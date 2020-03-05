التضامن: صرف 7 مليارات جنيه من معاشات شهر مارس

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٠١ م

صرف المعاشات

قالت وزارة التضامن الاجتماعي في بيان لها اليوم، الخميس، إن الأسبوع الأول من شهر مارس شهد صرف معاشات بقيمة 7 مليارات جنيه بإجمالي حركات صرف 4.56 مليون حركة. جاء ذلك بحسب تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص لمتابعة صرف معاشات شهر مارس على مدى ساعات اليوم، والذي تلقته نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والذي أشار إلى انتظام عمليات صرف المعاشات في ختام الأسبوع الأول. وقالت الوزارة، إن عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي خلال الأسبوع الأول من الشهر بلغ نحو 653 ألف حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي قيمة المعاشات التي تم صرفها من خلال منافذ صندوقي التأمين الاجتماعي خلال الأسبوع الأول من الشهر بلغت نحو 1.15 مليار جنيه. وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات الصرف الآلية بلغ نحو 1.49 مليون حالة صرف. ولفتت الوزارة إلى أن إجمالي قيمة المعاشات التي