وزير الرياضة: لن نؤجل النشاط الرياضي بسبب كورونا

٠٥ مارس ٢٠٢٠ - ١١:١٠ ص

أشرف صبحي

يرى أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه لا يوجد خطورة من تأثير فيروس كورونا على النشاط الرياضي في مصر حتى الآن بسبب عدم تفشي الوباء في مصر، حيث قال صبحي في تصريحات لإذاعة أون سبورت إف إم: "يتم التنسيق على أعلى مستوى لضمان سلامة جميع بعثاتنا الرياضية فيما يخص الطب الوقائي لسلامة كل الرياضيين المصريين من الإصابة بفيروس كورونا". وعن الوضع في مصر شدد وزير الرياضة: "لم نتخذ أي قرارات حتى الآن فيما يخص تأثير كورونا على النشاط الرياضي بمصر، وذلك لأن هذا الوباء غير متفشٍّ في مصر، ولا يوجد داعٍ لإلغاء أو تأجيل أي نشاط محلي بسبب، ونواصل رصد مستجدات ما يخص الفيروس في مصر والوضع مطمئن".

وعن وضع المسافرين إلى تونس لمؤازرة الزمالك قال: "نتواصل مع وزارة الرياضة التونسية لضمان حضور الجمهور المصري، ولا داعي للقلق لأن الأعداد ليست كبيرة والحضور سيكون من الجالية المصرية هناك، وأيضا نتابع عن كثب موقف بعثات الأهلي في جنوب إفريقيا والمصري في المغرب؛ للاطمئنان على سلامة الجميع". وأضاف وزير الشباب