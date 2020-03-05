قرار جمهوري بتعيين 4 أعضاء بهيئة كبار العلماء

٠٥ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:١١ م

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بتعيين 4 أعضاء جدد بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف. وضم القرار كلا من الدكتور السعيد السيد السيد عبادة أستاذ النقد والأدب المتفرغ بكلية اللغة العربية بالقاهرة، والدكتور حسن أحمد محمد جبر أستاذ التفسير بكلية أصول الدين والدعوة بالقاهرة، والدكتور محمود توفيق محمد سعد أستاذ البلاغة والنقد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات القاهرة، والدكتور محمد حسنى إبراهيم سليم أستاذ الفقه المقارن المتفرغ بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة.

كما أصدر السيسي القرار الجمهورى رقم 5 لسنة 2019، بالموافقة على الاتفاق بين حكومتى مصر وأوزبكستان، حول إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، والموقع في طشقند بتاريخ 5 سبتمبر 2018، ووافق مجلس النواب على هذا القرار في جلسته التي عقدها بتاريخ 11 مارس

كما أصدر السيسي القرار الجمهورى رقم 5 لسنة 2019، بالموافقة على الاتفاق بين حكومتى مصر وأوزبكستان، حول إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، والموقع في طشقند بتاريخ 5 سبتمبر 2018، ووافق مجلس النواب على هذا القرار في جلسته التي عقدها بتاريخ 11 مارس 2019.

تم نشر القرارين في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.

وأصدر الرئيس، الأسبوع الماضي، القرار رقم 519 لسنة 2019، بالموافقة على اتفاق قرض بين مصر وصندوق الأوبك للتنمية الدولية أوفيد بمبلغ 14 مليون دولار أمريكي، وذلك لتنفيذ مشروع مرافق تخزين الحبوب ببورسعيد والموقع بتاريخ 24 يوليو 2019. (التفاصيل)