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الجيزة: غرامة 200 جنيه لإلقاء المخلفات في الشارع

٠٥ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٥١ م
قمامة - صورة أرشيفية
قمامة - صورة أرشيفية
أعلنت محافظة الجيزة عن توقيع غرامة قدرها 200 جنيه على كل من يلقي القمامة والمخلفات فى الشارع او بالطريق الدائرى، بهدف تحقيق الردع العام والخاص للحد من انتشار ظاهرة إلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لذلك على نحو الذي يشكل خطورة تهدد البيئة والأفراد وتكدر سكينتهم فضلا عن تعريض أرواحهم وسلامتهم للخطر وإلحاق الضرر بممتلكاتهم ومصالحهم ومكتسباتهم، ويأتي ذلك وفقا لما حدده القانون رقم «38 لسنة 1967» في شأن النظافة العامة المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 2012 الذي تضمن تغليظ العقوبات لإلقاء المخلفات بالشارع.
ومن جانبه، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز وهيئة النظافة والتجميل بتوعية المواطنين بمخاطر إلقاء القمامة بنهر الطريق، وتعليق لافتات بالعديد من المناطق الحيوية لتوعية المواطنين بغرامة إلقاء المخلفات بالشارع.كما وجه راشد بوضع صناديق قمامة بجوار سلالم مشاة الطريق الدائري وتخصيص
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الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

الصحة: «قوائم الانتظار» أجرت 413 ألف عملية جراحية

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الانتهاء من إجراء 413 ألفا و201 عملية جراحية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمنع تراكم قوائم انتظار جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو 2018 وحتى الآن. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد العمليات التي تم إجراؤها تضمن 159 ألفا و774 عملية قسطرة قلب، و24 ألفا و349 جراحة قلب مفتوح، و145 ألفا و576 جراحة رمد.
فيروس- كورونا (11)

تسجيل أول حالة إصابة إيجابية لمصري بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، عن اكتشاف حالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) داخل البلاد لمواطن مصري عائد من الخارج. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحالة المكتشفة لمواطن مصري يبلغ من العمر 44 عاما عائد من دولة صربيا مرورا بفرنسا "ترانزيت" لمدة 12 ساعة وفور عودته لمصر لم تظهر عليه أي أعراض وبعد أيام قليلة بدأت تظهر عليه أعراض بسيطة، فتوجه إلى المستشفى حيث تم إجراء التحاليل المعملية له والتي جاءت إيجابية، اليوم الخميس، وجاري نقله الآن إلى مستشفى العزل المخصص لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
سامح-شكري (1)

شكري: موقفنا ثابت من دعم أمن واستقرار دول الخليج

استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الخميس، الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، لاستعراض أوجه العلاقات الثنائية المُتميزة بين البلدين الشقيقين والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزيرين أكدا على العلاقات الاستراتيجية الوطيدة التي تجمع البلدين والتطور الملحوظ الذي تشهده أوجه التعاون الثنائي، وأهمية الاستمرار في الدفع قدما بمختلف أطر التعاون خلال الفترة المقبلة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (14)

غدا انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة.. وأمطار على القاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس مائل للدفء نهارا بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل نهارا بارد ليلا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للحرارة نهارا بارد ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، مع فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، وتكون رعدية أحيانا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتكون الرياح نشطة على الأنحاء كافة.
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محافظ الجيزة

إقالة نائب رئيس حي الهرم ومجازاة 8 من مديري النظافة

قرر محافظ الجيزة أحمد راشد، مجازاة كلٍ من عماد عبد السميع علي رئيس قطاع نظافة شمال الجيزة، ومحمد عمر محمد مدير نظافة شمال الجيزة 1، وإبراهيم شعبان محمود مدير نظافة شمال الجيزة 2، وكامل عبد الله عبد الحميد سيد مدير نظافة المنيرة الغربية، وذلك بخصم 10 أيام من راتبهم؛ للتقصير في أداء عملهم وعدم متابعة أعمال رفع المخلفات بالمناطق المكلفين بها. جاء ذلك خلال جولة قام بها المحافظ اليوم الثلاثاء، لمتابعة حالة النظافة بأحياء شمال الجيزة والوراق والهرم.
محافظ الجيزة

محافظ الجيزة: بدء أعمال تطوير شارع «سليمان أباظة» بالدقي

بدأت محافظة الجيزة أعمال تطوير شارع سليمان أباظة بحي الدقي ليكون استكمالاً لمنظومة تطوير الطرق والمحاور وفق رؤية شاملة لاستعادة المظهر الحضاري للمحافظة. وقال أحمد راشد محافظ الجيزة في تصريح له خلال جولة تفقدية للشارع اليوم الجمعة، إن هناك مخطط تطوير سيتم تطبيقه بالشارع يشمل توسعته والاستفادة القصوى من كافة المساحات به وتخطيط أماكن لانتظار السيارات لا تعيق حركة الطريق إضافة إلى زيادة المسطحات الخضراء بالجزيرة الوسطى ودعمها بالأشجار والنباتات الجمالية إلى جانب إنشاء ممشى للمواطنين ودعم الشارع بأعمدة إضاءة حديثة.
انقطاع-مياه

غدا.. قطع المياه عن 7 مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، في بيان لها، اليوم الإثنين، عن أنه سيتم قطع المياه عن مناطق (امتداد رمسيس 1 و 2، عمارات المهمات، عمارات الجبل الأصفر، وزارة المالية، جامعة الأزهر، الماسة، وزارة الدفاع )، وضعف المياه بمناطق (محطة الدمرداش، سكة الوايلي، منشية الصدر، شارع القائد، دير الملاك)، وذلك اعتبارا من الساعة العاشرة صباح غد الثلاثاء وحتى الساعة العاشرة مساء نفس اليوم، نظرا لتخفيض الضغوط لـ2 عداية قطر 800 مم، أعلى نفق المترو القديم بجوار وزارة الدفاع بالخليفة المأمون.
انقطاع-مياه

قطع المياه عن 4 مناطق بالجيزة لمدة 4 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، في بيان لها، اليوم الإثنين، عن قطع المياه عن 4 مناطق، هي: "حي الوراق، وحي شمال الجيزة، وحي العجوزة، وحي بولاق الدكرور" وذلك اعتبارا من الساعة الثانية عشرة منتصف ليل اليوم، وحتى الساعة الرابعة فجر غد الثلاثاء، وذلك لمدة 4 ساعات، مرجعة الانقطاع لتنفيذ الشركة بأعمال صيانة بمحطة مياه إمبابة ضمن برنامج العمرات السنوية. وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.
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