كورونا: أول وفاة بسويسرا.. وأول إصابة في «فيسبوك»

٠٥ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:١٤ م

كورونا - صورة أرشيفية

أعلن متحدث باسم شركة "فيسبوك" في بيان له، اليوم الخميس، تشخيص أحد موظفيها بعدوى فيروس كورونا المستجد بمكتبها في مدينة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي أول إصابة في الشركة. وأوضحت الشركة أن آخر دوام للموظف كان في مكتب "فيسبوك" في ستاديوم إيست بسياتل، يوم 21 فبراير الماضي، ونبهت الشركة الموظفين ليلة أمس الأربعاء، مضيفة أن مكتب سياتل سيغلق أمام جميع الموظفين حتى يوم 9 مارس الجاري، كما تم تشجيع الموظفين في سياتل على العمل من المنزل حتى نهاية الشهر.

ونقل موقع "بلومبرج" عن متحدث الشركة قوله: "تم تشخيص إصابة موظف في مكتب ستاديل إيست لدينا بفيروس كوفيد 19، ولقد أبلغنا موظفينا ونتابع نصيحة مسؤولي الصحة العامة.. أولويتنا هي صحة الجميع وسلامتهم".من ناحية أخرى، أعلنت سويسرا عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا، وذلك بعد أن أعلنت أمس ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة