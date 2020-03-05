كورونا/كربلاء تلغي صلاة الجمعة و50 مليار دولار خسائر

٠٥ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٠٥ م

كورونا - صورة أرشيفية

قررت السلطات في كربلاء العراقية، صباح اليوم الخميس، إلغاء صلاة الجمعة غدًا؛ بسبب الخوف من انتشار فيروس كورونا، وذلك حسبما ذكره موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. من ناحية أخرى، نشر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (لأونكتاد)، ومقره جنيف، اليوم، تقريرا تناول تأثير فيروس كورونا في التجارة بين الدول، وتقييم الآثار الاقتصادية المرتبطة بالتفشى، بمختلف درجاته، الذى شهدته الكثير من دول العالم، ومن بينها الصين.

وتشير البيانات الاقتصادية الأولية التي حللها مؤتمر (الأونكتاد)، إلى أن تدابير احتواء الفيروس في الصين -حيث ظهر تفشي المرض في ديسمبر- قد تسببت بالفعل في انخفاض كبير في الإنتاج، وخسائر تقدر بـ50 مليار دولار في قطاع التصدير على المستوى العالمي. ويشرح التقرير أن جمهورية الصين الشعبية التي أصبحت خلال العقدين