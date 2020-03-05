السبت.. قطع المياه عن بعض الأحياء بـ«أكتوبر»

٠٥ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٣١ م

قطع المياه - صورة أرشيفية

قال شريف الشربيني رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، في بيان له، اليوم الخميس، إنه سيتم قطع المياه عن عدة مناطق بالمدينة بجانب انخفاض ضغط المياه بالمنطقة الصناعية، ابتداء من الساعة السادسة صباح بعد غد السبت ولمدة 12 ساعة، نظرا لتنفيذ أعمال ربط خط التغذية قطر 1000 مم المغذي لتلك المناطق، موضحا أن جهاز المدينة يهيب بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات توفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وأنه يتم تلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي على مدار الـ24 ساعة، من خلال الخط الساخن (15100)، الخاص بالمدن الجديدة.

من ناحية أخرى، اجتمع الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، في أوائل شهر فبراير الماضي، مع رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات والقيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة، لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وكافة مشروعات وأعمال الوزارة الجارية، وعرض الموقف