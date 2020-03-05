شوبير يكشف تعديلات فايلر لتشكيل الأهلي أمام صن داونز

٠٥ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٥٣ م

الأهلي - صن داونز

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن رينيه فايلر مدرب الأهلي، يخطط لإجراء عدد من التعديلات في خطة وتشكيل الأهلي، أمام صن داونز، السبت المقبل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث قال شوبير: "الأقرب حدوث بعض التعديلات في مركز رأس الحربة، وخط الوسط، والجبهة اليسرى، وبعض التعديلات قد تدخل على طريقة اللعب، وربما يعتمد الأهلي على 3 لاعبين في خط الوسط". وتابع شوبير: "قد يدخل بادجي في التشكيل الأساسي، أو يشارك متولي بجانب السولية وديانج، مع عودة رامي ربيعة لقب الدفاع بجانب ياسر إبراهيم، ومن الممكن مشاركة أيمن أشرف، رغم مشاركة معلول بالتدريبات، مؤخرا".

وقال أحمد شوبير عن الحكم الجامبي بكاري جاساما: "أتوقع أن يدير اللقاء بشكل جيد، خاصة في ظل الحملة القوية من الأهلي ضده لتطبيق العدالة"، مشيرا إلى أنه "كان من أفضل الحكام في إفريقيا قبل أن يتراجع مستواه". وواصل حارس الأهلي السابق: "أطالب الأهلي بالتركيز فنيا، وليس في الحكم، رغم أن جاساما يطبق أسلوبا

وقال أحمد شوبير عن الحكم الجامبي بكاري جاساما: "أتوقع أن يدير اللقاء بشكل جيد، خاصة في ظل الحملة القوية من الأهلي ضده لتطبيق العدالة"، مشيرا إلى أنه "كان من أفضل الحكام في إفريقيا قبل أن يتراجع مستواه".



وواصل حارس الأهلي السابق: "أطالب الأهلي بالتركيز فنيا، وليس في الحكم، رغم أن جاساما يطبق أسلوبا مخادعا في المباريات، مثل تقييد أحد الفرق في المباريات من خلال احتساب أخطاء كثيرة، ومنح بطاقات صفراء لإزعاج اللاعبين في الالتحامات المشتركة".



وعن مواجهة الأهلي والهلال السعودي ضمن مهرجان اعتزال طارق التايب قال نائب رئيس اتحاد الكرة السابق: "حتى هذه اللحظة المواجهة ستقام بشكل طبيعي، لكن قد يتسبب فيروس كورونا في إلغاء اللقاء".

