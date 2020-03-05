التخطيط: رصد 8.5 مليار جنيه لإنشاء 13 مجمعًا صناعيًا

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٥ مارس ٢٠٢٠ - ١١:٥١ ص

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة جزء من الاقتصاد القومي ويجب ربطها بالشركات الكبرى من خلال سلاسل القيمة لضمان استدامتها ورفع جودة منتجاتها ودعم التنافسية في الأسواق العالمية. وأشارت السعيد إلى أن المشروعات الصغيرة من أهم القطاعات الموجودة، كونها تولد فرص عمل كبيرة، لتميزها بالمرونة والتواجد في أماكن مختلفة في المحافظات، منوهة عن قيام الوزارة بدعم المجمعات الصناعية؛ حيث تم اعتماد نحو 8.5 مليار جنيه لإنشاء 13 مجمع صناعي بمختلف محافظات الجمهورية لخدمة المشروعات المتوسطة والصغيرة في مصر.

كما أوضحت وزيرة التخطيط الجهود المبذولة فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى ضوء تقرير متابعة الأداء الاقتصادى والاجتماعى خلال عام 2018-2019، حيث أشارت إلى تنوع جهود جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى توفير فرص عمل لائقة ومنتجة للشباب فى مختلف المحافظات، فقدم الجهاز خلال الربع الرابع من 2018-2019