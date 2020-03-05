الزمالك: ننتظر العدالة التحكيمية أمام الترجي

٠٥ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٢٥ م

الزمالك - الترجي

أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة الزمالك، أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الإفريقي على الترجي، سوف تؤثر على الفريق التونسي خلال لقاء الإياب، حيث قال أنور في تصريحات تليفزيونية: "لم يتم إخطارنا بشكل رسمي بهذه العقوبات، ولكن في حالة فرضها فسوف يتأثر بها الفريق التونسي". وأضاف عضو الزمالك: "ننتظر العدالة التحكيمية في مواجهة الإياب ونأمل أن يتحقق ذلك على ملعب رادس، وأن يكون الفريق الفائز هو الذي يستحق تذكرة التأهل للدور نصف النهائي، ولاعبو الزمالك يسعون لتأكيد تفوقهم على الترجي من جديد، ولا ننظر لغيابات الفريق التونسي، ولكن إلى هدف تخطي هذا الدور".

وأصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مساء الأربعاء، عقوبات كبيرة على لاعبي ومدربي الترجي الرياضي التونسي قبل 48 ساعة من مباراة الزمالك المصري، ويحل الزمالك ضيفًا ثقيلاً على الترجي غدا الجمعة، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة وانتهت بفوز الزمالك (3-1)،

وأصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مساء الأربعاء، عقوبات كبيرة على لاعبي ومدربي الترجي الرياضي التونسي قبل 48 ساعة من مباراة الزمالك المصري، ويحل الزمالك ضيفًا ثقيلاً على الترجي غدا الجمعة، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.



وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة وانتهت بفوز الزمالك (3-1)، قد شهدت أحداثًا مؤسفة من قبل لاعبي ومدربي الترجي، خاصة بعد الهدف الثاني للأبيض الذي سجله النجم المغربي أشرف بن شرقي.



واعترض لاعبو الترجي بشدة على قرار الحكم المغربي رضوان جيد، باحتساب الهدف، وأدى ذلك إلى طرد محمد علي بن رمضان لاعب باب سويقة، وقرر الكاف إيقاف قائد الترجي خليل شمام 6 مباريات، وكل من اللاعب عبد الرؤوف بن غيث، والمدير الفني معين الشعباني ومساعده مجدي تراوي 4 مباريات، مع تغريم عناصر فريق باب سويقة 140 ألف دولار.



