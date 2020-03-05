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كورونا: أول وفاة بسويسرا.. وأول إصابة في «فيسبوك»

٠٥ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:١٤ م
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
أعلن متحدث باسم شركة "فيسبوك" في بيان له، اليوم الخميس، تشخيص أحد موظفيها بعدوى فيروس كورونا المستجد بمكتبها في مدينة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي أول إصابة في الشركة. وأوضحت الشركة أن آخر دوام للموظف كان في مكتب "فيسبوك" في ستاديوم إيست بسياتل، يوم 21 فبراير الماضي، ونبهت الشركة الموظفين ليلة أمس الأربعاء، مضيفة أن مكتب سياتل سيغلق أمام جميع الموظفين حتى يوم 9 مارس الجاري، كما تم تشجيع الموظفين في سياتل على العمل من المنزل حتى نهاية الشهر.
ونقل موقع "بلومبرج" عن متحدث الشركة قوله: "تم تشخيص إصابة موظف في مكتب ستاديل إيست لدينا بفيروس كوفيد 19، ولقد أبلغنا موظفينا ونتابع نصيحة مسؤولي الصحة العامة.. أولويتنا هي صحة الجميع وسلامتهم".من ناحية أخرى، أعلنت سويسرا عن أول حالة وفاة بفيروس كورونا، وذلك بعد أن أعلنت أمس ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة
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فيروس- كورونا (12)

كورونا: شفاء أول مصاب بالكويت.. وإغلاق مسجد روما

أعلن وزير الصحة الكويتى الدكتور باسل الصباح، في بيان صحفي، اليوم الخميس شفاء أول حالة من مصابى فيروس كورونا المستجد في الكويت، موضحا أن الحالة التي تم شفاؤها هي لمريض كويتي، يبلغ من العمر 34 عاما. من ناحية أخرى، علن المركز الثقافي الإسلامي في إيطاليا، المعروف باسم جامع روما الكبير، في بيان له، اليوم، أنه ابتداء من يوم غد الجمعة، سيعلق الأنشطة الدينية بما فيها صلاة الجمعة في سياق حالة الطوارئ التي يفرضها انتشار فيروس كورونا، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "آكي" الإيطالية.
فيروس- كورونا (12)

كورونا: اشتباه في إصابات بـ«بيت لحم».. وإغلاق مدارس إيران

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، باشتباهها بوجود إصابات بفيروس "كورونا" في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية. وقالت وزارة الصحة في بيان مقتضب: "إن هناك عددا من الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد في أحد فنادق محافظة بيت لحم"، مضيفة: "إن الوزارة تجري الفحوصات اللازمة للتأكد، وأنها بانتظار النتائج كي يتم إطلاع الجمهور عليها فور صدورها" وأعلنت الصحة صباح اليوم، عن تحويلها مركز الإدمان في بيت لحم إلى مركز للفحص وعلاج مصابي كورونا.
فيروس- كورونا (13)

كورونا: 113 مليار دولار خسائر للطيران وشفاء 3 حالات

حذر ألكسندر دي جونياك رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي، اليوم الخميس، من أن صناعة الطيران قد تخسر عائدات تصل إلى 113 مليار دولار هذا العام بسبب فيروس كورونا الجديد، إذ ينتشر الوباء بسرعة في جميع أنحاء العالم، وجاءت تصريحات دي جونياك، عقب اجتماع في سنغافورة قال فيه: "إن تلاحق الأحداث بسبب فيروس كورونا المستجد لم يسبق له مثيل"، وأضاف، "خلال ما يزيد عن شهرين بقليل، مرت مجالات الصناعة في معظم أنحاء العالم بمنعطفا دراماتيكيا نحو الأسوأ"، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وكالة "أ ف ب".
فيروس- كورونا (17)

كورونا/كربلاء تلغي صلاة الجمعة و50 مليار دولار خسائر

قررت السلطات في كربلاء العراقية، صباح اليوم الخميس، إلغاء صلاة الجمعة غدًا؛ بسبب الخوف من انتشار فيروس كورونا، وذلك حسبما ذكره موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. من ناحية أخرى، نشر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (لأونكتاد)، ومقره جنيف، اليوم، تقريرا تناول تأثير فيروس كورونا في التجارة بين الدول، وتقييم الآثار الاقتصادية المرتبطة بالتفشى، بمختلف درجاته، الذى شهدته الكثير من دول العالم، ومن بينها الصين.
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دونالد ترامب

ترامب يتبرع براتب 3 أشهر لمحاربة فيروس كورونا

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام، في تغريدة نشرتها على "تويتر"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تبرع براتبه للربع الأخير من 2019، والبالغ 100 ألف دولار، لدعم جهود التصدى لفيورس كورونا فى البلاد، قائلة: "لقد التزم الرئيس دونالد ترامب بالتبرع براتبه أثناء وجوده في منصبه. تنفيذا لهذا الوعد وحماية للشعب الأمريكي، فإنه يتبرع براتبه للربع الأخير من 2019 لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية من أجل دعم الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا واحتوائه ومكافحته"، وأرفقت التغريدة بصورة شيك بالمبلغ.
كورونا 2

ارتفاع حالات الإصابة بـ«كورونا» في أمريكا لـ27 مصابا

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 27، مشيرة إلى 9 حالات وفاة من بين المصابين، مؤكدة أن جميع الوفيات الجديدة سجلت في ولاية واشنطن، بحسب ما ذكرته روسيا اليوم في نبأ عاجل لها قبل قليل. وأعلنت الولايات المتحدة، الأحد، تسجيل ثاني حالة وفاة من جراء فيروس كورونا المستجد في مدينة سياتل بولاية واشنطن شمال غربي البلاد. وتوفي رجل سبعيني من جراء إصابته بفيروس كورونا في سياتل، وفقا للسلطات الصحية، ليكون بذلك ثاني شخص يتوفى جراء الفيروس على الأراضي الأمريكية.
ترامب (2)

صحيفة: ترامب يضغط للإسراع في إنتاج علاج لـ«كورونا»

ذكرت صحيفة (نيويورك تايمز)، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يضغط على صناعة العقاقير الصيدلانية من أجل الإسراع في تطوير اللقاحات والعلاجات لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، وألمح إلى احتمالية فرض مزيد من القيود على السفر لضمان بقاء الأشخاص المصابين بالفعل خارج الولايات المتحدة، قائلا إن ترامب أعلن خلال اجتماع مع الرؤساء التنفيذيين لشركات الأدوية في البيت الأبيض، أن إدارته ستعمل على تقليل العقبات التنظيمية أمام صناعة العلاجات، لكنه حذر أنه حتى مع اتباع المسار السريع، فقد يستغرق الأمر ما بين عام إلى 18 شهرا لصناعة لقاح يمكن توزيعه على نطاق واسع.
وفاة- أول- إيرانيين- بفيروس -كورونا

رسميًا.. وفاة أول حالة مصابة بالكورونا في واشنطن

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، أول حالة وفاة مصابة بفيروس كورونا، إذ قالت مصارد حكومية إن حالة الوفاة سجلت في ولاية واشنطن، وفقًا لما ذكرته روسيا اليوم. وأعلنت وزارة الصحة الأمريكية، الخميس الماضي، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، غير متصلة بمناطق تفش معروفة للفيروس، في مؤشر على إمكانية أن يكون الفيروس منتشر بالفعل في البلاد، إذ ذكرت وكالة «بلومبرج» للأنباء، نقلا عن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أنه لا يبدو أن المريض سبق أن سافر إلى الصين أو اختلط بأي حالات إصابة بالفيروس.
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