كورونا: اشتباه في إصابات بـ«بيت لحم».. وإغلاق مدارس إيران

٠٥ مارس ٢٠٢٠ - ١٢:٥٦ م

كورونا - صورة أرشيفية

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، باشتباهها بوجود إصابات بفيروس "كورونا" في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية. وقالت وزارة الصحة في بيان مقتضب: "إن هناك عددا من الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد في أحد فنادق محافظة بيت لحم"، مضيفة: "إن الوزارة تجري الفحوصات اللازمة للتأكد، وأنها بانتظار النتائج كي يتم إطلاع الجمهور عليها فور صدورها" وأعلنت الصحة صباح اليوم، عن تحويلها مركز الإدمان في بيت لحم إلى مركز للفحص وعلاج مصابي كورونا.

وحولت الصحة أحد فنادق بيت لحم إلى مركز حجز صحي، مؤكدة تعاملها مع السياح الموجودين في بيت لحم وفق توصياتها ومنظمة الصحة العالمية. وأعلنت الوزارة عن عدة إجراءات، من بينها إغلاق الفنادق والمدارس والمساجد والكنائس لمدة أسبوعين، وعدم استقبال السياح، ودعت الصحة الفلسطينية المواطنين إلى الهدوء وضبط النفس وانتظار