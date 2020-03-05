شكري: موقفنا ثابت من دعم أمن واستقرار دول الخليج

٠٥ مارس ٢٠٢٠ - ٠١:٢٦ م

سامح شكري وزير الخارجية - صورة أرشيفية

استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الخميس، الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، لاستعراض أوجه العلاقات الثنائية المُتميزة بين البلدين الشقيقين والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وقال المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزيرين أكدا على العلاقات الاستراتيجية الوطيدة التي تجمع البلدين والتطور الملحوظ الذي تشهده أوجه التعاون الثنائي، وأهمية الاستمرار في الدفع قدما بمختلف أطر التعاون خلال الفترة المقبلة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وأوضح حافظ أن اللقاء تناول التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة الإقليمية، خاصة على المشهدين الليبي والسوري، مع التأكيد على رفض التدخلات الإقليمية في شؤون الدول العربية وعدم السماح لتلك التدخلات بالتأثير سلبًا على أمن واستقرار المنطقة، فيما أعرب شكري عن موقف مصر الثابت من مساندة ودعم أمن واستقرار دول