الكويت: لا إصابات بكورونا بين أبناء الجالية المصرية

٠٥ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٠٧ م

كورونا - صورة أرشيفية

أكدت الوكيلة المساعدة لشئون الصحة العامة والخدمات الطبية بوزارة الصحة الكويتية الدكتورة بثينة المضف، في المؤتمر الصحفي التاسع لوزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، عدم تسجيل أية إصابات بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) بين أبناء الجالية المصرية في الكويت، قائلة إن الاصابات التي يتم علاجها حاليا، هي جميعا لمواطنين كويتيين، وحالتهم جميعا مستقرة. وفيما يتعلق بالوقت اللازم للسيطرة على الفيروس في الكويت، شددت على عدم وجود أية تنبؤات بتاريخ محاصرة الفيروس في الوقت الحالي، خاصة مع انتشاره بشكل مكثف في عدد من دول العالم.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت اليوم، تسجيل حالتي إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 58 حالة حتى الآن، موضحة أن الحالتين الجديدتين لمواطنين من ضمن العائدين من إيران. وقالت وزارة الصحة الكويتية، في مؤتمر صحفى اليوم، إن وجود أشخاص