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غدا انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة.. وأمطار على القاهرة

٠٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٢٢ م
أمطار - صورة أرشيفية
أمطار - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس مائل للدفء نهارا بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل نهارا بارد ليلا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للحرارة نهارا بارد ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، مع فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، وتكون رعدية أحيانا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتكون الرياح نشطة على الأنحاء كافة.
ومن المتوقع أن تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد. ومن المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية
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الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

الصحة: «قوائم الانتظار» أجرت 413 ألف عملية جراحية

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الانتهاء من إجراء 413 ألفا و201 عملية جراحية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمنع تراكم قوائم انتظار جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو 2018 وحتى الآن. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد العمليات التي تم إجراؤها تضمن 159 ألفا و774 عملية قسطرة قلب، و24 ألفا و349 جراحة قلب مفتوح، و145 ألفا و576 جراحة رمد.
فيروس- كورونا (11)

تسجيل أول حالة إصابة إيجابية لمصري بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، عن اكتشاف حالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) داخل البلاد لمواطن مصري عائد من الخارج. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحالة المكتشفة لمواطن مصري يبلغ من العمر 44 عاما عائد من دولة صربيا مرورا بفرنسا "ترانزيت" لمدة 12 ساعة وفور عودته لمصر لم تظهر عليه أي أعراض وبعد أيام قليلة بدأت تظهر عليه أعراض بسيطة، فتوجه إلى المستشفى حيث تم إجراء التحاليل المعملية له والتي جاءت إيجابية، اليوم الخميس، وجاري نقله الآن إلى مستشفى العزل المخصص لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
سامح-شكري (1)

شكري: موقفنا ثابت من دعم أمن واستقرار دول الخليج

استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الخميس، الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، لاستعراض أوجه العلاقات الثنائية المُتميزة بين البلدين الشقيقين والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزيرين أكدا على العلاقات الاستراتيجية الوطيدة التي تجمع البلدين والتطور الملحوظ الذي تشهده أوجه التعاون الثنائي، وأهمية الاستمرار في الدفع قدما بمختلف أطر التعاون خلال الفترة المقبلة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
إلقاء قمامة على الجيران

الجيزة: غرامة 200 جنيه لإلقاء المخلفات في الشارع

أعلنت محافظة الجيزة عن توقيع غرامة قدرها 200 جنيه على كل من يلقي القمامة والمخلفات فى الشارع او بالطريق الدائرى، بهدف تحقيق الردع العام والخاص للحد من انتشار ظاهرة إلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة لذلك على نحو الذي يشكل خطورة تهدد البيئة والأفراد وتكدر سكينتهم فضلا عن تعريض أرواحهم وسلامتهم للخطر وإلحاق الضرر بممتلكاتهم ومصالحهم ومكتسباتهم، ويأتي ذلك وفقا لما حدده القانون رقم «38 لسنة 1967» في شأن النظافة العامة المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 2012 الذي تضمن تغليظ العقوبات لإلقاء المخلفات بالشارع.
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الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (19)

شبورة تصل إلى حد الضباب.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الأربعاء، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، تصاحبه شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب، كما يتوقع الخبراء أن تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة على الأنحاء كافة. وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس-بارد (2)

شديد البرودة ليلا.. الأرصاد تعلن طقس اليوم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا مع نشاط للرياح المعتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء، وشمال الصعيد، أما في جنوب الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر فيسود طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (19)

اليوم طقس شديد البرودة.. وأمطار على القاهرة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الإثنين، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء، بارد نهارا شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد، معتدل نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب الصعيد، كما يتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية الغربية مع نشاط للرياح المعتدلة، ومتوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء شمال الصعيد، وخفيفة على جنوب الصعيد مع نشاط لرياح مثيرة للأتربة.
الأمطار تضرب محافظتي القاهرة والإسكندرية (13)

غدا طقس شديد البرودة.. وأمطار على القاهرة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود، غدا الاثنين، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء، بارد نهارا شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد، ومعتدل نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب الصعيد، كما يتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية الغربية مع نشاط للرياح المعتدلة، ومتوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء شمال الصعيد، وخفيفة على جنوب الصعيد مع نشاط لرياح مثيرة للأتربة.
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