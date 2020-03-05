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كورونا: اشتباه في إصابات بـ«بيت لحم».. وإغلاق مدارس إيران

٠٥ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٥٦ م
كورونا - صورة أرشيفية
كورونا - صورة أرشيفية
أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، باشتباهها بوجود إصابات بفيروس "كورونا" في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية. وقالت وزارة الصحة في بيان مقتضب: "إن هناك عددا من الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد في أحد فنادق محافظة بيت لحم"، مضيفة: "إن الوزارة تجري الفحوصات اللازمة للتأكد، وأنها بانتظار النتائج كي يتم إطلاع الجمهور عليها فور صدورها" وأعلنت الصحة صباح اليوم، عن تحويلها مركز الإدمان في بيت لحم إلى مركز للفحص وعلاج مصابي كورونا.
وحولت الصحة أحد فنادق بيت لحم إلى مركز حجز صحي، مؤكدة تعاملها مع السياح الموجودين في بيت لحم وفق توصياتها ومنظمة الصحة العالمية. وأعلنت الوزارة عن عدة إجراءات، من بينها إغلاق الفنادق والمدارس والمساجد والكنائس لمدة أسبوعين، وعدم استقبال السياح، ودعت الصحة الفلسطينية المواطنين إلى الهدوء وضبط النفس وانتظار
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فيروس- كورونا (12)

كورونا: شفاء أول مصاب بالكويت.. وإغلاق مسجد روما

أعلن وزير الصحة الكويتى الدكتور باسل الصباح، في بيان صحفي، اليوم الخميس شفاء أول حالة من مصابى فيروس كورونا المستجد في الكويت، موضحا أن الحالة التي تم شفاؤها هي لمريض كويتي، يبلغ من العمر 34 عاما. من ناحية أخرى، علن المركز الثقافي الإسلامي في إيطاليا، المعروف باسم جامع روما الكبير، في بيان له، اليوم، أنه ابتداء من يوم غد الجمعة، سيعلق الأنشطة الدينية بما فيها صلاة الجمعة في سياق حالة الطوارئ التي يفرضها انتشار فيروس كورونا، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "آكي" الإيطالية.
فيروس- كورونا (13)

كورونا: 113 مليار دولار خسائر للطيران وشفاء 3 حالات

حذر ألكسندر دي جونياك رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي، اليوم الخميس، من أن صناعة الطيران قد تخسر عائدات تصل إلى 113 مليار دولار هذا العام بسبب فيروس كورونا الجديد، إذ ينتشر الوباء بسرعة في جميع أنحاء العالم، وجاءت تصريحات دي جونياك، عقب اجتماع في سنغافورة قال فيه: "إن تلاحق الأحداث بسبب فيروس كورونا المستجد لم يسبق له مثيل"، وأضاف، "خلال ما يزيد عن شهرين بقليل، مرت مجالات الصناعة في معظم أنحاء العالم بمنعطفا دراماتيكيا نحو الأسوأ"، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وكالة "أ ف ب".
فيروس- كورونا (15)

كورونا: أول وفاة بسويسرا.. وأول إصابة في «فيسبوك»

أعلن متحدث باسم شركة "فيسبوك" في بيان له، اليوم الخميس، تشخيص أحد موظفيها بعدوى فيروس كورونا المستجد بمكتبها في مدينة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي أول إصابة في الشركة. وأوضحت الشركة أن آخر دوام للموظف كان في مكتب "فيسبوك" في ستاديوم إيست بسياتل، يوم 21 فبراير الماضي، ونبهت الشركة الموظفين ليلة أمس الأربعاء، مضيفة أن مكتب سياتل سيغلق أمام جميع الموظفين حتى يوم 9 مارس الجاري، كما تم تشجيع الموظفين في سياتل على العمل من المنزل حتى نهاية الشهر.
فيروس- كورونا (17)

كورونا/كربلاء تلغي صلاة الجمعة و50 مليار دولار خسائر

قررت السلطات في كربلاء العراقية، صباح اليوم الخميس، إلغاء صلاة الجمعة غدًا؛ بسبب الخوف من انتشار فيروس كورونا، وذلك حسبما ذكره موقع "سكاي نيوز" بالعربية، في نبأ عاجل له، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. من ناحية أخرى، نشر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (لأونكتاد)، ومقره جنيف، اليوم، تقريرا تناول تأثير فيروس كورونا في التجارة بين الدول، وتقييم الآثار الاقتصادية المرتبطة بالتفشى، بمختلف درجاته، الذى شهدته الكثير من دول العالم، ومن بينها الصين.
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فيروس- كورونا (13)

كورونا: 113 مليار دولار خسائر للطيران وشفاء 3 حالات

حذر ألكسندر دي جونياك رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي، اليوم الخميس، من أن صناعة الطيران قد تخسر عائدات تصل إلى 113 مليار دولار هذا العام بسبب فيروس كورونا الجديد، إذ ينتشر الوباء بسرعة في جميع أنحاء العالم، وجاءت تصريحات دي جونياك، عقب اجتماع في سنغافورة قال فيه: "إن تلاحق الأحداث بسبب فيروس كورونا المستجد لم يسبق له مثيل"، وأضاف، "خلال ما يزيد عن شهرين بقليل، مرت مجالات الصناعة في معظم أنحاء العالم بمنعطفا دراماتيكيا نحو الأسوأ"، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وكالة "أ ف ب".
فيروس- كورونا (19)

شركة طيران بريطانية تعلن إفلاسها بسبب «كورونا»

أعلنت شركة الطيران البريطانية "فلايبي" إفلاسها، اليوم الخميس، بعدما كبدها فيروس كورونا المستجد خسائر فادحة جديدة. وقالت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية: "إنها لم تعد من أكبر شركات الطيران في بريطانيا، مشيرة إلى دخولها مرحلة الإفلاس وأنها باتت تحت الوصاية، وأنه تم إيقاف جميع الرحلات الجوية وتوقف عمل الشركة في المملكة المتحدة. وتعتبر الشركة البريطانية أكبر مشغل للرحلات الداخلية في المملكة المتحدة، حيث كانت تنقل نحو 8 ملايين مسافر سنويا من 43 مطارا في أوروبا و28 في بريطانيا.
كورونا 2

السعودية تُعلن عن ثاني إصابة بفيروس «كورونا»

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، عن ثاني إصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد، إذ قالت الوزارة في بيان لها نشرته على «تويتر»، إن الإصابة الجديدة «لمواطن لم يفصح عند المنفذ السعودي عن تواجده في إيران، وكان مرافقا في السفر مع الحالة الأولى»، وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت الاثنين الماضي، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة لمواطن قادم من إيران، قائلة: «الصحة تعلن عن ظهور نتائج مخبرية تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين، دون أن يفصح عند المنفذ السعودي عن تواجده في إيران».
كورونا

بعد ارتفاع ضحايا كورونا.. إيران للمواطنين: التزموا منازلكم

طالبت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، المواطنين بالتزام منازلهم، مع ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا في إيران لـ43 شخصا، في وقت قالت المعارضة، إن الأرقام الحقيقية أكبر بكثير، إذ قال المتحدث باسم وزارة الصحة الصحية، كيانوش جهانبور: «للأسف توفي تسعة أشخاص بسبب الفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية فارتفع عدد الوفيات إلى 43، ما عدد المصابين بلغ 593 شخصا». لكن وسائل إعلام والمعارضة الإيرانية، قالت: «إن أرقام ضحاي كورونا تترا وح بين 200- 300، فضلا عن إصابة الآلاف»، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز.
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