التخطيط: رصد 8.5 مليار جنيه لإنشاء 13 مجمعًا صناعيًا
تحرير:رنا عبد الصادق
٠٥ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٥١ ص
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة جزء من الاقتصاد القومي ويجب ربطها بالشركات الكبرى من خلال سلاسل القيمة لضمان استدامتها ورفع جودة منتجاتها ودعم التنافسية في الأسواق العالمية.
وأشارت السعيد إلى أن المشروعات الصغيرة من أهم القطاعات الموجودة، كونها تولد فرص عمل كبيرة، لتميزها بالمرونة والتواجد في أماكن مختلفة في المحافظات، منوهة عن قيام الوزارة بدعم المجمعات الصناعية؛ حيث تم اعتماد نحو 8.5 مليار جنيه لإنشاء 13 مجمع صناعي بمختلف محافظات الجمهورية لخدمة المشروعات المتوسطة والصغيرة في مصر.
كما أوضحت وزيرة التخطيط الجهود المبذولة فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى ضوء تقرير متابعة الأداء الاقتصادى والاجتماعى خلال عام 2018-2019، حيث أشارت إلى تنوع جهود جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى توفير فرص عمل لائقة ومنتجة للشباب فى مختلف المحافظات، فقدم الجهاز خلال الربع الرابع من 2018-2019
كما أوضحت وزيرة التخطيط الجهود المبذولة فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى ضوء تقرير متابعة الأداء الاقتصادى والاجتماعى خلال عام 2018-2019، حيث أشارت إلى تنوع جهود جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى توفير فرص عمل لائقة ومنتجة للشباب فى مختلف المحافظات، فقدم الجهاز خلال الربع الرابع من 2018-2019 قروضًا بلغت 671 مليون جنية لنحو 2571 مشروعًا صغيرًا؛ وفرت نحو 12.8 ألف فرصة عمل، كما قدم قروضًا لنحو 44.8 ألف مشروع متناهى الصغر بقيمة 607 مليون جنيه وأتاح نحو 64 ألف فرصة عمل.
وأضافت السعيد، أن إجمالى فرص العمل المولدة فى المشروعات الصغيرة على مستوى المحافظات تصدرت فيها أقليم القاهرة والقناة وسيناء المراتب الأولى، كما استئثرت محافظات الصعيد بالجزء الأكبر من فرص العمل المولدة فى المشروعات متناهية الصغر بنسبة 58% من الإجمالي.