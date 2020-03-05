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التخطيط: رصد 8.5 مليار جنيه لإنشاء 13 مجمعًا صناعيًا

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٥ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٥١ ص
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة جزء من الاقتصاد القومي ويجب ربطها بالشركات الكبرى من خلال سلاسل القيمة لضمان استدامتها ورفع جودة منتجاتها ودعم التنافسية في الأسواق العالمية. وأشارت السعيد إلى أن المشروعات الصغيرة من أهم القطاعات الموجودة، كونها تولد فرص عمل كبيرة، لتميزها بالمرونة والتواجد في أماكن مختلفة في المحافظات، منوهة عن قيام الوزارة بدعم المجمعات الصناعية؛ حيث تم اعتماد نحو 8.5 مليار جنيه لإنشاء 13 مجمع صناعي بمختلف محافظات الجمهورية لخدمة المشروعات المتوسطة والصغيرة في مصر.
كما أوضحت وزيرة التخطيط الجهود المبذولة فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى ضوء تقرير متابعة الأداء الاقتصادى والاجتماعى خلال عام 2018-2019، حيث أشارت إلى تنوع جهود جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى توفير فرص عمل لائقة ومنتجة للشباب فى مختلف المحافظات، فقدم الجهاز خلال الربع الرابع من 2018-2019
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بورصة (1)

البورصة تربح 7.9 مليار جنيه في ختام تعاملات الأسبوع

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية في ختام جلسة تعاملات نهاية الأسبوع اليوم، الخميس، على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعًا بعمليات شراء المصريين، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 7.9 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى نحو 644.479 مليار جنيه، في مقابل نحو 636.507 مليار جنيه خلال جلسة أمس، الأربعاء. و صعد المؤشر الرئيسي للبورصة "اى جى اكس30" بنسبة 1.36 %، بما يعادل 165 نقطة لينهي تعاملاته عند مستوى 12347 نقطة، كما ارتفع المؤشر الثانوي "اى جى اكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.76 %، بما يعادل 31.55 نقطة ليغلق عند مستوى 1172.8 نقطة.
اسعار-الذهب-دهب (6)

أسعار الذهب تعاود الهبوط وعيار 21 يسجل 715 جنيه

شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي 5 جنيهات، وذلك رغم صعود سعر المعدن الأصفر عالميًا، وسجل سعر الأوقية نحو 1644 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار.
بورصة

البورصة تربح 6 مليارات جنيه في مستهل التعاملات

استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم، الخميس، على صعود جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6.279 مليار جنيه مسجلا نحو 642.786 مليار جنيه، في مقابل نحو 636.507 مليار جنيه خلال جلسة أمس، الأربعاء. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى نحو 12212 نقطة، وارتفع مؤشر EGX70EWI لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.47% نقطة ليصل إلى مستوى 1141، كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 1243 نقطة.
معاشات (4)

التضامن: صرف 7 مليارات جنيه من معاشات شهر مارس

قالت وزارة التضامن الاجتماعي في بيان لها اليوم، الخميس، إن الأسبوع الأول من شهر مارس شهد صرف معاشات بقيمة 7 مليارات جنيه بإجمالي حركات صرف 4.56 مليون حركة. جاء ذلك بحسب تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص لمتابعة صرف معاشات شهر مارس على مدى ساعات اليوم، والذي تلقته نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والذي أشار إلى انتظام عمليات صرف المعاشات في ختام الأسبوع الأول. وقالت الوزارة، إن عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي خلال الأسبوع الأول من الشهر بلغ نحو 653 ألف حالة.
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وزيرة-التخطيط-فى-مؤتمر-المصارف-العربية

99.5 مليار جنيه قيمة استثمارات قطاع الصناعة في 2019

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب لبحث استراتيجية توسيع قاعدة الفرص الاستثمارية المتاحة وتعظيم الاستفادة من الأصول المستغلة وغير المستغلة للدولة، وتنويع مصادر التمويل لزيادة تنافسية وانتاجية الاقتصاد وتحديد أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة. وأشارت السعيد خلال الاجتماع إلى أهمية قطاع الصناعة، مؤكدة أنه يعتبر القطاع الاقتصادي الأهم في عملية التنمية، لافتة إلى تحقيق معدل نمو بنسبة 5.6% خلال الربع الثاني من خطة العام المالي الحالي.
هالة السعيد- وزيرة التخطيط

12 مليار دولار حجم صادرات مصر ضمن اتفاقية الكويز

انعقد الاجتماع الأول للجنة دراسة مقترحات وحدة الكويز لمضاعفة صادرات المناطق الصناعية المؤهلة برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور السيدة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة جيهان صالح، مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتور أشرف الربيعي مدير وحدة الكويز، ومجموعة من قيادات وزارات التخطيط، المالية، التعاون الدولي، قطاع الأعمال العام.
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

السعيد: حل القضية السكانية يقع على عاتق كل مؤسسات

انعقد الاجتماع الأول لعام 2020 لمجلس إدارة المركز الديموغرافي برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة المركز، وناقش الاجتماع خطة المركز ومساهمته في حل القضية السكانية. وتناولت السعيد الحديث حول القضية السكانية بوصفها أحد القضايا المهمة، وأوضحت أن الاختلال بين الموارد والزيادة السكانية يمثل تحديًا كبيرًا، ولفتت السعيد إلى اهتمام الحكومة بعملية الاستثمار في البشر فيما يخص حجم الإنفاق والجهود المبذولة في مجال الصحة والتأمين الصحي والتعليم وبناء القدرات مؤكده أهمية العمل على معالجة القضية السكانية.
هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

السعيد: توقعات بتباطؤ النمو العالمي بسبب كورونا

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، الذي تم خلاله استعراض ومناقشة عدد من القضايا التي تهم الشأن العام على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والتنموي. وفي مستهل الاجتماع، قدمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عرضاً حول أهم مؤشرات الاقتصاد المصري خلال النصف الاول من العام المالي 2019/2020، مشيرة إلى أنه فيما يتعلق بتطور معدل النمو الاقتصادي، فإن الاقتصاد المصري ما زال يحافظ على معدلات نمو مستقرة بلغت 5.6% ، رغم استمرار تباطؤ النمو العالمي.
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