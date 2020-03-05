رياضة

طارق العشري: لم أفرض أسلوبي على المصري

٠٥ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٤٢ م
طارق العشري
طارق العشري
أكد طارق العشري، مدرب المصري، أنه تولى تدريب الفريق في وقت صعب للغاية، في ظل النتائج السلبية التي حققها وكان آخرها الخسارة أمام المقاولون في الكأس، علمًا بأن المصري يستعد لمواجهة مضيفه نهضة بركان المغربي، في كأس الكونفيدرالية. وقال العشري: "توليت الفريق في توقيت صعب. كان أمامنا تحديا كبيرا في مباراتي نهضة بركان، المباراة الأولى انتهت (2-2) ويتبقى المواجهة الحاسمة التي ستحدد الفريق المتأهل للدور قبل النهائي، واللاعبون ظهروا بمستوى جيد في مباراة الذهاب خصوصا في خط الدفاع، الذي تحمل المسئولية على الرغم من الغيابات التي يعاني منها الفريق".
وتابع: "الحارسان أحمد عبد الفتاح ومحمد شحاتة، تحملا أيضا المسئولية في توقيت صعب، بعد إصابة الحارس الأساسي أحمد مسعود، وأتمنى من الجماهير مساندتهما، واللاعبون لياقتهم البدنية ضعيفة للغاية، الأمر الذي جعلني أقوم بزيادة الجرعات التدريبية".وأكمل: "اجتمعت مع اللاعبين عقب وصولنا المغرب، أكدت لهم أننا سنحارب
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وليد العطار - عمرو الجنايني

اتحاد الكرة يكشف تفاصيل التعاقد على تقنية الـ«VAR»

قال عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة المصري إن تطبيق تنقية الفيديو "VAR" في الدوري المصري إنجاز تاريخي فخور بتحقيقه، مشيرا إلى أن الشركة التي تتولى إدارة المشروع هي ذاتها التي تديره في الدوريين الإيطالي والإسباني، وذلك في مؤتمر عقده يوم الخميس. وصرح رئيس اتحاد الكرة قائلا: "فخور بتنفيذ اتحاد الكرة لوعود تطبيق تقنية حكم الفيديو في الدوري المصري، ما حدث كان إنجازا تاريخيا، وعدنا منذ تولي المهمة يوم 24 أغسطس الماضي بعد تولي المهمة بتطبيقها في المسابقة، الكل كان يتخوف من عدم تنفيذ الوعد والذي كان تحديا كبيرا".
الاهلي- وصن -داونز (4)

شوبير يكشف تعديلات فايلر لتشكيل الأهلي أمام صن داونز

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن رينيه فايلر مدرب الأهلي، يخطط لإجراء عدد من التعديلات في خطة وتشكيل الأهلي، أمام صن داونز، السبت المقبل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث قال شوبير: "الأقرب حدوث بعض التعديلات في مركز رأس الحربة، وخط الوسط، والجبهة اليسرى، وبعض التعديلات قد تدخل على طريقة اللعب، وربما يعتمد الأهلي على 3 لاعبين في خط الوسط". وتابع شوبير: "قد يدخل بادجي في التشكيل الأساسي، أو يشارك متولي بجانب السولية وديانج، مع عودة رامي ربيعة لقب الدفاع بجانب ياسر إبراهيم، ومن الممكن مشاركة أيمن أشرف، رغم مشاركة معلول بالتدريبات، مؤخرا".
الزمالك- والترجي (4)

الزمالك: ننتظر العدالة التحكيمية أمام الترجي

أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة الزمالك، أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الإفريقي على الترجي، سوف تؤثر على الفريق التونسي خلال لقاء الإياب، حيث قال أنور في تصريحات تليفزيونية: "لم يتم إخطارنا بشكل رسمي بهذه العقوبات، ولكن في حالة فرضها فسوف يتأثر بها الفريق التونسي". وأضاف عضو الزمالك: "ننتظر العدالة التحكيمية في مواجهة الإياب ونأمل أن يتحقق ذلك على ملعب رادس، وأن يكون الفريق الفائز هو الذي يستحق تذكرة التأهل للدور نصف النهائي، ولاعبو الزمالك يسعون لتأكيد تفوقهم على الترجي من جديد، ولا ننظر لغيابات الفريق التونسي، ولكن إلى هدف تخطي هذا الدور".
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الزمالك والمقاولون‎ (6)

المقاولون يكتسح المصري برباعية ويطيح به من كأس مصر

حقق فريق المقاولون العرب، فوزًا كبيرًا على نظيره المصري البورسعيدي، برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد المكس بالإسكندرية، ضمن مواجهات دور الستة عشر من منافسات بطولة كأس مصر، ليتأهل ذئاب الجبل إلى ربع نهائي الكأس، لملاقاة الاتحاد السكندري. المقاولون العرب، سيطر على مجريات اللعب، وسجل هدف التقدم، في الدقيقة 22، بعد عدة تمريرات في منتصف الملعب بين لاعبي المقاولون وصلت الكرة لمجلي، مررها من لمسة واحدة، إلى شكري نجيب، الذي أطلق تسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء، سكنت شباك محمد شحاتة حارس مرمى المصري.
الاهلي- والمصري (5)

الأهلي يكتسح المصري ويواصل سلسلة الانتصارات

واصل فريق الأهلي سلسلة الانتصارات، بالفوز على نظيره المصري، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على ملعب حرس الحدود بالإسكندرية، في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة من منافسات بطولة الدوري الممتاز. علي معلول، سجل هدف التقدم للأهلي، وأضاف جونيور جاي، الهدف الثاني، واختتم محمود كهربا ثلاثية الأحمر الذي رفع المارد الأحمر رصيده إلى 45 نقطة في صدارة جدول ترتيب البطولة المحلية، بفارق 13 نقطة عن المقاولون العرب، أقرب ملاحقيه، علمًا أن الأخير لعب مباراتين أكثر، في المقابل تجمد رصيد المصري عند 20 نقطة في المركز العاشر.
الاهلى-والمصرى

المصري يهدد بالانسحاب أمام الأهلي

أرسل نادي المصري البورسعيدي خطابا إلى اتحاد الكرة مطالبا بالالتزام بعدد الجماهير في مباراة الأهلي بالدوري الممتاز، وذلك حين يحل المارد الأحمر ضيفا على المصري على ملعب المكس "حرس الحدود" غدًا الجمعة في مباراة مؤجلة من الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري. وتتمسك إدارة المصري في خطابها بأن يقتصر عدد الحضور من كل فريق في المدرجات على أعضاء مجلس إدارة الناديين بواقع 15 فردا من كل ناد، وشدد الخطاب على عدم خوض المباراة حال مخالفة الأمر، وطالب بموافاة النادي بأسماء الصحفيين المعتمدين لهم بدخول المباراة وكذلك موظفي وإداريي النادي الأهلي.
بيراميدز- والمصري‎ (6)

المصري يطلب نقل مباراة نهضة بركان خارج مصر

يفكر نادي المصري البورسعيدي، في خوض مباراتي نهضة بركان المغربي، في ربع نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، خارج الديار، بعد رفض الجهات الأمنية السماح للنادي بخوض لقاء الذهاب في مدينة الإسماعيلية، وأكد طارق هاشم عضو مجلس إدارة المصري، أن ناديه تقدم بطلب رسمي من أجل خوض لقاء الذهاب في الكونفدرالية داخل بورسعيد على ملعب المريخ، لكن الإدارة في انعقاد دائم وتدرس نقل مواجهة الذهاب إلى تونس أو الجزائر نظرًا لقرب الدولتين من المغرب وعدم ممانعة الطرف المنافس.
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