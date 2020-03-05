مدبولي يفتتح هرم زوسر: ترميمه تكلف 104 ملايين جنيه

٠٥ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٣٧ م

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - صورة أرشيفية

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، افتتاح هرم زوسر المدرج بمنطقة سقارة الأثرية للزيارة لأول مرة منذ 14 عاما، وذلك بعد الانتهاء من مشروع ترميمه بتكلفة أكثر من 104 ملايين جنيه وتطوير المنطقة المحيطة به، قائلا إن هرم زوسر أقدم بناء حجري في العالم، وإن الدولة تولي أهمية قصوى بترميم العديد من المشروعات الأثرية من مختلف الحضارات بمئات الملايين من الجنيهات لاحياء تراثنا الحضاري، جاء ذلك في أثناء مؤتمر صحفي عقده بمنطقة آثار سقارة.

وذكر مدبولي أن الحفاظ على التراث لا يقل أهمية عن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين، مشيرا إلى أنه تم خلال الفترة الماضية افتتاح مشروع ترميم المعبد اليهودي والمتحف القومي للحضارة إلى جانب الاستعداد لافتتاح المتحف المصري الكبير.وأكد أن ترميم هرم زوسر يعد أحد أهم