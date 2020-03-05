الجيزة: غرامة 200 جنيه لإلقاء المخلفات في الشارع

٠٥ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٥١ م

قمامة - صورة أرشيفية

أعلنت محافظة الجيزة عن توقيع غرامة قدرها 200 جنيه على كل من يلقي القمامة والمخلفات فى الشارع او بالطريق الدائرى، بهدف تحقيق الردع العام والخاص للحد من انتشار ظاهرة إلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لذلك على نحو الذي يشكل خطورة تهدد البيئة والأفراد وتكدر سكينتهم فضلا عن تعريض أرواحهم وسلامتهم للخطر وإلحاق الضرر بممتلكاتهم ومصالحهم ومكتسباتهم، ويأتي ذلك وفقا لما حدده القانون رقم «38 لسنة 1967» في شأن النظافة العامة المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 2012 الذي تضمن تغليظ العقوبات لإلقاء المخلفات بالشارع.

ومن جانبه، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز وهيئة النظافة والتجميل بتوعية المواطنين بمخاطر إلقاء القمامة بنهر الطريق، وتعليق لافتات بالعديد من المناطق الحيوية لتوعية المواطنين بغرامة إلقاء المخلفات بالشارع.كما وجه راشد بوضع صناديق قمامة بجوار سلالم مشاة الطريق الدائري وتخصيص