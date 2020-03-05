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السبت.. قطع المياه عن بعض الأحياء بـ«أكتوبر»

٠٥ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٣١ م
قطع المياه - صورة أرشيفية
قطع المياه - صورة أرشيفية
قال شريف الشربيني رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، في بيان له، اليوم الخميس، إنه سيتم قطع المياه عن عدة مناطق بالمدينة بجانب انخفاض ضغط المياه بالمنطقة الصناعية، ابتداء من الساعة السادسة صباح بعد غد السبت ولمدة 12 ساعة، نظرا لتنفيذ أعمال ربط خط التغذية قطر 1000 مم المغذي لتلك المناطق، موضحا أن جهاز المدينة يهيب بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات توفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وأنه يتم تلقي شكاوى مياه الشرب والصرف الصحي على مدار الـ24 ساعة، من خلال الخط الساخن (15100)، الخاص بالمدن الجديدة.
من ناحية أخرى، اجتمع الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، في أوائل شهر فبراير الماضي، مع رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات والقيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة، لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وكافة مشروعات وأعمال الوزارة الجارية، وعرض الموقف
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الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

الصحة: «قوائم الانتظار» أجرت 413 ألف عملية جراحية

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الانتهاء من إجراء 413 ألفا و201 عملية جراحية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمنع تراكم قوائم انتظار جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو 2018 وحتى الآن. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد العمليات التي تم إجراؤها تضمن 159 ألفا و774 عملية قسطرة قلب، و24 ألفا و349 جراحة قلب مفتوح، و145 ألفا و576 جراحة رمد.
فيروس- كورونا (11)

تسجيل أول حالة إصابة إيجابية لمصري بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، عن اكتشاف حالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) داخل البلاد لمواطن مصري عائد من الخارج. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحالة المكتشفة لمواطن مصري يبلغ من العمر 44 عاما عائد من دولة صربيا مرورا بفرنسا "ترانزيت" لمدة 12 ساعة وفور عودته لمصر لم تظهر عليه أي أعراض وبعد أيام قليلة بدأت تظهر عليه أعراض بسيطة، فتوجه إلى المستشفى حيث تم إجراء التحاليل المعملية له والتي جاءت إيجابية، اليوم الخميس، وجاري نقله الآن إلى مستشفى العزل المخصص لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
سامح-شكري (1)

شكري: موقفنا ثابت من دعم أمن واستقرار دول الخليج

استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الخميس، الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، لاستعراض أوجه العلاقات الثنائية المُتميزة بين البلدين الشقيقين والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزيرين أكدا على العلاقات الاستراتيجية الوطيدة التي تجمع البلدين والتطور الملحوظ الذي تشهده أوجه التعاون الثنائي، وأهمية الاستمرار في الدفع قدما بمختلف أطر التعاون خلال الفترة المقبلة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (14)

غدا انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة.. وأمطار على القاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس مائل للدفء نهارا بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل نهارا بارد ليلا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للحرارة نهارا بارد ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، مع فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، وتكون رعدية أحيانا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتكون الرياح نشطة على الأنحاء كافة.
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انقطاع-مياه

قطع المياه عن 4 مناطق بالجيزة لمدة 4 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، في بيان لها، اليوم الإثنين، عن قطع المياه عن 4 مناطق، هي: "حي الوراق، وحي شمال الجيزة، وحي العجوزة، وحي بولاق الدكرور" وذلك اعتبارا من الساعة الثانية عشرة منتصف ليل اليوم، وحتى الساعة الرابعة فجر غد الثلاثاء، وذلك لمدة 4 ساعات، مرجعة الانقطاع لتنفيذ الشركة بأعمال صيانة بمحطة مياه إمبابة ضمن برنامج العمرات السنوية. وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.
سد- النهضة -الجديد (1)

وزير الري يصل إلى واشنطن لاستكمال مباحثات سد النهضة

وصل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والوفد الفني المرافق له، لاستكمال جلسات التفاوض حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، والتي تعقد على مدار يومي غد وبعد غد. وذكر بيان لوزارة الري اليوم الثلاثاء أن هذه الجلسات تعقد بحضور وزراء الخارجية والري والوفود الفنية والقانونية من الدول الثلاث "مصر، السودان، إثيوبيا"، وبرعاية وزير الخزانة الأمريكي، وبمشاركة البنك الدولي، وذلك لاستكمال المباحثات بخصوص قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة.
انقطاع-مياه

غدًا.. قطع مياه الشرب عن 5 مناطق بالقاهرة 12 ساعة

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة، قطع المياه غدًا الأربعاء، عن عدة مناطق بالمنطقة الشرقية لمدة 12 ساعة؛ لتحويل مسار خط المياه قطر 1000م3 بشارع فريد سميكة ضمن أعمال تطوير كباري مصر الجديدة. وأضحت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، أنه تقرر قطع المياه عن مناطق "عين شمس الشرقية - عرب الجسر - شارع عزيز المصري ومتفرعاته - عزبة النخل الشرقية – الهايكستب"، وذلك اعتبارًا من الساعة 9 صباح غد وحتى الساعة 9 من مساء نفس اليوم.
انقطاع-مياه

غدا.. انقطاع المياه 12 ساعة عن 5 مناطق بالقاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة،، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن انقطاع المياه عن مناطق (عين شمس الشرقية، منطقة عرب الجسر، شارع عزيز المصرى ومتفرعاتة، منطقة عزبة النخل الشرقية، منطقة الهايكستب)، نظرا لقيامها بتحويل مسار خط المياه قطر 1000 م3 بشارع فريد سميكة ضمن أعمال تطوير كبارى مصر الجديدة، وذلك اعتبارا من الساعة التاسعة صباح غد الأربعاء وحتى الساعة التاسعة مساء نفس اليوم، وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.
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