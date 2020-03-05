رياضة

وزير الرياضة: لن نؤجل النشاط الرياضي بسبب كورونا

٠٥ مارس ٢٠٢٠ - ١١:١٠ ص
أشرف صبحي
أشرف صبحي
يرى أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه لا يوجد خطورة من تأثير فيروس كورونا على النشاط الرياضي في مصر حتى الآن بسبب عدم تفشي الوباء في مصر، حيث قال صبحي في تصريحات لإذاعة أون سبورت إف إم: "يتم التنسيق على أعلى مستوى لضمان سلامة جميع بعثاتنا الرياضية فيما يخص الطب الوقائي لسلامة كل الرياضيين المصريين من الإصابة بفيروس كورونا". وعن الوضع في مصر شدد وزير الرياضة: "لم نتخذ أي قرارات حتى الآن فيما يخص تأثير كورونا على النشاط الرياضي بمصر، وذلك لأن هذا الوباء غير متفشٍّ في مصر، ولا يوجد داعٍ لإلغاء أو تأجيل أي نشاط محلي بسبب، ونواصل رصد مستجدات ما يخص الفيروس في مصر والوضع مطمئن".
وعن وضع المسافرين إلى تونس لمؤازرة الزمالك قال: "نتواصل مع وزارة الرياضة التونسية لضمان حضور الجمهور المصري، ولا داعي للقلق لأن الأعداد ليست كبيرة والحضور سيكون من الجالية المصرية هناك، وأيضا نتابع عن كثب موقف بعثات الأهلي في جنوب إفريقيا والمصري في المغرب؛ للاطمئنان على سلامة الجميع". وأضاف وزير الشباب
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وليد العطار - عمرو الجنايني

اتحاد الكرة يكشف تفاصيل التعاقد على تقنية الـ«VAR»

قال عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة المصري إن تطبيق تنقية الفيديو "VAR" في الدوري المصري إنجاز تاريخي فخور بتحقيقه، مشيرا إلى أن الشركة التي تتولى إدارة المشروع هي ذاتها التي تديره في الدوريين الإيطالي والإسباني، وذلك في مؤتمر عقده يوم الخميس. وصرح رئيس اتحاد الكرة قائلا: "فخور بتنفيذ اتحاد الكرة لوعود تطبيق تقنية حكم الفيديو في الدوري المصري، ما حدث كان إنجازا تاريخيا، وعدنا منذ تولي المهمة يوم 24 أغسطس الماضي بعد تولي المهمة بتطبيقها في المسابقة، الكل كان يتخوف من عدم تنفيذ الوعد والذي كان تحديا كبيرا".
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شوبير يكشف تعديلات فايلر لتشكيل الأهلي أمام صن داونز

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن رينيه فايلر مدرب الأهلي، يخطط لإجراء عدد من التعديلات في خطة وتشكيل الأهلي، أمام صن داونز، السبت المقبل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث قال شوبير: "الأقرب حدوث بعض التعديلات في مركز رأس الحربة، وخط الوسط، والجبهة اليسرى، وبعض التعديلات قد تدخل على طريقة اللعب، وربما يعتمد الأهلي على 3 لاعبين في خط الوسط". وتابع شوبير: "قد يدخل بادجي في التشكيل الأساسي، أو يشارك متولي بجانب السولية وديانج، مع عودة رامي ربيعة لقب الدفاع بجانب ياسر إبراهيم، ومن الممكن مشاركة أيمن أشرف، رغم مشاركة معلول بالتدريبات، مؤخرا".
طارق- العشري

طارق العشري: لم أفرض أسلوبي على المصري

أكد طارق العشري، مدرب المصري، أنه تولى تدريب الفريق في وقت صعب للغاية، في ظل النتائج السلبية التي حققها وكان آخرها الخسارة أمام المقاولون في الكأس، علمًا بأن المصري يستعد لمواجهة مضيفه نهضة بركان المغربي، في كأس الكونفيدرالية. وقال العشري: "توليت الفريق في توقيت صعب. كان أمامنا تحديا كبيرا في مباراتي نهضة بركان، المباراة الأولى انتهت (2-2) ويتبقى المواجهة الحاسمة التي ستحدد الفريق المتأهل للدور قبل النهائي، واللاعبون ظهروا بمستوى جيد في مباراة الذهاب خصوصا في خط الدفاع، الذي تحمل المسئولية على الرغم من الغيابات التي يعاني منها الفريق".
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ميدو

ميدو يعدد أزمات مصر بعد إمكانية تأجيل أولمبياد طوكيو

يرى أحمد حسام "ميدو" نجم مصر السابق، أن احتمالات تأجيل أولمبياد طوكيو لنهاية عام 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا لن تفيد منتخب مصر الأولمبي، وذلك بعد أن قالت سايكو هاشيموتو وزيرة الأولمبياد اليابانية في تصريحات نقلتها شبكة "إي إس بي إن" إن هناك تفكيرا في تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 ليقام في نهاية العام بدلا من شهر يوليو المقبل. ومن المفترض أن تبدأ الأولمبياد يوم 24 يوليو المقبل ومن المتوقع أن يشارك به 11 ألف رياضي، وبناء على العقد الموقع بين المستضيف واللجنة الأولمبية الدولية، فإن إلغاء إقامة الدورة الأولمبية يعود للجنة الدولية فقط.
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وزير الرياضة: نبذ التعصب الرياضي مسئولية الجميع

تحدث أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن عودة الجماهير إلى المدرجات في استادات مصر المختلفة، والاجراءات التي تتخذها الوزارة مع اتحاد كرة القدم والجهات المعنية، وذلك خلال حواره لوكالة أنباء الشرق الأوسط، حيث قال إن عودة الجماهير بشكل كامل ستكون خلال الموسم الكروي المقبل، وذلك عقب الانتهاء من استكمال منظومة الاستادات الرياضية بالتنسيق مع اتحاد كرة القدم. وحول الرسالة التي يوجهها لمشجعي كرة القدم من الشباب، أكد على أن نبذ التعصب الرياضي مسئولية يشترك فيها الجميع؛ خاصة الأندية الشعبية التي تمتلك جمهورًا عريضًا وكذلك اتحاد الرياضة التي يديرها.
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وزير الرياضة: مبادرة السيسي تضمن امتلاك الصحة والقوة

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أهمية مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "الرياضة للجميع" واهتمامه غير المسبوق بالرياضة واعتبارها قضية "أمن قومي" ، مشددًا على أن الوزارة تعي هذا التوجه جيدًا وتسعى لتطبيقه بوصفه "أسلوب حياة" يضمن للشباب امتلاك الصحة والقوة. وقال صبحي، إن السيسي وجه بضرورة الاهتمام بالرياضة في مختلف المراحل التعليمية بالمدارس والجامعات من خلال التعاون البناء بين وزارات الشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، مشيرا إلى أن الوزارة تنفذ العديد من الأنشطة المختلفة في مجالات التنمية الرياضية والصحية.
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وزير الرياضة يفتتح معرض كوسكواد وقرطام يكرمه

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، جناح كوسكواد، بالمعرض الدولي للرياضة واللياقة البدنية، وتفقد الوزير الجناح وأثنى على تنظيم المعرض ككل وذلك في حضور إسلام قرطام رئيس اتحاد ستريت وورك أوت.
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