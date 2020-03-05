طارق العشري: لم أفرض أسلوبي على المصري

٠٥ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٤٢ م

طارق العشري

أكد طارق العشري، مدرب المصري، أنه تولى تدريب الفريق في وقت صعب للغاية، في ظل النتائج السلبية التي حققها وكان آخرها الخسارة أمام المقاولون في الكأس، علمًا بأن المصري يستعد لمواجهة مضيفه نهضة بركان المغربي، في كأس الكونفيدرالية. وقال العشري: "توليت الفريق في توقيت صعب. كان أمامنا تحديا كبيرا في مباراتي نهضة بركان، المباراة الأولى انتهت (2-2) ويتبقى المواجهة الحاسمة التي ستحدد الفريق المتأهل للدور قبل النهائي، واللاعبون ظهروا بمستوى جيد في مباراة الذهاب خصوصا في خط الدفاع، الذي تحمل المسئولية على الرغم من الغيابات التي يعاني منها الفريق".

وتابع: "الحارسان أحمد عبد الفتاح ومحمد شحاتة، تحملا أيضا المسئولية في توقيت صعب، بعد إصابة الحارس الأساسي أحمد مسعود، وأتمنى من الجماهير مساندتهما، واللاعبون لياقتهم البدنية ضعيفة للغاية، الأمر الذي جعلني أقوم بزيادة الجرعات التدريبية".وأكمل: "اجتمعت مع اللاعبين عقب وصولنا المغرب، أكدت لهم أننا سنحارب

وتابع: "الحارسان أحمد عبد الفتاح ومحمد شحاتة، تحملا أيضا المسئولية في توقيت صعب، بعد إصابة الحارس الأساسي أحمد مسعود، وأتمنى من الجماهير مساندتهما، واللاعبون لياقتهم البدنية ضعيفة للغاية، الأمر الذي جعلني أقوم بزيادة الجرعات التدريبية".



وأكمل: "اجتمعت مع اللاعبين عقب وصولنا المغرب، أكدت لهم أننا سنحارب من أجل التأهل إلى الدور قبل النهائي، ولم نفقد الأمل، وسنبذل أقصى جهد لنا من أجل التأهل، والظهير الأيسر بهاء مجدي، حتى الأن لم يتماثل للشفاء من الإصابة".



وأتم: "لجنة المسابقات ضغطت مباريات الفريق خلال شهر مارس، وحتى الآن لم أفرض أسلوبي وطريقة لعبي على اللاعبين لضيق الوقت، والأداء الذي ظهر عليه الفريق في مباراة نهضة بركان، مجرد بداية، وأتمنى من الجماهير مساندة اللاعبين في الفترة المقبلة، وهم قادرون على إعادة الفريق إلى المسار الصحيح".

