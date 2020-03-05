رياضة

شوبير يكشف تعديلات فايلر لتشكيل الأهلي أمام صن داونز

٠٥ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٥٣ م
الأهلي - صن داونز
الأهلي - صن داونز
أكد الإعلامي أحمد شوبير أن رينيه فايلر مدرب الأهلي، يخطط لإجراء عدد من التعديلات في خطة وتشكيل الأهلي، أمام صن داونز، السبت المقبل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث قال شوبير: "الأقرب حدوث بعض التعديلات في مركز رأس الحربة، وخط الوسط، والجبهة اليسرى، وبعض التعديلات قد تدخل على طريقة اللعب، وربما يعتمد الأهلي على 3 لاعبين في خط الوسط". وتابع شوبير: "قد يدخل بادجي في التشكيل الأساسي، أو يشارك متولي بجانب السولية وديانج، مع عودة رامي ربيعة لقب الدفاع بجانب ياسر إبراهيم، ومن الممكن مشاركة أيمن أشرف، رغم مشاركة معلول بالتدريبات، مؤخرا".
وقال أحمد شوبير عن الحكم الجامبي بكاري جاساما: "أتوقع أن يدير اللقاء بشكل جيد، خاصة في ظل الحملة القوية من الأهلي ضده لتطبيق العدالة"، مشيرا إلى أنه "كان من أفضل الحكام في إفريقيا قبل أن يتراجع مستواه". وواصل حارس الأهلي السابق: "أطالب الأهلي بالتركيز فنيا، وليس في الحكم، رغم أن جاساما يطبق أسلوبا
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وليد العطار - عمرو الجنايني

اتحاد الكرة يكشف تفاصيل التعاقد على تقنية الـ«VAR»

قال عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة المصري إن تطبيق تنقية الفيديو "VAR" في الدوري المصري إنجاز تاريخي فخور بتحقيقه، مشيرا إلى أن الشركة التي تتولى إدارة المشروع هي ذاتها التي تديره في الدوريين الإيطالي والإسباني، وذلك في مؤتمر عقده يوم الخميس. وصرح رئيس اتحاد الكرة قائلا: "فخور بتنفيذ اتحاد الكرة لوعود تطبيق تقنية حكم الفيديو في الدوري المصري، ما حدث كان إنجازا تاريخيا، وعدنا منذ تولي المهمة يوم 24 أغسطس الماضي بعد تولي المهمة بتطبيقها في المسابقة، الكل كان يتخوف من عدم تنفيذ الوعد والذي كان تحديا كبيرا".
طارق- العشري

طارق العشري: لم أفرض أسلوبي على المصري

أكد طارق العشري، مدرب المصري، أنه تولى تدريب الفريق في وقت صعب للغاية، في ظل النتائج السلبية التي حققها وكان آخرها الخسارة أمام المقاولون في الكأس، علمًا بأن المصري يستعد لمواجهة مضيفه نهضة بركان المغربي، في كأس الكونفيدرالية. وقال العشري: "توليت الفريق في توقيت صعب. كان أمامنا تحديا كبيرا في مباراتي نهضة بركان، المباراة الأولى انتهت (2-2) ويتبقى المواجهة الحاسمة التي ستحدد الفريق المتأهل للدور قبل النهائي، واللاعبون ظهروا بمستوى جيد في مباراة الذهاب خصوصا في خط الدفاع، الذي تحمل المسئولية على الرغم من الغيابات التي يعاني منها الفريق".
الزمالك- والترجي (4)

الزمالك: ننتظر العدالة التحكيمية أمام الترجي

أكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة الزمالك، أن العقوبات التي فرضها الاتحاد الإفريقي على الترجي، سوف تؤثر على الفريق التونسي خلال لقاء الإياب، حيث قال أنور في تصريحات تليفزيونية: "لم يتم إخطارنا بشكل رسمي بهذه العقوبات، ولكن في حالة فرضها فسوف يتأثر بها الفريق التونسي". وأضاف عضو الزمالك: "ننتظر العدالة التحكيمية في مواجهة الإياب ونأمل أن يتحقق ذلك على ملعب رادس، وأن يكون الفريق الفائز هو الذي يستحق تذكرة التأهل للدور نصف النهائي، ولاعبو الزمالك يسعون لتأكيد تفوقهم على الترجي من جديد، ولا ننظر لغيابات الفريق التونسي، ولكن إلى هدف تخطي هذا الدور".
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وائل جمعة

وائل جمعة يتغنى بثنائية ياسر إبراهيم ومحمود متولي

أبرز وائل جمعة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، صعوبة مواجهة الإياب مع صن داونز الجنوب إفريقي، المقررة السبت المقبل، في ربع نهائي دوري الأبطال، حيث قال جمعة، خلال تصريحات تليفزيونية: "المواجهة صعبة للغاية، والأهلي لديه رغبة قوية في رد الاعتبار، بعد الهزيمة القاسية بالنسخة الماضية في بريتوريا (5-0)". وأضاف جمعة: "هناك تطور كبير في مستوى ياسر إبراهيم، حيث ظهر بشكل رائع بجانب محمود متولي في لقاء الذهاب، وأرى أنهما الأفضل للمشاركة في الإياب، وهناك عناصر في الأهلي تفتقد خبرة المشاركة تحت ضغط جماهيري، وربما تأثر أداء بعض اللاعبين في الذهاب بذلك".
أحمد شوبير

شوبير يكشف تحضيرات الأهلي لمواجهة صن داونز

أكد الإعلامي أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، أن منتخب مصر بقيادة حسام البدري، في أزمة حقيقية قبل مواجهتي توجو في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2012، حيث قال شوبير في تصريحات إذاعية: "البدري في مأزق بسبب اعتماد الأهلي والزمالك على الأجانب في التشكيل الأساسي، وذلك يؤثر بشكل واضح على جاهزية وحالة اللاعب المصري الذي يعتمد عليه منتخب الفراعنة، والأهلي يعتمد على أليو ديانج وعلي معلول وجونيور أجاي وأحيانًا جيرالدو، والزمالك يعتمد على فرجاني ساسي ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي وأحيانًا كاسونجو".
الاهلي- وصن -داونز (5)

معلول يقود الأهلي للفوز على صن داونز في دوري الأبطال

حقق فريق الأهلي الفوز على نظيره صن داونز الجنوب إفريقي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، ومن المنتظر أن يلتقي الفريقين في السابع من شهر مارس القادم، على ملعب لوكاس ماستربيسز موريبي في بريتوريا عاصمة جنوب إفريقيا. فريق صن داونز، كاد أن يسجل هدف التقدم، في الدقيقة الأولى، بعد هجمة سريعة، انتهت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها أوبيري بونجاني نجوما، بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء، تصدى لها محمد الشناوي ببراعة شديدة.
طاهر-ابو زيد (4)

طاهر أبو زيد: ربع النهائي الإفريقي للأقوياء فقط

قال طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق، إن مواجهتي الأهلي والزمالك أمام صن داونز والترجي على الترتيب، في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، خارج التوقعات، حيث أضاف نجم الأهلي السابق: "دور الثمانية للأقوياء فقط، والأندية المصرية دائما تتفوق في مثل هذه الأدوار لما لها من خبرة في البطولات القارية". وأكد أن مواجهة الزمالك السابقة أمام الترجي في السوبر الإفريقي، ستمنحه حافزًا قويا للفوز والوصول للدور نصف النهائي، وتابع: "يجب على فريقي الأهلي والزمالك التمسك بالثبات من أجل الفوز والوصول لنصف النهائي بعد أحداث الأسبوع الماضي المؤسفة".
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