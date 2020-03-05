غدا انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة.. وأمطار على القاهرة

٠٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٢٢ م

أمطار - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس مائل للدفء نهارا بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل نهارا بارد ليلا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للحرارة نهارا بارد ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، مع فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، وتكون رعدية أحيانا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتكون الرياح نشطة على الأنحاء كافة.

ومن المتوقع أن تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد. ومن المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية