الجيزة: غرامة 200 جنيه لإلقاء المخلفات في الشارع
٠٥ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٥١ م
قمامة - صورة أرشيفية
أعلنت محافظة الجيزة عن توقيع غرامة قدرها 200 جنيه على كل من يلقي القمامة والمخلفات فى الشارع او بالطريق الدائرى، بهدف تحقيق الردع العام والخاص للحد من انتشار ظاهرة إلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لذلك على نحو الذي يشكل خطورة تهدد البيئة والأفراد وتكدر سكينتهم فضلا عن تعريض أرواحهم وسلامتهم للخطر وإلحاق الضرر بممتلكاتهم ومصالحهم ومكتسباتهم، ويأتي ذلك وفقا لما حدده القانون رقم «38 لسنة 1967» في شأن النظافة العامة المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 2012 الذي تضمن تغليظ العقوبات لإلقاء المخلفات بالشارع.
ومن جانبه، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز وهيئة النظافة والتجميل بتوعية المواطنين بمخاطر إلقاء القمامة بنهر الطريق، وتعليق لافتات بالعديد من المناطق الحيوية لتوعية المواطنين بغرامة إلقاء المخلفات بالشارع.كما وجه راشد بوضع صناديق قمامة بجوار سلالم مشاة الطريق الدائري وتخصيص
ومن جانبه، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز وهيئة النظافة والتجميل بتوعية المواطنين بمخاطر إلقاء القمامة بنهر الطريق، وتعليق لافتات بالعديد من المناطق الحيوية لتوعية المواطنين بغرامة إلقاء المخلفات بالشارع.
كما وجه راشد بوضع صناديق قمامة بجوار سلالم مشاة الطريق الدائري وتخصيص عامل نظافة مختص بنظافة كل سلم مع تخصيص ورديات مرور ثابتة لرفع المخلفات من صناديق القمامة أولا بأول، مع تكليف نائب رئيس الحى أو المركز المختص بمتابعة حالة النظافة بنطاقه وخاصة بمحيط الطريق الدائري.
وأكد على إجراء جولات ميدانية يوميا للوقوف على حالة النظافة، مضيفا أن المحافظة تنفق ملايين الجنيهات شهريا لرفع كفاءة مستوى النظافة ولكن الحلقة الأهم لتحقيق الصورة الحضارية المرجو الوصول إليها هي تعاون المواطن مع الأجهزة التنفيذية.