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مدبولي يفتتح هرم زوسر: ترميمه تكلف 104 ملايين جنيه

٠٥ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٣٧ م
مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - صورة أرشيفية
مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - صورة أرشيفية
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، افتتاح هرم زوسر المدرج بمنطقة سقارة الأثرية للزيارة لأول مرة منذ 14 عاما، وذلك بعد الانتهاء من مشروع ترميمه بتكلفة أكثر من 104 ملايين جنيه وتطوير المنطقة المحيطة به، قائلا إن هرم زوسر أقدم بناء حجري في العالم، وإن الدولة تولي أهمية قصوى بترميم العديد من المشروعات الأثرية من مختلف الحضارات بمئات الملايين من الجنيهات لاحياء تراثنا الحضاري، جاء ذلك في أثناء مؤتمر صحفي عقده بمنطقة آثار سقارة.
وذكر مدبولي أن الحفاظ على التراث لا يقل أهمية عن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين، مشيرا إلى أنه تم خلال الفترة الماضية افتتاح مشروع ترميم المعبد اليهودي والمتحف القومي للحضارة إلى جانب الاستعداد لافتتاح المتحف المصري الكبير.وأكد أن ترميم هرم زوسر يعد أحد أهم
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الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

الصحة: «قوائم الانتظار» أجرت 413 ألف عملية جراحية

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الانتهاء من إجراء 413 ألفا و201 عملية جراحية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمنع تراكم قوائم انتظار جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو 2018 وحتى الآن. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد العمليات التي تم إجراؤها تضمن 159 ألفا و774 عملية قسطرة قلب، و24 ألفا و349 جراحة قلب مفتوح، و145 ألفا و576 جراحة رمد.
فيروس- كورونا (11)

تسجيل أول حالة إصابة إيجابية لمصري بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، عن اكتشاف حالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) داخل البلاد لمواطن مصري عائد من الخارج. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحالة المكتشفة لمواطن مصري يبلغ من العمر 44 عاما عائد من دولة صربيا مرورا بفرنسا "ترانزيت" لمدة 12 ساعة وفور عودته لمصر لم تظهر عليه أي أعراض وبعد أيام قليلة بدأت تظهر عليه أعراض بسيطة، فتوجه إلى المستشفى حيث تم إجراء التحاليل المعملية له والتي جاءت إيجابية، اليوم الخميس، وجاري نقله الآن إلى مستشفى العزل المخصص لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
سامح-شكري (1)

شكري: موقفنا ثابت من دعم أمن واستقرار دول الخليج

استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الخميس، الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، لاستعراض أوجه العلاقات الثنائية المُتميزة بين البلدين الشقيقين والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزيرين أكدا على العلاقات الاستراتيجية الوطيدة التي تجمع البلدين والتطور الملحوظ الذي تشهده أوجه التعاون الثنائي، وأهمية الاستمرار في الدفع قدما بمختلف أطر التعاون خلال الفترة المقبلة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (14)

غدا انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة.. وأمطار على القاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس مائل للدفء نهارا بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل نهارا بارد ليلا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للحرارة نهارا بارد ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، مع فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، وتكون رعدية أحيانا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتكون الرياح نشطة على الأنحاء كافة.
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هرم زوسر

استغرق ترميمه 14 عاما.. مدبولي يفتتح هرم زوسر المدرج

يفتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مشروع ترميم وتطوير منطقة سقارة بالجيزة، بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتطوير المنطقة المحيطة به، ويرافقه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وعدد من الوزراء والمسؤولين. وقال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن ترميم هرم زوسر أهم مشاريع الترميم التي تنفذها الوزارة، فهو أقدم بناء حجري في العالم، وشمل مشروع الترميم أعمال درء الخطورة، والترميم الخارجي والداخلي للهرم شمل تطوير مسارات الزيارة المؤدية للهرم والممرات الداخلية المؤدية لبئر الدفن.
مصطفى-مدبولي

المعاملة بالمثل.. مصر تحظر دخول القطريين بسبب كورونا

أعلنت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حظر دخول المواطنين القطريين والقادمين عن طريق نقاط وسيطة، وكذا جميع المسافرين حاملي الجنسية القطرية حتى في حال حملهم لإقامة سارية في مصر اعتبارا من يوم غد الجمعة المقبل. وصرح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه تقرر تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وحظر دخول المُواطنين القطريين، والقادمين عن طريق نقاط وسيطة، وكذا جميع المسافرين الحاملين للجنسية القطرية، حتى في حالة حملهم لإقامة سارية في مصر، اعتبارا من بداية يوم الجمعة 6 مارس، وحتى إشعار آخر".
مصطفى-مدبولي

الوزراء: تلقينا 284 شكوى من 12 محافظة بشأن الأمطار

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، تقريرا من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، تضمن متابعة لما تم تسجيله ورصده من شكاوى وبلاغات من المواطنين تتعلق بتداعيات وآثار الأمطار الغزيرة التى سقطت على بعض المناطق فى عدد من المحافظات. وفى مستهل التقرير، أشار الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إلى أنه تنفيذا لتوجيهات مدبولي، بأهمية فتح المزيد من قنوات التواصل مع المواطنين، لتلقى ورصد أى شكاوى تتعلق بتداعيات التقلبات فى حالة الطقس، تم التنسيق مع مختلف الجهات المعنية للتعامل السريع مع شكاوى المواطنين للتخفيف من آثارها.
مصطفى-مدبولي

شراء مستلزمات مواجهة كورونا.. الوزراء يصدر 9 قرارات

وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، في أثناء انعقاد الاجتماع الأسبوعى على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام، الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، مع تطبيق الملاحظات التي تم إبداؤها من الوزراء، ويأتي التعديل في ضوء مرور 29 عاما على صدور قانون شركات قطاع الأعمال العام، والتي شهدت تغيرات كثيرة خاصة على المستوى الاقتصادي، كانت تستوجب تطوير القواعد المنظمة للشركات المملوكة للدولة لمواكبة هذه المتغيرات.
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