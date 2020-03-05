كورونا: 113 مليار دولار خسائر للطيران وشفاء 3 حالات

٠٥ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٤١ م

كورونا - صورة أرشيفية

حذر ألكسندر دي جونياك رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي، اليوم الخميس، من أن صناعة الطيران قد تخسر عائدات تصل إلى 113 مليار دولار هذا العام بسبب فيروس كورونا الجديد، إذ ينتشر الوباء بسرعة في جميع أنحاء العالم، وجاءت تصريحات دي جونياك، عقب اجتماع في سنغافورة قال فيه: "إن تلاحق الأحداث بسبب فيروس كورونا المستجد لم يسبق له مثيل"، وأضاف، "خلال ما يزيد عن شهرين بقليل، مرت مجالات الصناعة في معظم أنحاء العالم بمنعطفا دراماتيكيا نحو الأسوأ"، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وكالة "أ ف ب".

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة البحرينية، في بيان لها، اليوم، تعافي 3 حالات إضافية من فيروس كورونا المستجد، مضيفة أن الحالات الثلاث لمواطن بحريني ومواطنة بحرينية ومواطنة سعودية، بحسب ما نشرته وكالة أبناء البحرين "بنا".وأشارت الوزارة إلى أنه تم إخراج الحالات الثلاث من مركز العزل والعلاج، وذلك بعد تلقيهم