23 عاما من الحصار.. ماذا بعد رفع العقوبات عن السودان؟

اعترفت الإدارة الأمريكية سابقا أن تأجيل رفع العقوبات جاء رغم أن الحكومة السودانية أحرزت تقدمًا كبيرًا فى العديد من المجالات، لكنها رأت أنها بحاجة للمزيد من الوقت

تحرير:وفاء بسيوني ٠٥ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٤٣ ص

بعد 23 عامًا وضع السودان أقدامه على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة، بعد أن قررت وزارة الخارجية الأمريكية إنهاء كل العقوبات الاقتصادية المفروضة على هذا البلد الذي خضع منذ العام 1997 لعقوبات اقتصادية وتجارية فرضتها إدارات أمريكية تعاقبت على البيت الأبيض، وألحقت هذه العقوبات بالسودان خسائر اقتصادية وسياسية فادحة، فاقت 50 مليار دولار، لكن الإدارات الأمريكية المتعاقبة ظلت تجدد هذه العقوبات عامًا بعد آخر، دون أن تضع حسابًا لنداءاتها، وللتنازلات الكبيرة التي قدمتها.

محافظ بنك السودان المركزي البروفيسور بدر الدين عبد الرحيم إبراهيم، أن البنك المركزي تلقى خطابًا من مدير مكتب العقوبات بوزارة الخارجية الأمريكية، يفيد بتأكيد انتهاء كل أشكال العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان بموجب الأمرين التنفيذيين 13067 و13412، الصادرين منذ 12 أكتوبر 2017. وكانت واشنطن قد قررت

محافظ بنك السودان المركزي البروفيسور بدر الدين عبد الرحيم إبراهيم، أن البنك المركزي تلقى خطابًا من مدير مكتب العقوبات بوزارة الخارجية الأمريكية، يفيد بتأكيد انتهاء كل أشكال العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان بموجب الأمرين التنفيذيين 13067 و13412، الصادرين منذ 12 أكتوبر 2017.

وكانت واشنطن قد قررت في 12 أكتوبر 2017، رفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية عن الخرطوم، بعد فرضها مدة 20 عامًا متواصلة، على خلفية مزاعم دعم الخرطوم للإرهاب، لكن القرار لم يجر تنفيذه بشكل رسمي إلا أمس.

بداية الانفراجة

يأتي رفع العقوبات بعد زيارة رئيس الحكومة عبد الله حمدوك للولايات المتحدة الأمريكية، في ديسمبر الماضي، والتي مثلت فتحًا جديدًا في العلاقات الدولية بالنسبة للسودان، وبشكل خاص مع الولايات المتحدة ذات الصلة المباشرة بالعقوبات التي كانت مفروضة على الخرطوم.

هذه الزيارة نجحت في تقليص المطالب الأمريكية السبعة لرفع العقوبات إلى مطلبين وهما التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتعويضات للضحايا الأمريكيين، الذين لقوا حتفهم في انفجاري كينيا وتنزانيا، واعتقد أن هذا ما طلبته الإدارة الأمريكية.

وما حققه حمدوك مثل بداية لرفع العقوبات في المرحلة المقبلة، والمكسب الذي حققه حمدوك هو تقليل المطالب الأمريكية التي رأى كثيرون أنها انتصار ومكسب كبير جدا للحكومة الانتقالية.

واعترفت الإدارة الأمريكية، سابقًا، أن تأجيل رفع العقوبات جاء رغم أن الحكومة السودانية أحرزت تقدمًا كبيرًا في العديد من المجالات لكنها رأت أنها بحاجة للمزيد من الوقت للتأكد من مدى التزامها، وتنفيذها لخطة المسارات الخمسة.

وأدرجت وزارة الخارجية الأمريكية، السودان، ضمن قائمتها للدول التى ترعى الإرهاب 18 أغسطس 1993، واتهمته بأنه يسمح باستخدام أراضيه ملجأ للذين تصنفهم بأنهم إرهابيون مثل حزب الله، والجهاد الإسلامي، وحماس، وإيواء زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، وتوفير ملاذات آمنة لهم.

وأجرت إدارات أمريكية متعددة اتصالات مع حكومة الخرطوم، لكن لم تحرز خلالها العلاقات أي تقدم، إلى أن اعتبرت سفارة واشنطن في الخرطوم أن أصل الخلافات بين البلدين يستند على أن السودان يدعم الإرهاب، وينتهك حقوق الإنسان، ويشن حربًا دينية على جنوب السودان، ويحول دون وصول المساعدات الإنسانية.

وأصدر الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، في 13 نوفمبر 1997، أمرا تنفيذيا طبق بموجبه عقوبات اقتصادية وتجارية ومالية شاملة على السودان تحت مبرر دعمه للإرهاب الدولي.

دفعة للاقتصاد

القرار الأمريكي برفع العقوبات عن السودان يعد خطوة من شأنها أن تعطي دفعة للاقتصاد السوداني المتهالك، حيث يعاني السودان من خلل هيكلي في معظم القطاعات الاقتصادية بسبب فساد عناصر النظام السابق والتداعيات السلبية للحصار والتي قدرت خسائره التراكمية بمئات المليارات من الدولارات.

ويبرز الخلل بشكل واضح في عجز ميزان المدفوعات وعجز الميزان التجاري الذي بلغ نحو 5 مليارات دولار في 2019، كما أثر التمويل بالعجز عبر طباعة النقود سلبا على الأداء المالي.

وبسبب العقوبات الاقتصادية الأمريكية على السودان وإدراجه على قائمة الدول الراعية للإرهاب، واجهت الاستثمارات الأجنبية في البلاد هروبا كبيرا، بينما توقف ضخ أي استثمارات جديدة حتى 2017.

وتأثرت قطاعات عديدة بالحصار الذي فرض في نوفمبر 1997، في مقدمتها الصناعة والاتصالات والتعليم والصحة والنقل. فعلى سبيل المثال فقدت الخطوط السودانية 15 طائرة بسبب حظر قطع الغيار والبرمجيات، وتضرر أكثر من ألف مصنع بشكل مباشر، وتضررت السكك الحديدية بنسبة 80%.

وبسبب العقوبات لم يستطع السودان الوفاء بديونه الخارجية البالغة 50 مليار دولار، ولا تصدير منتجاته إلى الدول الغربية والولايات المتحدة، لكن واشنطن قررت رفع العقوبات؛ مما وضع السودان أمام مسار جديد، فبحسب خبراء ومتخصصين فى الشؤون السودانية فإن رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على السودان سيعزز من تعافي الاقتصاد السوداني، وسيعمل على إعادة دمج السودان في النظام المالي العالمي.

إخطار رسمي

مراقبون أكدوا أن الطريق أصبح مفتوحًا للتعاملات المصرفية العالمية من السودان في ظل التطورات الحالية على صعيد علاقات البلاد مع العالم الخارجي، موضحين أن العقوبات تم رفعها بالفعل منذ عام 2017، لكن هذه هي المرة الأولى التي تخطر فيها الحكومة الأمريكية الخارجية السودانية بصفة رسمية وبخطاب رسمي في هذا الشأن.

وكشفت مصادر سودانية أن كثيرًا من البنوك العالمية لم تتعامل مع الحكومة السودانية أو البنوك السودانية، وأن معظم البنوك العالمية رفضت أن تكون مراسلا لبنوك سودانية وذلك لغياب مكتوب رسمي من الحكومة الأمريكية، إلا أنه من الآن وبعد هذا الخطاب الرسمي سوف تفتح البنوك العالمية أبوابها للتعامل مع السودان.

وعلق المحلل الاقتصادي محمود عابدين قائلا: "يعني ذلك أن السودان أمام تحول جديد يتمثل في امتلاك أداة التعامل المصرفي مع الخارج، ومن المؤمل أن يسهم ذلك في التعامل مع الأجواء الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد وبخاصة على صعيد شح تدفقات النقد الأجنبي".