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كورونا/كربلاء تلغي صلاة الجمعة و50 مليار دولار خسائر

٠٥ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٠٥ م
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
قررت السلطات في كربلاء العراقية، صباح اليوم الخميس، إلغاء صلاة الجمعة غدًا؛ بسبب الخوف من انتشار فيروس كورونا، وذلك حسبما ذكره موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. من ناحية أخرى، نشر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (لأونكتاد)، ومقره جنيف، اليوم، تقريرا تناول تأثير فيروس كورونا في التجارة بين الدول، وتقييم الآثار الاقتصادية المرتبطة بالتفشى، بمختلف درجاته، الذى شهدته الكثير من دول العالم، ومن بينها الصين.
وتشير البيانات الاقتصادية الأولية التي حللها مؤتمر (الأونكتاد)، إلى أن تدابير احتواء الفيروس في الصين -حيث ظهر تفشي المرض في ديسمبر- قد تسببت بالفعل في انخفاض كبير في الإنتاج، وخسائر تقدر بـ50 مليار دولار في قطاع التصدير على المستوى العالمي. ويشرح التقرير أن جمهورية الصين الشعبية التي أصبحت خلال العقدين
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فيروس- كورونا (12)

كورونا: شفاء أول مصاب بالكويت.. وإغلاق مسجد روما

أعلن وزير الصحة الكويتى الدكتور باسل الصباح، في بيان صحفي، اليوم الخميس شفاء أول حالة من مصابى فيروس كورونا المستجد في الكويت، موضحا أن الحالة التي تم شفاؤها هي لمريض كويتي، يبلغ من العمر 34 عاما. من ناحية أخرى، علن المركز الثقافي الإسلامي في إيطاليا، المعروف باسم جامع روما الكبير، في بيان له، اليوم، أنه ابتداء من يوم غد الجمعة، سيعلق الأنشطة الدينية بما فيها صلاة الجمعة في سياق حالة الطوارئ التي يفرضها انتشار فيروس كورونا، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "آكي" الإيطالية.
فيروس- كورونا (12)

كورونا: اشتباه في إصابات بـ«بيت لحم».. وإغلاق مدارس إيران

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، باشتباهها بوجود إصابات بفيروس "كورونا" في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية. وقالت وزارة الصحة في بيان مقتضب: "إن هناك عددا من الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد في أحد فنادق محافظة بيت لحم"، مضيفة: "إن الوزارة تجري الفحوصات اللازمة للتأكد، وأنها بانتظار النتائج كي يتم إطلاع الجمهور عليها فور صدورها" وأعلنت الصحة صباح اليوم، عن تحويلها مركز الإدمان في بيت لحم إلى مركز للفحص وعلاج مصابي كورونا.
فيروس- كورونا (13)

كورونا: 113 مليار دولار خسائر للطيران وشفاء 3 حالات

حذر ألكسندر دي جونياك رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي، اليوم الخميس، من أن صناعة الطيران قد تخسر عائدات تصل إلى 113 مليار دولار هذا العام بسبب فيروس كورونا الجديد، إذ ينتشر الوباء بسرعة في جميع أنحاء العالم، وجاءت تصريحات دي جونياك، عقب اجتماع في سنغافورة قال فيه: "إن تلاحق الأحداث بسبب فيروس كورونا المستجد لم يسبق له مثيل"، وأضاف، "خلال ما يزيد عن شهرين بقليل، مرت مجالات الصناعة في معظم أنحاء العالم بمنعطفا دراماتيكيا نحو الأسوأ"، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وكالة "أ ف ب".
فيروس- كورونا (15)

كورونا: أول وفاة بسويسرا.. وأول إصابة في «فيسبوك»

أعلن متحدث باسم شركة "فيسبوك" في بيان له، اليوم الخميس، تشخيص أحد موظفيها بعدوى فيروس كورونا المستجد بمكتبها في مدينة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي أول إصابة في الشركة. وأوضحت الشركة أن آخر دوام للموظف كان في مكتب "فيسبوك" في ستاديوم إيست بسياتل، يوم 21 فبراير الماضي، ونبهت الشركة الموظفين ليلة أمس الأربعاء، مضيفة أن مكتب سياتل سيغلق أمام جميع الموظفين حتى يوم 9 مارس الجاري، كما تم تشجيع الموظفين في سياتل على العمل من المنزل حتى نهاية الشهر.
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كورونا

اليابان تعلن أول حالة وفاة بفيروس «كورونا»

أعلنت اليابان، اليوم الخميس، أول حالة وفاة بفيروس «كورونا» المستجد، وذلك حسبما ذكر موقع "سكاي نيوز" في نبأ عاجل له، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. من ناحية أخرى، أعلنت فيتنام، اليوم، أنها ستفرض حجرا صحيا على منطقة قريبة من هانوي يسكنها 10 آلاف شخص، خشية تفشي فيروس كورونا. وجاء في بيان لوزارة الصحة الفيتنامية: "اعتبارا من 13 فبراير 2020 سنقوم بشكل عاجل بتطبيق مهمة عزل وفرض حجر صحي على منطقة الوباء في سون لوي"، مضيفا: "الفترة الزمنية للحجر الصحي هي 20 يوما". وكانت فيتنام قد أعلنت عن 15 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، من بينها 5 حالات في سون لوي.
كورونا

هل يصمد الاقتصاد المصري في مواجهة فيروس كورونا؟

تعد الأزمة الصحية في الصين اختبارا للنظام الاقتصادي العالمي ككل، كما أنها تضع ضغوطا إضافية وغير متوقعة على الازدهار الاقتصادي الهشة، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال. وأشارت الصحيفة إلى أن المزيد من الدول تغلق حدودها مع الصين وتعلق رحلات الطيران من وإلى الأراضي الصينية، كما أن من المحتمل أن تغلق المصانع في الصين لأسابيع. وتشير المعلومات إلى أن فيروس كورونا المستجد يتسبب في وفاة 2% من المصابين به، وهو ما يشكل خطورة كبيرة على اقتصاديات الدول ومنها مصر. وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن فيروس كورونا يمكن أن يعطل المشروعات الصينية في مصر.
كورونا

كورونا: وفاة 1355 شخصا بالصين.. وحجر صحي في فيتنام

أعلنت فيتنام، اليوم الخميس، أنها ستفرض حجرا صحيا على منطقة قريبة من هانوي يسكنها 10 آلاف شخص، خشية تفشي فيروس كورونا. وجاء في بيان لوزارة الصحة الفيتنامية: "اعتبارا من 13 فبراير 2020 سنقوم بشكل عاجل بتطبيق مهمة عزل وفرض حجر صحي على منطقة الوباء في سون لوي"، مضيفا: "الفترة الزمنية للحجر الصحي هي 20 يوما"، حسبما نقل موقع "سكاي نيوز" بالعربية عن وكالة "فرانس برس". وكانت فيتنام قد أعلنت عن 15 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، من بينها 5 حالات في سون لوي.
كورونا 5

شعبة الأدوية: مصر تستورد 300 مليون كمامة طبية سنويا

قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه خلال الفترة الأخيرة وخاصة منذ انتشار فيروس كورونا في الصين، قد زاد الطلب بشكل كبير على الكمامات داخل مصر، موضحا أنه في الظروف العادية فإن هذه الكمامات يتم استخدامها في المستشفيات والعناية المركزة، وغرف العمليات، بالإضافة إلى مصانع الأدوية، ومصانع الأدخنة وغيرها. وأضاف عوف، أنه يوجد داخل مصر 10 مصانع خاصة بانتاج الكمامات الطبية، لافتا إلى أنه تم توفير خطوط الانتاج الخاصة بالكمامات منذ أزمة مرض أنفلونزا الخنازير خلال عام 2008، وكانت وقتها تنتج حوالي 80 مليون كمامة سنويا.
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