم سيكون مصطفى محمد نجم الزمالك والمنتخب الأولمبي، وأوضح أن هناك بعض الخلافات بين أعضاء الجهاز الفني حول استدعاء أحمد فتحي ظهير أيمن الأهلي للمعسكر المقبل.



وأشار مدير المنتخب الوطني السابق إلى أن الأهلي استقر على عدم تجديد عقد قائده حسام عاشور بعد أن خرج من حسابات مدربه رينيه فايلر، موضحًا أن عاشور لديه مفاوضات جادة من الزمالك لضمه بعد نهاية عقده بانتهاء الموسم الحالي.

