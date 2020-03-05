متعب: مصطفى محمد يحتاج الدعم ليكون مهاجم مصر الأول

٠٥ مارس ٢٠٢٠ - ١٠:٥١ ص

مصطفى محمد

أكد عماد متعب مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن مروان محسن مهاجم الأهلي يقدم مستويات جيدة لكنه يضيع كل ذلك بسبب عدم رغبته في التطور بعد عودته من الإصابة بالرباط الصليبي. وأشار متعب في تصريحات تليفزيونية إلى أن هيكتور كوبر مدرب الفراعنة السابق وراء تراجع مستوى مروان بسبب التعود على أسلوب لعبه ويحتاج لتطوير فاعليته على المرمى مع الأهلي. وعن مصطفى محمد مهاجم الزمالك قال متعب: "مصطفى من المواهب المميزة في الكرة المصرية ويحتاج للدعم والمساندة ليكون مهاجم مصر الأول خصوصا أنه صغير السن ويملك إمكانيات مميزة وأمامه الكثير ليقدمه".

وتحدث متعب عن صالح جمعة صانع ألعاب الأهلي، مؤكدا أنه وحده يتحمل مسؤولية ابتعاده عن المشاركة مع الفريق الأحمر وأنه تحدث مع صالح كثيرا عندما تزاملا في الفريق.وأوضح: "صالح يملك موهبة لم يستغلها، هو اللاعب الوحيد في الأهلي الذي يملك حب الجماهير دون أن يقدم شيئا للنادي، لو التزم سيكون أساسيا في الأهلي ومنتخب

وتحدث متعب عن صالح جمعة صانع ألعاب الأهلي، مؤكدا أنه وحده يتحمل مسؤولية ابتعاده عن المشاركة مع الفريق الأحمر وأنه تحدث مع صالح كثيرا عندما تزاملا في الفريق.



وأوضح: "صالح يملك موهبة لم يستغلها، هو اللاعب الوحيد في الأهلي الذي يملك حب الجماهير دون أن يقدم شيئا للنادي، لو التزم سيكون أساسيا في الأهلي ومنتخب مصر، ولو لم يلتزم سيندم كثيرا".



ورفض مهاجم الأهلي السابق، رحيل شريف إكرامي الحارس الثاني للعرين الأحمر إلى بيراميدز، باعتباره قائد للفريق وتمنى أن يستكمل مشواره داخل الفريق.



وطالب متعب إدارة الأهلي بتجديد عقد حسام عاشور تكريما لما قدمه للفريق حتى لو تواجد على الدكة، خصوصا أنه قدم الكثير ونفس الحال بالنسبة لأحمد فتحي ووليد سليمان لأنهم يعبرون عن شخصية الأهلي.