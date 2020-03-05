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لماذا تراجع نشاط القطاع الخاص في مصر؟

تراجع مؤشر مديري المشتريات للشهر السابع على التوالي، نتيحة استمرار تراجع نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال شهر فبراير الماضي، نتيجة انخفاض معدل الإنتاج
تحرير:رنا عبد الصادق ٠٥ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٣٢ م
الصناعة
الصناعة
أظهر مؤشر «آي.إتش.إس ماركت» لمديري المشتريات بمصر، استمرار تراجع أنشطة القطاع الخاص غير النفطي للشهر السابع على التوالي بنهاية شهر فبراير الماضي. وقال التقرير، إن الركود الذي يعاني منه القطاع الخاص غير النفطي في مصر استمر خلال شهر فبراير الماضي في ظل انخفاض الطلبيات الجديدة والإنتاج والتوظيف. وأوضحت المجموعة في تقريرها الشهري، أن المؤشر الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي، ارتفع إلى 47.1 نقطة عن قراءة شهر يناير، والتي كانت الأدنى في 3 سنوات عند 46 نقطة، لكن استمرار المؤشر دون مستوى 50 نقطة يشير إلى ضعف نشاط القطاع الخاص غير النفطي.
ما مؤشر مديري المشتريات؟هو عبارة عن مؤشر اقتصادي يقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل ويظهر ظروف العمل والتشغيل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ويهدف إلى تقديم صورة واضحة عن ظروف العمل الحالية، وإلى صناع القرار في الشركات وللمحللين الماليين، إلى جانب مديري المشتريات، والرؤساء التنفيذيين في الشركات.ويستند
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بورصة (1)

البورصة تربح 7.9 مليار جنيه في ختام تعاملات الأسبوع

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية في ختام جلسة تعاملات نهاية الأسبوع اليوم، الخميس، على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعًا بعمليات شراء المصريين، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 7.9 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى نحو 644.479 مليار جنيه، في مقابل نحو 636.507 مليار جنيه خلال جلسة أمس، الأربعاء. و صعد المؤشر الرئيسي للبورصة "اى جى اكس30" بنسبة 1.36 %، بما يعادل 165 نقطة لينهي تعاملاته عند مستوى 12347 نقطة، كما ارتفع المؤشر الثانوي "اى جى اكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.76 %، بما يعادل 31.55 نقطة ليغلق عند مستوى 1172.8 نقطة.
اسعار-الذهب-دهب (6)

أسعار الذهب تعاود الهبوط وعيار 21 يسجل 715 جنيه

شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي 5 جنيهات، وذلك رغم صعود سعر المعدن الأصفر عالميًا، وسجل سعر الأوقية نحو 1644 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار.
بورصة

البورصة تربح 6 مليارات جنيه في مستهل التعاملات

استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم، الخميس، على صعود جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6.279 مليار جنيه مسجلا نحو 642.786 مليار جنيه، في مقابل نحو 636.507 مليار جنيه خلال جلسة أمس، الأربعاء. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى نحو 12212 نقطة، وارتفع مؤشر EGX70EWI لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.47% نقطة ليصل إلى مستوى 1141، كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 1243 نقطة.
معاشات (4)

التضامن: صرف 7 مليارات جنيه من معاشات شهر مارس

قالت وزارة التضامن الاجتماعي في بيان لها اليوم، الخميس، إن الأسبوع الأول من شهر مارس شهد صرف معاشات بقيمة 7 مليارات جنيه بإجمالي حركات صرف 4.56 مليون حركة. جاء ذلك بحسب تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص لمتابعة صرف معاشات شهر مارس على مدى ساعات اليوم، والذي تلقته نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والذي أشار إلى انتظام عمليات صرف المعاشات في ختام الأسبوع الأول. وقالت الوزارة، إن عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي خلال الأسبوع الأول من الشهر بلغ نحو 653 ألف حالة.
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كورونا

هل يصمد الاقتصاد المصري في مواجهة فيروس كورونا؟

تعد الأزمة الصحية في الصين اختبارا للنظام الاقتصادي العالمي ككل، كما أنها تضع ضغوطا إضافية وغير متوقعة على الازدهار الاقتصادي الهشة، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال. وأشارت الصحيفة إلى أن المزيد من الدول تغلق حدودها مع الصين وتعلق رحلات الطيران من وإلى الأراضي الصينية، كما أن من المحتمل أن تغلق المصانع في الصين لأسابيع. وتشير المعلومات إلى أن فيروس كورونا المستجد يتسبب في وفاة 2% من المصابين به، وهو ما يشكل خطورة كبيرة على اقتصاديات الدول ومنها مصر. وقال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن فيروس كورونا يمكن أن يعطل المشروعات الصينية في مصر.
كورونا

كورونا: وفاة 1355 شخصا بالصين.. وحجر صحي في فيتنام

أعلنت فيتنام، اليوم الخميس، أنها ستفرض حجرا صحيا على منطقة قريبة من هانوي يسكنها 10 آلاف شخص، خشية تفشي فيروس كورونا. وجاء في بيان لوزارة الصحة الفيتنامية: "اعتبارا من 13 فبراير 2020 سنقوم بشكل عاجل بتطبيق مهمة عزل وفرض حجر صحي على منطقة الوباء في سون لوي"، مضيفا: "الفترة الزمنية للحجر الصحي هي 20 يوما"، حسبما نقل موقع "سكاي نيوز" بالعربية عن وكالة "فرانس برس". وكانت فيتنام قد أعلنت عن 15 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، من بينها 5 حالات في سون لوي.
كورونا 5

شعبة الأدوية: مصر تستورد 300 مليون كمامة طبية سنويا

قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه خلال الفترة الأخيرة وخاصة منذ انتشار فيروس كورونا في الصين، قد زاد الطلب بشكل كبير على الكمامات داخل مصر، موضحا أنه في الظروف العادية فإن هذه الكمامات يتم استخدامها في المستشفيات والعناية المركزة، وغرف العمليات، بالإضافة إلى مصانع الأدوية، ومصانع الأدخنة وغيرها. وأضاف عوف، أنه يوجد داخل مصر 10 مصانع خاصة بانتاج الكمامات الطبية، لافتا إلى أنه تم توفير خطوط الانتاج الخاصة بالكمامات منذ أزمة مرض أنفلونزا الخنازير خلال عام 2008، وكانت وقتها تنتج حوالي 80 مليون كمامة سنويا.
فيروس-كورونا (2)

الصين: ارتفاع حصيلة وفيات كورونا إلى 1113 شخصا

ارتفعت، اليوم الأربعاء، حصيلة الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد في الصين إلى 1113 شخصا، بعد أن أبلغت مقاطعة هوبي عن 94 حالة وفاة جديدة. وفي تحديثها اليومي للوضع المتعلق بانتشار الفيروس، أكدت اللجنة الصحية في هوبي أيضا تسجيل 1638 إصابة جديدة في المقاطعة التي تقع في وسط البلاد، والتي كانت البؤرة التي انتشر منها الفيروس في ديسمبر الماضي. وأكد مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أمس الثلاثاء، أن فيروس كورونا المستجد يشكل تهديدا خطيرا جدا للعالم.
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