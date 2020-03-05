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التضامن: صرف 7 مليارات جنيه من معاشات شهر مارس

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٠١ م
صرف المعاشات
صرف المعاشات
قالت وزارة التضامن الاجتماعي في بيان لها اليوم، الخميس، إن الأسبوع الأول من شهر مارس شهد صرف معاشات بقيمة 7 مليارات جنيه بإجمالي حركات صرف 4.56 مليون حركة. جاء ذلك بحسب تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص لمتابعة صرف معاشات شهر مارس على مدى ساعات اليوم، والذي تلقته نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والذي أشار إلى انتظام عمليات صرف المعاشات في ختام الأسبوع الأول. وقالت الوزارة، إن عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي خلال الأسبوع الأول من الشهر بلغ نحو 653 ألف حالة.
وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي قيمة المعاشات التي تم صرفها من خلال منافذ صندوقي التأمين الاجتماعي خلال الأسبوع الأول من الشهر بلغت نحو 1.15 مليار جنيه. وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات الصرف الآلية بلغ نحو 1.49 مليون حالة صرف. ولفتت الوزارة إلى أن إجمالي قيمة المعاشات التي
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بورصة (1)

البورصة تربح 7.9 مليار جنيه في ختام تعاملات الأسبوع

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية في ختام جلسة تعاملات نهاية الأسبوع اليوم، الخميس، على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعًا بعمليات شراء المصريين، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 7.9 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى نحو 644.479 مليار جنيه، في مقابل نحو 636.507 مليار جنيه خلال جلسة أمس، الأربعاء. و صعد المؤشر الرئيسي للبورصة "اى جى اكس30" بنسبة 1.36 %، بما يعادل 165 نقطة لينهي تعاملاته عند مستوى 12347 نقطة، كما ارتفع المؤشر الثانوي "اى جى اكس70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.76 %، بما يعادل 31.55 نقطة ليغلق عند مستوى 1172.8 نقطة.
اسعار-الذهب-دهب (6)

أسعار الذهب تعاود الهبوط وعيار 21 يسجل 715 جنيه

شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا خلال التعاملات المسائية اليوم، الخميس، في السوق المحلي، لينخفض سعر الجرام بحوالي 5 جنيهات، وذلك رغم صعود سعر المعدن الأصفر عالميًا، وسجل سعر الأوقية نحو 1644 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.و ارتفعت صادرات مصر من الذهب والحلي والأحجار الكريمة خلال العام الماضي بنحو 19% لتسجل 2.036 مليار دولار.
بورصة

البورصة تربح 6 مليارات جنيه في مستهل التعاملات

استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم، الخميس، على صعود جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6.279 مليار جنيه مسجلا نحو 642.786 مليار جنيه، في مقابل نحو 636.507 مليار جنيه خلال جلسة أمس، الأربعاء. وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى نحو 12212 نقطة، وارتفع مؤشر EGX70EWI لأسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.47% نقطة ليصل إلى مستوى 1141، كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 1243 نقطة.
مصانع-اسمنت (1)

لماذا تراجع نشاط القطاع الخاص في مصر؟

أظهر مؤشر «آي.إتش.إس ماركت» لمديري المشتريات بمصر، استمرار تراجع أنشطة القطاع الخاص غير النفطي للشهر السابع على التوالي بنهاية شهر فبراير الماضي. وقال التقرير، إن الركود الذي يعاني منه القطاع الخاص غير النفطي في مصر استمر خلال شهر فبراير الماضي في ظل انخفاض الطلبيات الجديدة والإنتاج والتوظيف. وأوضحت المجموعة في تقريرها الشهري، أن المؤشر الذي يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي، ارتفع إلى 47.1 نقطة عن قراءة شهر يناير، والتي كانت الأدنى في 3 سنوات عند 46 نقطة، لكن استمرار المؤشر دون مستوى 50 نقطة يشير إلى ضعف نشاط القطاع الخاص غير النفطي.
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.الحجاج (7)

بشرى للمصريين.. التضامن: انخفاض أسعار الحج هذا العام

أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عن وجود 4 مستويات للحج، بحد أقصى 100 ألف جنيه وحد أدنى 63 ألف جنيه، وسيكون هناك انخفاض في أسعار الحج هذا العام لانخفاض أسعار الدولار، وسيتم قبول كل الحجاج، ولكن أصحاب الإعاقات الشديدة أو المسنين فوق الـ75 يفضل أن يكون معهم مرافق، مضيفة أن الوزارة تفتح الباب كل عام ما بين شهري ديسمبر ويناير، لتقديم المشرفين الراغبين في الحج من المديريات والجمعيات الأهلية. جاء ذلك في مداخلة هاتفية لها مع برنامج "هذا الصباح" الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد.
الاتحاد-الدولي-للنقل-الجوي-إياتا

الأياتا توسع خدمات البريد مع مشغلي خدمات الطيران

وقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) والمؤسسة الدولية للبريد (IPC) اليوم مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين المنظمتين. الهدف من كل من IATA وIPC هو تشجيع تطوير وتوسيع خدمات البريد الجوي والبريد الجوي الآمنة والتي يمكن الوصول إليها وعالية الجودة لمساعدة أعضائها على توفير حلول عالية الجودة تتوافق مع احتياجات المستهلكين.
عصام-الصغير

كشف أكبر عملية غسيل أموال تمت عبر حسابات بريدية

قال عصام الصغير رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد، إن الأنظمة والحلول المتطورة التي تم تطبيقها على الخدمات المالية والإدارية استطاعت من خلالها الادارة العامة لمكافحة غسيل الأموال بالهيئة القومية للبريد أن تكشف أكبر عملية غسيل أموال تمت عبر استغلال حسابات بريدية تم انشاؤها في محافظة مطروح لغسيل أكثر من مليار جنيه بطرق غير مشروعة، حيث تمكنت إدارة مكافحة غسيل الأموال بالهيئة من رصد بعض العمليات المشتبه بها بعد أن تلاحظ إجراء العديد من التحويلات المالية بمبالغ متفاوتة على حسابات بمكتب بريد مطروح يتم تحويل الأموال إليها من مكاتب بريد في الصعيد.
وزير-المالية -محمد-معيط

المالية: 20% زيادة في الإنفاق على الصحة و14% للتعليم

أكدت وزارة المالية، أن النصف الأول من العام المالي الحالي شهد زيادة فى الإنفاق على الصحة بنسبة 20%، والتعليم بنسبة 14%، ودعم السلع التموينية بنسبة 3.3%، وبرنامج التأمين الصحي بنسبة 29.3%. وأضافت الوزارة، أنه تم سداد مبلغ 80 مليار جنيه من أموال التأمينات والمعاشات، بما يعكس اهتمام الدولة بالتنمية البشرية والاجتماعية جنبًا إلى جنب مع التنمية الاقتصادية على النحو الذى يسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. وأشارت الوزارة، إلى قيام الحكومة بتنفيذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية الشاملة للعام المالي الحالي بتكلفة أكثر من 65 مليار جنيه.
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