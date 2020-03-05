رياضة

الزمالك: ننتظر العدالة التحكيمية أمام الترجي

٠٥ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٢٥ م
الزمالك - الترجي
الزمالك - الترجي
أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة الزمالك، أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الإفريقي على الترجي، سوف تؤثر على الفريق التونسي خلال لقاء الإياب، حيث قال أنور في تصريحات تليفزيونية: "لم يتم إخطارنا بشكل رسمي بهذه العقوبات، ولكن في حالة فرضها فسوف يتأثر بها الفريق التونسي". وأضاف عضو الزمالك: "ننتظر العدالة التحكيمية في مواجهة الإياب ونأمل أن يتحقق ذلك على ملعب رادس، وأن يكون الفريق الفائز هو الذي يستحق تذكرة التأهل للدور نصف النهائي، ولاعبو الزمالك يسعون لتأكيد تفوقهم على الترجي من جديد، ولا ننظر لغيابات الفريق التونسي، ولكن إلى هدف تخطي هذا الدور".
وأصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مساء الأربعاء، عقوبات كبيرة على لاعبي ومدربي الترجي الرياضي التونسي قبل 48 ساعة من مباراة الزمالك المصري، ويحل الزمالك ضيفًا ثقيلاً على الترجي غدا الجمعة، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة وانتهت بفوز الزمالك (3-1)،
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وليد العطار - عمرو الجنايني

اتحاد الكرة يكشف تفاصيل التعاقد على تقنية الـ«VAR»

قال عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة المصري إن تطبيق تنقية الفيديو "VAR" في الدوري المصري إنجاز تاريخي فخور بتحقيقه، مشيرا إلى أن الشركة التي تتولى إدارة المشروع هي ذاتها التي تديره في الدوريين الإيطالي والإسباني، وذلك في مؤتمر عقده يوم الخميس. وصرح رئيس اتحاد الكرة قائلا: "فخور بتنفيذ اتحاد الكرة لوعود تطبيق تقنية حكم الفيديو في الدوري المصري، ما حدث كان إنجازا تاريخيا، وعدنا منذ تولي المهمة يوم 24 أغسطس الماضي بعد تولي المهمة بتطبيقها في المسابقة، الكل كان يتخوف من عدم تنفيذ الوعد والذي كان تحديا كبيرا".
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شوبير يكشف تعديلات فايلر لتشكيل الأهلي أمام صن داونز

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن رينيه فايلر مدرب الأهلي، يخطط لإجراء عدد من التعديلات في خطة وتشكيل الأهلي، أمام صن داونز، السبت المقبل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث قال شوبير: "الأقرب حدوث بعض التعديلات في مركز رأس الحربة، وخط الوسط، والجبهة اليسرى، وبعض التعديلات قد تدخل على طريقة اللعب، وربما يعتمد الأهلي على 3 لاعبين في خط الوسط". وتابع شوبير: "قد يدخل بادجي في التشكيل الأساسي، أو يشارك متولي بجانب السولية وديانج، مع عودة رامي ربيعة لقب الدفاع بجانب ياسر إبراهيم، ومن الممكن مشاركة أيمن أشرف، رغم مشاركة معلول بالتدريبات، مؤخرا".
طارق- العشري

طارق العشري: لم أفرض أسلوبي على المصري

أكد طارق العشري، مدرب المصري، أنه تولى تدريب الفريق في وقت صعب للغاية، في ظل النتائج السلبية التي حققها وكان آخرها الخسارة أمام المقاولون في الكأس، علمًا بأن المصري يستعد لمواجهة مضيفه نهضة بركان المغربي، في كأس الكونفيدرالية. وقال العشري: "توليت الفريق في توقيت صعب. كان أمامنا تحديا كبيرا في مباراتي نهضة بركان، المباراة الأولى انتهت (2-2) ويتبقى المواجهة الحاسمة التي ستحدد الفريق المتأهل للدور قبل النهائي، واللاعبون ظهروا بمستوى جيد في مباراة الذهاب خصوصا في خط الدفاع، الذي تحمل المسئولية على الرغم من الغيابات التي يعاني منها الفريق".
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ميدو: جماهير تونس تسبق مصر في التفكير

يرى أحمد حسام "ميدو"، نجم نادي الزمالك السابق، أن جماهير تونس تسبق نظيرتها في مصر في التفكير، وذلك حسبما أفاد عبر حسابه الشخصي على موق التواصل الاجتماعي تويتر. وكتب نجم المنتخب الوطني السابق: "تونس ناس سابقينا شوية في التفكير فيما يخص فكرة التشجيع هتلاقي جمهور الأفريقي والنجم والصفاقسي بيعلنوا عادي فرحتهم إن الزمالك كسب الترجي ومفيش حد هيطلعهم كفرة ومش وطنيين، قول رأيك بشجاعة وشجع ناديك بس، مش عيب ولا حرام ولا بقيت جاسوس، ولما المنتخب يلعب كلنا نقف جنب بعض ونشجع مصر".
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مرتضى للجنايني: لو وقفت على دماغك لن ألعب قمة الدوري

هاجم مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية والمسؤولة عن إدارة اتحاد الكرة بصورة مؤقتة، وذلك حسبما أفاد في تصريحات عبر شاشة "الزمالك". وقال رئيس الزمالك: "لو وقفت على رأسك لن أواجه الأهلي يوم 24، الفريق سيعود من الإمارات يوم 22،، والجنايني جاء لإدارة الاتحاد بصورة خاطئة لكن سأجعله يسير صح". وواصل مرتضى منصور هجومه على رئيس اللجنة الخماسية، قائلاً: "الجميع اتصل بي لتهنئتي بعد فوز الفريق بالسوبر الأفريقي إلا الجنايني الزمالكاوي بغله لم يتصل بي".
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أمير مرتضى: السوبر لن يكون أخر بطولة هذا الموسم

أبدى أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم بالزمالك أمله أن يكون كأس السوبر الإفريقي بداية لمزيد من التتويجات في الموسم الحالي، وذلك حسبما أفاد في تصريحات عبر شاشة الزمالك. وتوج الزمالك بطلاً لكأس السوبر الأفريقي للمرة الرابعة في تاريخه، وذلك بعد فوزه على الترجي التونسي 3 ـ 1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الجمعة بستاد ثاني بن جاسم بنادي الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة. سجل أهداف الزمالك كل من يوسف أوباما والمغربي أشرف بن شرقي "هدفين" في الدقائق 2 و 58، و95 فيما أحرز هدف الترجي، الجزائري عبد الرؤوف بن غيث في الدقيقة 54 من ركلة.
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قبل موقعة السوبر.. ماذا قدم كارتيرون أمام الترجي؟

تترقب الملايين من جماهير كرة القدم في مصر وتونس لقاء القمة بين الزمالك بطل كاس الكونفدرالية والترجي التونسي بطل دوري الأبطال في نهائي النسخة رقم 28 لكأس السوبر الأفريقي الذي يقام اليوم الجمعة، في تمام الساعة السادسة مساءً، على ملعب ثاني بن جاسم بالعاصمة القطرية الدوحة تحت إدارة الدولي الجنوب أفريقي فيكتور جوميز. صدام مُعتاد خلال آخر عامين، بين الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، والترجي التونسي، سيتجدد اليوم، بالعاصمة القطرية الدوحة، على اللقب القاري.
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